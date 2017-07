ბასილაშვილმა უიმბლდონი მარტივად დაიწყო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => basilashvili [2] => chogburti [3] => uimbldoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143299 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => basilashvili [2] => chogburti [3] => uimbldoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143299 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => basilashvili [2] => chogburti [3] => uimbldoni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => basilashvili [2] => chogburti [3] => uimbldoni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (143299) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (709,2733,156,5550) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 143158 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-03 16:03:08 [post_date_gmt] => 2017-07-03 12:03:08 [post_content] => ბრიტანეთის ხელისუფლება შიშობს, Grenfell Tower-ის ბედი რომელიმე საფეხბურთო არენამაც არ გაიზიაროს. მას შემდეგ, რაც 14 ივნისს Grenfell Tower-ში გაჩენილმა ხანძარმა 80 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, ინგლისი პანიკაშია. ქვეყნის სახელმწიფო სტრუქტურამ, რომელსაც სპორტული ობიექტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ევალება, განკარგულება მისცა დიდ ბრიტანეთში რეგისტრირებულ 92-ივე პროფესიულ საფეხბურთო კლუბს - შეამოწმონ საშინაო არენები. ხელისუფლების წარმომადგენლები შიშობენ, რომ ამა თუ იმ სტადიონის რეკონსტრუქციის დროს შესაძლოა გამოყენებული ყოფილიყო იგივე მასალები, რომელთა სწრაფი აალებაც გახდა ტრაგედიის მიზეზი ლონდონის მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლში. უპირველეს ყოვლისა, რისკის ქვეშაა არენები, რომელთა აშენება ან რეკონსტრუქციაც 2000-იანი წლების შუა ხანებში განხორციელდა. თანაც, მაგალითად კლუბი ”ბრაიტონი” ხშირად სარგებლობს იმ კომპანიის სამშენებლო მასალებიც, რომელიც მატერიალს აწვდიდა Grenfell Tower-ს, სარემონტო სამუშაოების დროს 2015-16 წლებში. ბრიტანეთში ხანძრის ეშინიათ: შეამოწმეთ სტადიონები

ეგორ კრიდმა, პოლინა გაგარინამ და DJ SMASH-მა 2018 წლის მსოფლიოს ჩემპიონატისთვის სიმღერა და კლიპი ჩაწერეს. სოციალური პროექტმა #ЖИТЬ წარადგინა სიმღერა „გუნდი 2018", რომელიც რუსეთის მუნდიალს ეძღვნება. არტისტები ახალ სიმღერით სანკტ-პეტერბურგში კონფედერაციის თასის დახურვაზე გამოვიდნენ. https://www.youtube.com/watch?v=GLrR_zo5KzY

გუნდი 2018: რუსებმა მსოფლიო ჩემპიონატისთვის სიმღერა დაწერეს (ვიდეო) 1 ივლისს NBA-ში სატრანსფერო ბაზარი ოფიციალურად გაიხსნა, კლუბებს რამდენიმე დღეში შეეძლებათ ახალი კალათბურთელების წარდგენა, თუმცა ბევრი ტრანსფერი უკვე შეთანხმებულია.

"გოლდენ სტეიტმა" შაბათს NBA-ს ისტორია დაწერა - როცა სუპერმაქსიმალური კონტრაქტი შეათანხმა სტეფ კარისთან, რომელიც 5 წელიწადში 201 მილიონ დოლარს მიიღებს. სულ მალე გაფორმდება ოდნავ ნაკლებად შთამბეჭდავი კონტრაქტი კევინ დურანტთანაც. ასევე კლუბმა უკვე დაიბევა კარის შემცვლელი გამთამაშებელი, შონ ლივინგსტონი, ისიც რჩება. დარჩა ვეტერანი ცენტრი დევიდ ვესტიც. სულ ახლახან ცნობილი გახდა, რომ "გოლდენ სტეიტმა" მოაგვარა მთავარი საჭოჭმანო საკითხი, გუნდის "მეექვსე კაცი", ანდრე იგუოდალა დაიტოვა გუნდში, ეს თავად კალათბურთელმა დაადასტურა "ტვიტერზე". ამის შემდეგ, SportsNet Bay Area მიიჩნევს, რომ გუნდს არანაირი შანსი აღარ დარჩა დარჩენილი ხუთი თავისუფალი აგენტი დაიბრუნოს. ესენი კი არიან: ზაზა ფაჩულია, მეტ ბარნსი, იან კლარკი, ჯეიმს მაკადუ და ჯაველ მაკგი. გაზეთი "ლელო"

ზაზა გოლდენ სტეიტში არ დარჩება ბრიტანეთში ხანძრის ეშინიათ: შეამოწმეთ სტადიონები