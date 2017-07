ბათუმის ბულვარის დანაგვიანებაზე მონიტორინგი მკაცრდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jarimebi-nagavze [1] => danagvianeba [2] => batumis-bulvari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142997 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jarimebi-nagavze [1] => danagvianeba [2] => batumis-bulvari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142997 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 14950 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => jarimebi-nagavze [1] => danagvianeba [2] => batumis-bulvari ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => jarimebi-nagavze [1] => danagvianeba [2] => batumis-bulvari ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142997) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16800,16033,14950) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 142286 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-29 14:20:55 [post_date_gmt] => 2017-06-29 10:20:55 [post_content] => თუ ბათუმის ბულვარში ველოსიპედით, მოტოციკლით, კვადროციკლით ან სხვა, მსგავსი ტიპის მოძრავი საშუალებებით ველობილიკის მიღმა გადაადგილდებით, დაგაჯარიმებენ, უკეთეს შემთხვევაში - გაგაფრთხილებენ. ჯარიმა 20 ლარს შეადგენს. თუ იმავე ქმედებას განმეორებით წლის განმავლობაში ჩაიდენთ, 50 ლარიანი ჯარიმის გადახდა მოგიწევთ. ველობილიკის მიღმა ველოსიპედით მოძრაობა ნებადართულია 06:00 სთ-დან 09:00 სთ-მდე. ამასთან, ველობილიკზე ქვეითთა მოსიარულეთათვის მოძრაობა აკრძალულია. ბულვარში ველოსიპედით მხოლოდ ველობილიკზე გადაადგილდებით, სხვა შემთხვევაში - დაგაჯარიმებენ

ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციამ სეზონის დაწყებამდე განაცხადა, რომ პლაჟზე შეზლონგებსა და ქოლგებზე წელს ფიქსირებული ფასი იქნებოდა. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, მთელი პლაჟი ბულვარის ადმინისტრაციას არ ეკითვნის. სოციალურ ქსელში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ზოგიერთ ადგილზე შეზლონგების ფასი 25 ლარია... „ფორტუნამ" ამ საკითხზე ბულვარის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს მიმართა, სადაც განმარტეს, რომ „ივერია ბიჩის", „მანდარინის" და სხვა კაფე–ბარებისა თუ სასტუმროების პლაჟების ტერიტორიას ისინი ვერ აკონტროლებენ. ხოლო მათ მიერ იჯარით გაცემულ ტერიტორიაზე ფასები ნამდვილად ფიქსირებულია – შეზლონგის ფასი არ აღემატება 3 ლარს, ხოლო ქოლგის 1 ლარს. "ეს კერძო ტერიტორიაა. ჩვენ ტერიტორიაზე – სანაპირო ზოლზე, რომელსაც იჯარით გავცემთ, არის გაწერილი რეგულაციები და ასეთი ფასები არ არის. "ივერია ბიჩის" და სხვა კერძო ტერიტორიების რეგულაციებში ჩვენ ვერ ვერევით. თუ ჩვენს ტერიტორიაზე მსგავსი ფაქტი გამოვლინდა, აუცილებლად უნდა მოგვმართონ დამსვენებლებმა", – განაცხადა მაგდა ჯაიანმა. ბათუმის პლიაჟის ნაწილი ქალაქის მერიის სამსახურის, ნაწილი კი ფინანსთა სამინისტროს ბალანსზეა. 25 ლარიანი შეზლონგები ბათუმში: „ალბათ ამიტომაცაა ცარიელი"

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის გიგლა აგულაშვილის განცხადებით, მოქალაქეები ავტომობილიდან ნაგვის გადაყრის გამოც დაჯარიმდებიან. მინისტრის განმარტებით, სამართლებრივი ბაზის მოწესრიგება დასრულდა და მალე, ამის ტექნიკურად მოგვარებისთვის სისტემაც შეიქმნება. აგულაშვილის განცხადებით, ავტომანქანის მფლობელების იდენტიფიცირება მთლიან სისტემაში უნდა მოხდეს და ავტომფლობელებს ჯარიმები ისევე უნდა მიუვიდეთ, როგორც საგზაო წესების დარღვევისთვის მისდით. „ალბათ, გქონიათ შემთხვევა, როდესაც ქუჩაში მიდიხართ და თქვენს წინ მიმავალი ავტომანქანიდან არის დანაგვიანების ფაქტი. ჩვენ მალე ავაწყობთ სისტემას, ახლა შეიქმნა ამის სამართლებრივი ბაზა იმისთვის, რომ თუ ასეთი შემთხვევები დაფიქსირდა ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით, მთლიან სისტემაში მოხდეს ავტომანქანის მფლობელის იდენტიფიცირება და ისევე როგორც ვიდეოჯარიმები მოსდის ავტომფლობელებს, ასეთივე სისტემა შევქმნათ", - განაცხადა აგულაშვილმა მთავრობის სხდომის შემდეგ, ჟურნალისტებთან. საქართველოს მთავრობამ დღეს, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ წარდგენილი საკანონმდებლო პაკეტი განიხილა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში და ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე. პრემიერის განცხადებით, გარემოსთვის ზიანის მიყენების შემთხვევაში, საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი ითვალისწინებს კანონმდებლობის მნიშვნელოვან გამკაცრებას. კანონპროექტი უახლოეს მომავალში პარლამენტს გადაეგზავნება. ამასთან, თბილისში 3 აპრილიდან დაჯარიმების ახალი სისტემა ამოქმედდა. ამ ეტაპზე თბილისში 10 ინსპექტორთა ჯგუფი გადაადგილდება, რომლებიც გარემოს დანაგვიანებისთვის მოქალაქეებს ადგილზე აჯარიმებენ. ერთი თვის მონაცემებით (20 აპრილიდან 21 მაისის ჩათვლით) თბილისის ქუჩებში, ნაგვის დაყრისთვის 411 ადამიანი დაჯარიმდა. საჯარიმო თანხის ოდენობამ მთლიანობაში 42 710 ლარი შეადგინა. მანქანიდან ნაგვის გადაყრისთვის ვიდეოჯარიმები მოგივათ ბულვარში ველოსიპედით მხოლოდ ველობილიკზე გადაადგილდებით, სხვა შემთხვევაში - დაგაჯარიმებენ

თუ ბათუმის ბულვარში ველოსიპედით, მოტოციკლით, კვადროციკლით ან სხვა, მსგავსი ტიპის მოძრავი საშუალებებით ველობილიკის მიღმა გადაადგილდებით, დაგაჯარიმებენ, უკეთეს შემთხვევაში - გაგაფრთხილებენ. ჯარიმა 20 ლარს შეადგენს. თუ იმავე ქმედებას განმეორებით წლის განმავლობაში ჩაიდენთ, 50 ლარიანი ჯარიმის გადახდა მოგიწევთ. ველობილიკის მიღმა ველოსიპედით მოძრაობა ნებადართულია 06:00 სთ-დან 09:00 სთ-მდე. ამასთან, ველობილიკზე ქვეითთა მოსიარულეთათვის მოძრაობა აკრძალულია.