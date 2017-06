ბათუმში 100 მილიონი ლარის ინვესტიციის განხორციელება იგეგმება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => investicia [2] => investori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141882 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => investicia [2] => investori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141882 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 108 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => investicia [2] => investori ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => investicia [2] => investori ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (141882) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (108,2257,12037) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 141294 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-26 16:29:22 [post_date_gmt] => 2017-06-26 12:29:22 [post_content] => ხორცპროდუქტების მწარმოებელი კომპანია ”ლიდერფუდი” ნახევარფაბრიკატების ბიზნესში შედის. კომპანიის ახალი საწარმო, რომელიც ამიერკავკასიაში ხორცპროდუქტების ყველაზე დიდი ქარხანა იქნება, მშენებლობის ბოლო ეტაპზეა. სწორედ აქ მოხდება ახალი საწარმოო ხაზეების დამატება. როგორც ”ფორტუნას” ”ლიდერფუდის” გენერალურმა დირექტორმა ირაკლი დუმბაძემ განუცხადა, საწარმო მცხეთაში შენდება და მისი გახსნა მიმდინარე წლის სექტემბრის ბოლოს, ან ოქტომბრის დასაწყიში იგეგმება. ”სამშენებლო სამუშაოები საწარმოში თითქმის დასრულებულია და ექსპლუატაციაში ის მალე გაეშვება. აქ ვაპირებთ ძველი საწარმოს გადატანასაც და მთლიანი ოფისით მცხეთაში გადასვლას. შესაბამისად, გარდა არსებული კადრებისა, რომლებიც ახალ ქარხანაში გადავლენ, დამატებით 100 კადრს დავასაქმებთ”, - აღნიშნა დუმბაძემ. მისივე ინფორმაციით, მცხეთაში ახალი საწარმოს ამოქმედების შემდეგ, "ლიდერფუდი" ასორტიმენტის გაზრდასა და ახალი მიმართულებების დამატებას განიხილავს. იგეგმება როგორც ნახევარფაბრიკატების (ხინკალი, პილმენი), ისე ნედლად შებოლილი პროდუქციის წარმოება. როგორც ირაკლი დუმბაძე ამბობს, ქარხანა მცხეთაში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში შენდება და მასში ჯამში 5 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდება. შეგახსენებთ, ხორცპროდუქტების მწარმოებელი ქართული კომპანია „ლიდერფუდი“ 2009 წელს დაარსდა. დღეისათვის კომპანია წარმოადგენს ერთ-ერთ წამყვან ხორცპროდუქტების მომწოდებელს საქართველოში. [post_title] => ”ლიდერფუდი” ნახევარფაბრიკატების ბიზნესში შედის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => liderfudi-nakhevarfabrikatebis-biznesshi-shedis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-26 16:47:22 [post_modified_gmt] => 2017-06-26 12:47:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141294 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 141030 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-24 18:19:13 [post_date_gmt] => 2017-06-24 14:19:13 [post_content] => ბათუმში, ვარდების სკვერში, სამოც წლამდე მამაკაცი გარდაცვლილი იპოვეს. თვითმხილველებისა და სკვერის მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსებული სავაჭრო ობიექტების თანამშრომლების თქმით, მამაკაცს ხშირად ხედავდნენ, თუმცა მას არ იცნობდნენ. ადგილზე მობილიზებული იყო სასწრაფო დახმარებისა და საპატრულო ეკიპაჟები. მუშაობდნენ ექსპერტ-კრიმინალისტებიც. მედიკოსებს მამაკაცი გარდაცვლილი დახვდათ. ცხედარი პროზექტურაში გადაასვენეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მამაკაცს პირველადი დათვალიერებით, ძალადობის კვალი არ აღენიშნებოდა. [post_title] => ბათუმში 60 წლამდე მამაკაცი გარდაცვლილი იპოვეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => batumshi-60-wlamde-mamakaci-gardacvlili-ipoves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-24 18:19:13 [post_modified_gmt] => 2017-06-24 14:19:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141030 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 140433 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-21 23:12:56 [post_date_gmt] => 2017-06-21 19:12:56 [post_content] => ბათუმში, ქვეითად მოსიარულე 30 წლამდე ქალს ავტომანქანა დაეჯახა. როგორც ფორტუნას შსს-ში განუცხადეს, დაშავებული, ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოშია მოთავსებული. მომხდართან დაკავშირებით გამოძიები 276-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. ავტომობილის მძღოლს ტერიტორია არ დაუტოვებია. [post_title] => ქვეითად მოსიარულე 30 წლამდე ქალს ავტომანქანა დაეჯახა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qveitad-mosiarule-30-wlamde-qals-avtomanqana-daejakha [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-21 23:12:56 [post_modified_gmt] => 2017-06-21 19:12:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140433 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 141294 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-26 16:29:22 [post_date_gmt] => 2017-06-26 12:29:22 [post_content] => ხორცპროდუქტების მწარმოებელი კომპანია ”ლიდერფუდი” ნახევარფაბრიკატების ბიზნესში შედის. კომპანიის ახალი საწარმო, რომელიც ამიერკავკასიაში ხორცპროდუქტების ყველაზე დიდი ქარხანა იქნება, მშენებლობის ბოლო ეტაპზეა. სწორედ აქ მოხდება ახალი საწარმოო ხაზეების დამატება. როგორც ”ფორტუნას” ”ლიდერფუდის” გენერალურმა დირექტორმა ირაკლი დუმბაძემ განუცხადა, საწარმო მცხეთაში შენდება და მისი გახსნა მიმდინარე წლის სექტემბრის ბოლოს, ან ოქტომბრის დასაწყიში იგეგმება. ”სამშენებლო სამუშაოები საწარმოში თითქმის დასრულებულია და ექსპლუატაციაში ის მალე გაეშვება. აქ ვაპირებთ ძველი საწარმოს გადატანასაც და მთლიანი ოფისით მცხეთაში გადასვლას. შესაბამისად, გარდა არსებული კადრებისა, რომლებიც ახალ ქარხანაში გადავლენ, დამატებით 100 კადრს დავასაქმებთ”, - აღნიშნა დუმბაძემ. მისივე ინფორმაციით, მცხეთაში ახალი საწარმოს ამოქმედების შემდეგ, "ლიდერფუდი" ასორტიმენტის გაზრდასა და ახალი მიმართულებების დამატებას განიხილავს. იგეგმება როგორც ნახევარფაბრიკატების (ხინკალი, პილმენი), ისე ნედლად შებოლილი პროდუქციის წარმოება. როგორც ირაკლი დუმბაძე ამბობს, ქარხანა მცხეთაში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში შენდება და მასში ჯამში 5 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდება. შეგახსენებთ, ხორცპროდუქტების მწარმოებელი ქართული კომპანია „ლიდერფუდი“ 2009 წელს დაარსდა. დღეისათვის კომპანია წარმოადგენს ერთ-ერთ წამყვან ხორცპროდუქტების მომწოდებელს საქართველოში. [post_title] => ”ლიდერფუდი” ნახევარფაბრიკატების ბიზნესში შედის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => liderfudi-nakhevarfabrikatebis-biznesshi-shedis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-26 16:47:22 [post_modified_gmt] => 2017-06-26 12:47:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141294 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 225 [max_num_pages] => 75 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 035ebdec5b0a0fa16e8274673607e3fb [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )