ბათუმმა Street Art Festival-ს უმასპინძლა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => turizmi [2] => street-art-festival ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139647 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => turizmi [2] => street-art-festival ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139647 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 108 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => turizmi [2] => street-art-festival ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => turizmi [2] => street-art-festival ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (139647) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (108,16620,289) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 139337 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-17 14:05:04 [post_date_gmt] => 2017-06-17 10:05:04 [post_content] => სომხეთიდან ბათუმში, 16 ივნისს, 07:10 საათზე, მიმდინარე ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებით, პირველი მატარებელი შემოვიდა. მატარებელი 180 ადგილიანია და ის პირველ ოქტომბრამდე, ყოველდღე ივლის. ერევნიდან ბათუმში მგზავრობის ღირებულება კლასის მიხედვით განისაზღვერბა. ბილეთის ფასი შვეიცარული ფრანკის ექვივალენტში დგინდება. მოდერნიზებულ ვაგონში პლაცკარტის ღირებულება 37,80 ლარია, მოდერნიზებული კუპირებული კი 64,44 ლარი. გარდა ამისა, პირველი ივლისიდან ბათუმი-თბილისის მიმართულებით შტადლერის ტიპის ორსართულიანი, ოთხი მატარებელი ივლის. ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებით, შესაძლებელია მგზავრობის ტარიფებში უმნიშვნელო ცვლილებაც მოხდეს. წყარო: ბათუმელები [post_title] => სომხეთიდან ბათუმში მატარებელი ოქტომბრამდე, ყოველდღიურად ივლის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => somkhetidan-batumshi-matarebeli-oqtombramde-yoveldghiurad-ivlis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-17 14:10:08 [post_modified_gmt] => 2017-06-17 10:10:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139337 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 139002 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-15 19:18:54 [post_date_gmt] => 2017-06-15 15:18:54 [post_content] => ბათუმში, ეშმაკის ბორბლიდან მამაკაცი გადმოვარდა. შემთხვევა ცოტა ხნის წინ მოხდა. ადგილზე მისულ სამაშველო ბრიგადას 60 წელს გადაცილებული მამაკაცი გარდაცვლილი დახვდა. მომხდარის სხვა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. როგორც შსს-ში "ფორტუნას" განუცხადეს, მომხდარზე გამოძიება 115- ე მუხლით დაიწყო, რაც პირის თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. [post_title] => ეშმაკის ბორბლიდან მამაკაცი გადმოვარდა და გარდაიცვალა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => eshmakis-borblidan-mamakaci-gadmovarda-da-gardaicvala [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-15 19:25:58 [post_modified_gmt] => 2017-06-15 15:25:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139002 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 138883 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-15 14:01:27 [post_date_gmt] => 2017-06-15 10:01:27 [post_content] => საქართველო და აზერბაიჯანი ტურიზმის სექტორში ერთობლივი პროექტების განხორციელებას გეგმავენ. “ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის კუთხით აზერბაიჯანი არის საქართველოსთვის ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი, სტრატეგიული ქვეყანა და გვსურს, რომ ტურიზმის სექტორში ურთიერთ თანამშრომლობის მასშტაბები კიდევ უფრო გაიზარდოს“ – ამის შესახებ ეკონომიკის მინისტრმა, გიორგი გახარიამ ბაქოში აზერბაიჯანის კულტურისა და ტურიზმის მინისტრთან, აბულფას გარაევთან შეხვედრისას განაცხადა. ორი ქვეყნის მინისტრებმა ტურისტულად მნიშვნელოვან პროექტებზე ისაუბრეს და განიხილეს ის ღონისძიებები, რომლებმაც ხელი უნდა შეუწყოს რეგიონში ტურისტული ნაკადების კიდევ უფრო გაზრდას, ასევე ტურისტული ინფრასტრუქტურისა და სერვისების განვითარებას. ცნობისთვის, ეკონომიკის სამინისტროს მონაცემებით, ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში აზერბაიჯანიდან საქართველოში შემოსულ ვიზიტორთა რაოდენობამ 6 მილიონს გადააჭარბა. 2016 წელს აზერბაიჯანიდან საქართველოში შემოსულ ვიზიტორთა რაოდენობამ 1 523 057, ხოლო 2017 წლის ხუთ თვეში უკვე 602 840 ადამიანი შეადგინა. [post_title] => საქართველო აზერბაიჯანთან ერთად ტურისტულ პროექტებს განახორციელებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelo-azerbaijantan-ertad-turistul-proeqtebs-ganakhorcielebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-15 14:06:03 [post_modified_gmt] => 2017-06-15 10:06:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138883 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 139337 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-17 14:05:04 [post_date_gmt] => 2017-06-17 10:05:04 [post_content] => სომხეთიდან ბათუმში, 16 ივნისს, 07:10 საათზე, მიმდინარე ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებით, პირველი მატარებელი შემოვიდა. მატარებელი 180 ადგილიანია და ის პირველ ოქტომბრამდე, ყოველდღე ივლის. ერევნიდან ბათუმში მგზავრობის ღირებულება კლასის მიხედვით განისაზღვერბა. ბილეთის ფასი შვეიცარული ფრანკის ექვივალენტში დგინდება. მოდერნიზებულ ვაგონში პლაცკარტის ღირებულება 37,80 ლარია, მოდერნიზებული კუპირებული კი 64,44 ლარი. გარდა ამისა, პირველი ივლისიდან ბათუმი-თბილისის მიმართულებით შტადლერის ტიპის ორსართულიანი, ოთხი მატარებელი ივლის. ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებით, შესაძლებელია მგზავრობის ტარიფებში უმნიშვნელო ცვლილებაც მოხდეს. წყარო: ბათუმელები [post_title] => სომხეთიდან ბათუმში მატარებელი ოქტომბრამდე, ყოველდღიურად ივლის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => somkhetidan-batumshi-matarebeli-oqtombramde-yoveldghiurad-ivlis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-17 14:10:08 [post_modified_gmt] => 2017-06-17 10:10:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139337 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 342 [max_num_pages] => 114 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => ecffedc31d997a11f9f3c4bbd9123e02 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )