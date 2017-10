ბატონი ბიძინა დავიცავი – ზაქარია ქუცნაშვილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tamaz-mechiauri [1] => bidzina-ivanishvili [2] => zaqaria-qucnashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181499 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tamaz-mechiauri [1] => bidzina-ivanishvili [2] => zaqaria-qucnashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181499 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 105 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tamaz-mechiauri [1] => bidzina-ivanishvili [2] => zaqaria-qucnashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tamaz-mechiauri [1] => bidzina-ivanishvili [2] => zaqaria-qucnashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (181499) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (458,105,5498) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 180833 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-27 11:35:22 [post_date_gmt] => 2017-10-27 07:35:22 [post_content] => ექსპრემიერმა ბიძინა ივანიშვილმა, შესაძლოა კიდევ რამდენიმე ხეს გადააცურინა ზღვა. როგორც "პარტიზანული მებაღეობის" წარმომადგენელი ნატა ფერაძე წერს, ამჯერად "მოქალაქე" ივანიშვილის ინტერესში ბაობაბია. მისივე ინფორმაციით, ივანიშვილის ბაობაბები ფოთის პორტში უკვე შემოიყვანა. ჯერჯერობით უცნობია ინფორმაციის სიზუსტე და ასევე ის, თუ სად აპირებს მილიარდერი მის დარგვას. ბიძინა ივანიშვილმა, საკუთარი მშენებარე პარკისთვის, ბაობაბის ჯიშის ასწლოვანი ხე, გასული წლის ნოემბერშიც შეიძინა – 45 ათას დოლარად. თუმცა, დღევანდელისგან განსხვევებით წინა ბაობაბი, ოზურგეთის სოფელ მერიაში, გობრონიძეების ოჯახის საკარმიდამო ნაკვეთში იზრდებოდა. ბაობაბი ჩვენი პლანეტის ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური და უძველესი ხეა. ლეგენდარული ხე დედამიწის სიმბოლოა. ის აფრიკის სავანებში იზრდება. მისი გაშენება ტროპიკებშია რეკომენდირებული. [gallery royalslider="1" size="large" link="file" ids="180846,180845,180844,180843,180852,180853"] ერთ-ერთი ყველაზე სქელი ხის ნაყოფი მსოფლიოში საკვებადაც გამოიყენება. ბაობაბი არა მარტო გარეგნული ფორმით არის საინტერესო. მას მაგიურ თვისებებსაც მიაწერენ: ბაობაბის ფოთლებს იყენებენ სურვილების ასრულების ბანგის დასამზადებლად. ბაობაბის ქერქისგან დამზადებული ბანგი ადამიანს ძალასა და ფიზიკურ გამძლეობას აძლევს. ამ ხის ნედლეულს თილისმისთვის იყენებენ. ვინაიდან ბაობაბს უნივერსალური მაგიური ზემოქმედების უნარი აქვს, ამბობენ, რომ მისგან დამზადებული თილისმა ადამიანს ყოველმხრივ შველის - მოაქვს სიყვარული, ბარაქა, ჯანმრთელობა. შეგახსენებთ, რომ ეს პირველი ხე არ იქნება, რომელმაც ივანიშვილის წყალობით, ზღვა გადაცურა. https://www.youtube.com/watch?v=rDihMfXzl-M [post_title] => ფოთში ბიძინას ბაობაბები ჩამოვიდა – ნატა ფერაძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fotshi-bidzinas-baobabebi-chamovida-nata-feradze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-27 11:35:22 [post_modified_gmt] => 2017-10-27 07:35:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180833 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 180822 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-27 11:06:22 [post_date_gmt] => 2017-10-27 07:06:22 [post_content] => საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, ბიძინა ივანიშვილის კაპიტალი ბოლო 1 წლის მონაცემებით, 275 მილიონი დოლარით გაიზარდა. Bloomberg Billionaires Index-ის მონაცემების თანახმად, საქართველოს ყოფილი პრემიერ მინისტრის ქონება 5,72 მილიარდ დოლარს შეადგენს. გამოცემას მცირე ინფორმაციაც აქვს დატანილი ბიზნესმენთან დაკავშირებით, სადაც ივანიშვილის ბიზნეს საქმიანობის დაწყებისა და პოლიტიკური კარიერის მოკლე ისტორიაა ასახული. აღნიშნული ინფორმაცია "ბლუმბერგის" სტატისტიკაშია მოყვანილი, სადაც პლანეტის 500 ყველაზე მდიდარი ადამიანის სიაა გამოქვეყნებული. სიაში პირველ ადგილს ბილ გეითსი იკავებს 88 მილიარდი დოლარით. [post_title] => Bloomberg: ივანიშვილის ქონება 275 მილიონი დოლარით გაიზარდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bloomberg-ivanishvilis-qoneba-275-milioni-dolarit-gaizarda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-27 11:09:02 [post_modified_gmt] => 2017-10-27 07:09:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180822 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 180589 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-26 13:08:25 [post_date_gmt] => 2017-10-26 09:08:25 [post_content] => თიანეთის ახლადარჩეული მერი, თამაზ მეჭიაური, საქართველოს პარლამენტს დეპუტატ ზაქარია ქუცნაშვილის საქმიანობის შემსწავლელი საპარლამენტო კომისიის შექმნის მოთხოვნით მიმართავს. „მივმართავ საქართველოს პარლამენტს, საპარლამენტო უმრავლესობას, შეიქმნას ქუცნაშვილის საქმიანობის შემსწავლელი საპარლამენტო კომისია. ასევე, შესაბამისმა ორგანოებმა გამოიძიონ მის მიერ ჩემს მიმართ წამოყენებული ბრალდებები. დარწმუნებული ვარ, პარლამენტს ერთი პარაზიტი მოაკლდება!“ - წერს მეჭიაური სოციალურ ქსელში. ამასთან, თამაზ მეჭიაური აცხადებს, რომ, თუ ზაქარია ქუცნაშვილის მიერ მისდამი წამოყენებელი ერთი ბრალდება მაინც დადასტურდება, მზად არის, პასუხი აგოს. 