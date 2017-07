ბათუმი-ურეკი-ბათუმი: ახალი მატარებელი დღეში 4 ლარად ივლის

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-rkinigza [1] => batumi-ureki ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145977 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-rkinigza [1] => batumi-ureki ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145977 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3657 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-rkinigza [1] => batumi-ureki ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-rkinigza [1] => batumi-ureki ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (145977) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17245,3657) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 144083 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-06 14:34:11 [post_date_gmt] => 2017-07-06 10:34:11 [post_content] => საქართველოს რკინიგზა სადგურ სამტრედია II -ში დასაქმებული პერსონალის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით ოფიციალურ განცხადებას ავრცელებს, რომელსაც ”ფორტუნა” უცვლელად გთავაზობთ: ”საინფორმაციო საშუალებებით და სოციალური მედიით გავრცელდა არასწორი ინფორმაცია, სადგურ სამტრედია II -ში დასაქმებული პერსონალის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. გვინდა განვაცხადოთ, რომ ალერგიული სიპტომები მხოლოდ რკინიგზაში მომუშავე პირებს არ აღენიშნებათ და არანაირად არ უკავშირდებამათ შრომით პირობებს. მსგავსი ჩივილებით სამტრედიის მოსახლეობა, ზაფხულის ცხელ პერიოდში, ხშირად მიმართავს სამედიცინო დაწესებულებებს. სს „საქართველოს რკინიგზის“ მხრიდან მოწვეული იქნა ჯანდაცვის სამინისტოროს და გარემოს დაცვის სააგენტოს წარმოადგენლები, რომლებმაც შეისწავლეს აღნიშნული საკითხი და მათი დასკვნის საფუძველზე შეგვიძლია მოგახსენოთ, რომ აღნიშნული ალერგიული ფონი მწვავდება ზაფხულში- ივლისისა და აგვისტოს თვეებში, რაც დაკავშირებულია სავარაუდოდ მცენარეების ყვავილობასთან. სპეციალისტთა დასკვნით რადიაციული ფონი არ არსებობს. ამასთანავე, შეგახსენებთ, რომ სს „საქართველოს რკინიგზის“ კორპორატიული დაზღვევით სარგებლობს ყველა თანამშრომელი,მათ საშუალება აქვთ სამტრედიაშივე მიმართონ პროვაიდერ კლინიკებს, სადაც მომსახურებას გაუწევენ კვალიფიციური სპეციალისტები. რაც შეეხება „საქართველოს რკინიგზაში" დასაქმებულთა სამუშაო პირობებს; გაცნობებთ, რომ ელმავლებში, სადგურებში, სხვადასხვა საამქროსა თუ დეპოებში, მუდმივად ხდება პირობების გაუმჯობესება, შეძენილია და მოძრაობს თანამედროვე ელმავლები, რომელიც აღჭურვილია გათბობა-გაგარილების სისტემით და ყველა იმ აუცილებელი პირობით რაც მემანქანეს სჭირდება. პერსონალს დაურიგდა სპეც ტანსაცმლი. ხოლო ლიანდაგის მონტიორებს, ზეინკლებს, ელ. მომარაგებისა და სხვა მუშაკებს,რომელთაც შენობების გარეთ უწევთ სამუშაოების შესრულება, საქართველოს რკინიგზის დირექტორთა საბჭოს გადაწყვეტილებით შეეცვალათ მუშაობის გრაფიკი”, - ნათქვამია რკინიგზის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. მათივე ინფორმაციით, საქართველოს რკინიგზა მონიტორინგის ჯგუფის მეშვეობით უწყვეტ რეჟიმში აკვირდება ქალაქ სამტრედიაში მიმდინარე პროცესებს და სრულად ფლობს ინფორმაციას თანამშრომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ . "საქართველოში სარკინიგზო მგზავრთა გადაყვანა დოტაციურია და სუბსიდირება ხდება ამ მიმართულებით. ბიზნეს და პირველმა კლასმა, სადაც დამატებით კოფორტს ითხოვს მომხმარებელი, მან თავად უნდა გადაიხადოს ამ კომფორტში ფული. ჩვენ არ უნდა დავასუბსიდიროთ ეკონომ კლასის გარდა, სხვა მგზავრობა. იმიტომ რომ ბიზნეს და პირველი კლასი ის საფასო სეგმენტია, რომელიც თავად უნდა იხდიდეს ამ სიამოვნებაში ფულს", – განაცხადა დაჩი ცაგურიამ. რაც შეეხება ეკონომ კლასის ბილეთების გაძვირების შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას, დაჩი ცაგურია ამას კატეგორიულად უარყოფს. მისი თქმით, ამ ტიპის ბილეთები უბრალოდ, სეზონურ ფასს უბრუნდება – 18 ლარის ნაცვლად, ზაფხულის პერიოდში მისი შეძენა 24 ლარად იქნება შესაძლებელი. "მეოთხე წელია უკვე გვაქვს სეზონური და არასეზონური ფასები. 2012 წლამდე ეკონომ კლასი მუდმივად 25 ლარი ღირდა. ჩვენ 10 თვის განმავლობაში გავაკეთეთ ფასდაკლება და 24 ლარიან ბილეთს არასეზონურ პერიოდში 18 ლარად ვთავაზობთ მგზავრებს. ახლა ისევ ზაფხულია და შესაბამისად ბილეთის ღირებულება სეზონურ ფასს დაუბრუნდა", – განმარტა დაჩი ცაგურიამ. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => ბიზნეს კლასის ბილეთები 100 ლარად: რატომ ძვირდება თბილისი-ბათუმის მატარებლით მგზავრობა? 