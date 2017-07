ბათუმის შემოვლითი გზის მშენებლობა იწყება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saavtomobilo-gzebis-departamenti [1] => batumis-shemovliti-gza ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147578 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saavtomobilo-gzebis-departamenti [1] => batumis-shemovliti-gza ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147578 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1307 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => saavtomobilo-gzebis-departamenti [1] => batumis-shemovliti-gza ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => saavtomobilo-gzebis-departamenti [1] => batumis-shemovliti-gza ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (147578) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8817,1307) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 139563 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-19 12:52:42 [post_date_gmt] => 2017-06-19 08:52:42 [post_content] => ქუთაისის შემოვლითი–სამტრედიის მონაკვეთზე დაფიქსირდა მრავალი დარღვევა, ამიტომ, საავტომობილო გზების დეპარტამენტი მძღოლებს სთხოვს, დაემორჩილონ საავტომობილო გზებზე დაწესებულ რეჟიმებს. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ცნობით, 22 მაისიდან დასავლეთის მიმართულებით მოძრავი ავტოტრანსპორტი (ქუთაისი-სამტრედიის მიმართულებაზე ) მოძრაობს ძველი თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის გამოყენებით (ქალაქ ქუთაისის გავლით). აღმოსავლეთის მიმართულებით მოძრაობა ხორციელდება ცალმხრივად (სამტრედია-ქუთაისის მიმართულებაზე) აღნიშნულ მიმართულებაზე დაფიქსირდა მრავალი დარღვევა და დაწესებული რეჟიმის დაუმორჩილებლობა, შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, საავტომობილო გზების დეპარტამენტი გთხოვთ, იმოძრაოთ საავტომობილო წესების დაცვით და დაემორჩილოთ საავტომობილო გზებზე დაწესებულ რეჟიმებს. ამჟამად საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-ლესლიძის საავტომობილო გზის ქუთაისის შემოსავლელი–სამტრედიის მონაკვეთზე საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების დამატებითი ღონისძიებების განხორციელება მიმდინარეობს, რომელიც მოიცავს:

გარე განათების ქსელის მოწყობას

ხმაურიანი ზოლების და დამატებითი საგზაო ნიშნების მოწყობას

ვიდეო–სამეთვალყურეო სისტემის მოწყობას

„აზიის განვითარების ბანკსა და საქართველოს მჭიდრო, ათწლიანი პარტნიორობა აკავშირებს. აზიის განვითარების ბანკმა ამ პერიოდის განმავლობაში 2.3 მილიარდი აშშ დოლარის ფინანსური რესურსის მობილიზება მოახდინა საქართველოში, ჩვენი პარტნიორობა კი იზრდება და ღრმავდება. ეს პროექტი კიდევ ერთი მაგალითია მჭიდრო პარტნიორობისა. ADB-ის 141 მილიონი აშშ დოლარის ფინანსური რესურსით, მთავრობის თანამონაწილეობითა და ასევე, სხვა საფინანსო ინსტიტუტებთან თანამშრომლობით, შევძლებთ საქართველოს სატრანსპორტო ლოგისტიკური პოტენციალის ამაღლებას,“ - განაცხადა აზიის განვითარების ბანკის მუდმივი წარმომადგენლობის დირექტორმა, იეშიმ ელჰან-კაიალარიმ.

სამუშაოების დასრულებისთანავე ქუთაისის შემოვლითი-სამტრედიის მონაკვეთზე მოძრაობა აღდგება ორმხრივად და მძღოლები შეძლებენ იმოძრაონ განათებული, კიდევ უფრო უსაფრთხო და გამართული ინფრასტრუქტურით. ამ დროისათვის საავტომობილო მიმოსვლა შსს საპატრულო პოლიციის უშუალო ზედამხედველობით და კოორდინაციით მიმდინარეობს. [post_title] => ქუთაისის შემოვლითი გზის შესახებ საავტომობილო დეპარტამენტი მძღოლებს აფრთხილებს [post_title] => აზიის განვითარების ბანკი ბათუმის შემოვლითი გზის პროექტს დააფინანსებს 