“ბათუმელებს რა ვუქენი? ბათუმი ავაღორძინე, ნაძირალა!”-სააკაშვილი თვითმფრინავში ანანიძემ გააბრაზა

მე არ მიშვებენ ჩემს ქვეყანაში და საქართველოს დაუძინებელ მტერს ფეხქვეშ გაეგენ!, - საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მოსკოვის ყოფილი მერის, იური ლუჟკოვის საქართველოში ჩამოსვლას "ფეისბუქზე" ეხმაურება.. "ლუჟკოვის ბრძანებით, 2009 წელს, ჩვენი რამდენიმე ათეული სოფლის გადამწვარი ნასახლარები მიწასთან გაასწორეს და ზედ "მოსკოვის რაიონი" დააშენეს, თავისი სამხედრო ყაზარმებით. უკვე მანამდე ბევრად ადრე, 2004 წლის აჭარის მოვლენების შემდეგ, ჩვენ ის პერსონა ნონ გრატად გვყავდა გამოცხადებული და რუსეთში მაშინდელი ოფიციალური ვიზიტების დროს, მასთან პროტოკოლით გათვალისწინებულ შეხვედრაზეც კი, ყოველთვის უარს ვამბობდი. მე არ მიშვებენ ჩემს ქვეყანაში და საქართველოს დაუძინებელ მტერს ფეხქვეშ გაეგენ! სიმბოლურია, რომ ჩვენ ლუჟკოვს და მის ამფსონებს 2004 წლის 6 მაისს, გიორგობაზე ამოვუკვეთეთ ფეხი საქართველოდან, ამათ კი, იგივე დღეს, გიორობაზე მიიღეს და უგალობეს კიდევაც! მურვან ყრუსაც უგალობებდნენ? შაჰ აბასსაც უგალობებდნენ? პუტინსაც უგალობებენ?",-წერს მიხეილ სააკაშვილი. მიხეილ სააკაშვილი: "მე არ მიშვებენ ჩემს ქვეყანაში და საქართველოს დაუძინებელ მტერს ფეხქვეშ გაეგენ" [post_title] => მიხეილ სააკაშვილი: "დღეს მე, ჩემი პასპორტით, ისევ მჭირდება ვიზა, რადგან ეს პასპორტი უკრაინულია" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mikheil-saakashvili-dghes-me-chemi-pasportit-isev-mchirdeba-viza-radgan-es-pasporti-ukrainulia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-28 18:48:32 [post_modified_gmt] => 2017-03-28 14:48:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=118389 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 118353 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-28 15:27:31 [post_date_gmt] => 2017-03-28 11:27:31 [post_content] => მიხეილ სააკაშვილი უკრაინულ ტელეარხ „ზიკზე“ ყოველკვირეულ გადაცემას წაიყვანს, ამის შესახებ „ფეისბუქზე“ თავად წერს. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი ჰყვება, რომ შვედეთის ელჩის რეზიდენციაში დიპკორპუსის რამდენიმე წარმომადგენელს შეხვდა, მათ საინფორმაციო ბლოკადის გარღვევაზეც ისაუბრეს. „ზიკ-ზე „სხვა უკრაინის“ პირველი გადაცემა ჩავწერეთ და ძალიან მწვავე გამოვიდა. ყოველ კვირას გადაცემაში გაჩვენებთ ისეთ უკრაინას, როგორსაც სხვა არცერთი არხი არ გაჩვენებთ,“ - წერს სააკაშვილი. მიხეილ სააკაშვილი უკრაინულ ტელეარხ „ზიკზე" ყოველკვირეულ გადაცემას წაიყვანს, ამის შესახებ „ფეისბუქზე" თავად წერს. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი ჰყვება, რომ შვედეთის ელჩის რეზიდენციაში დიპკორპუსის რამდენიმე წარმომადგენელს შეხვდა, მათ საინფორმაციო ბლოკადის გარღვევაზეც ისაუბრეს. „ზიკ-ზე „სხვა უკრაინის" პირველი გადაცემა ჩავწერეთ და ძალიან მწვავე გამოვიდა. ყოველ კვირას გადაცემაში გაჩვენებთ ისეთ უკრაინას, როგორსაც სხვა არცერთი არხი არ გაჩვენებთ," - წერს სააკაშვილი.

მიხეილ სააკაშვილი ყოველკვირეულ გადაცემას წაიყვანს მე არ მიშვებენ ჩემს ქვეყანაში და საქართველოს დაუძინებელ მტერს ფეხქვეშ გაეგენ!, - საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მოსკოვის ყოფილი მერის, იური ლუჟკოვის საქართველოში ჩამოსვლას "ფეისბუქზე" ეხმაურება.. "ლუჟკოვის ბრძანებით, 2009 წელს, ჩვენი რამდენიმე ათეული სოფლის გადამწვარი ნასახლარები მიწასთან გაასწორეს და ზედ "მოსკოვის რაიონი" დააშენეს, თავისი სამხედრო ყაზარმებით. უკვე მანამდე ბევრად ადრე, 2004 წლის აჭარის მოვლენების შემდეგ, ჩვენ ის პერსონა ნონ გრატად გვყავდა გამოცხადებული და რუსეთში მაშინდელი ოფიციალური ვიზიტების დროს, მასთან პროტოკოლით გათვალისწინებულ შეხვედრაზეც კი, ყოველთვის უარს ვამბობდი. მე არ მიშვებენ ჩემს ქვეყანაში და საქართველოს დაუძინებელ მტერს ფეხქვეშ გაეგენ! სიმბოლურია, რომ ჩვენ ლუჟკოვს და მის ამფსონებს 2004 წლის 6 მაისს, გიორგობაზე ამოვუკვეთეთ ფეხი საქართველოდან, ამათ კი, იგივე დღეს, გიორობაზე მიიღეს და უგალობეს კიდევაც! მურვან ყრუსაც უგალობებდნენ? შაჰ აბასსაც უგალობებდნენ? პუტინსაც უგალობებენ?",-წერს მიხეილ სააკაშვილი.

მიხეილ სააკაშვილი: "მე არ მიშვებენ ჩემს ქვეყანაში და საქართველოს დაუძინებელ მტერს ფეხქვეშ გაეგენ"