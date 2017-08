ბათუმში 5 წლის ბავშვს ავტომობილი დაეჯახა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => batumi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 155176 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => batumi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 155176 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 53 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => batumi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => batumi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (155176) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (53,108) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 155131 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-08-19 11:52:45 [post_date_gmt] => 2017-08-19 07:52:45 [post_content] => ბათუმში თხევადი გაზის სადგურის აფეთქების შედეგად ერთ-ერთი დაშავებული, რომელმაც სხეულის 90- პროცენტიანი დამწვრობა მიიღო, დღეს დილით გარდაიცვალა. როგორც აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა ზაალ მიქელაძემ განაცხადა, დაშავებული კლინიკა „მედინადან“ გუშინ თბილისში, დამწვრობის ცენტრში გადაიყვანეს, იგი მართვით სუნთქვაზე იმყოფებოდა. დამწვრობის ცენტრში მკურნალობას განაგრძობს მეორე დაშავებული. მას სხეულის 32 % დამწვარი აქვს. 16 აგვისტოს ბათუმში, გენერალ ასლან აბაშიძის ქუჩაზე რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი დაიწვა. გავრცელებული ინფორმაციით, გაზგასამართი სადგური აფეთქდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე პრიმა მუხლით მიმდინარეობს, რაც ელექტრო ან თბოენერგიის - გაზის, ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების ობიექტზე უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობს. ბათუმში მომხდარი აფეთქების დროს ერთ-ერთი დაშავებული გარდაიცვალა ბათუმში სამდღიანი სამეწარმეო მარკეტი ჩატარდება

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ - ის „ აწარმოე საქართველოში " მხარდაჭერით აჭარაში 18, 19 და 20 აგვისტოს სამდღიანი სამეწარმეო მარკეტი ჩატარდება. ბათუმის ბულვარში , საზაფხულო თეატრის წინ , 3 დღის განმავლობაში თითოეულ მონაწილეს შესაძლებლობა ექნება თავიანთი პროდუქცია ფართო საზოგადოებას გააცნოს . აღნიშნული „ სტარტაპ მარკეტი " ალტერნატიული , მულტიფუნქციური და მოძრავი სავაჭრო სივრცეა , რომელიც ორიენტირებულია საქართველოში არსებული ბიზნესგარემოს გაუმჯობესებასა და ახალგაზრდა მეწარმეების პოპულარიზაციაზე . მსგავსი ღონისძიებების მიზანია ხელი შეუწყოს ხარისხიანი ქართული პროდუქციის წარმოებას. გამოფენა - გაყიდვაში მონაწილეობას მიიღებს 100- მდე მონაწილე. მათ შორის, სახელმწიფო პროგრამის „ აწარმოე საქართველოში " ბენეფიციარები , რომლებსაც უნიკალური შესაძლებლობა ექნებათ წარმოაჩინონ საკუთარი პროდუქცია . ამასთანავე , ღონისძიების ფარგლებში წარმოდგენილი იქნება სააგენტოს „ აწარმოე საქართველოში " საინფორმაციო სტენდი , სადაც დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობა ექნებათ გაიგონ მეტი სააგენტოს მიერ განხორციელებული პროექტებისა და სახელმწიფოს მხრიდან ბიზნესის მხარდასაჭერად შემოთავაზებული მექანიზმების შესახებ . ღონისძიება 3 დღის განმავლობაში 18:00 სთ - დან 00:00 სთ - მდე გაგრძელდება. სააგენტოსთან „ აწარმოე საქართველოში " ერთად , ზემოთხსენებული სამეწარმეო მარკეტის მხარდამჭერია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების , სპორტისა და კულტურის სამინისტრო . ბათუმში აფეთქებისას დაშავებულის მდგომარეობა მძიმეა - 28 წლის კაცს სხეულის 90% აქვს დამწვარი

ბათუმში აფეთქებისას დაშავებული 28 წლის მამაკაცი, რომელსაც სხეულის, თითქმის, 90% აქვს დამწვარი, მართვით სუნთქვაზე იმყოფება. ამის შესახებ ჟურნალისტებთან აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა, ზაალ მიქელაძემ, განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, კიდევ ერთი დაშავებული ბათუმის რეფერალურ ჰოსპიტალშია გადაყვანილი. შემთხვევის ადგილზე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ ხუთამდე მოქალაქეს გაუწია დახმარება, ამბოლატორიული მომსახურება ერთ მეხანძრეს დასჭირდა, რომელმაც ხანძრის ლოკალიზებისას კვამლი ჩაყლაპა. ბათუმში, გენერალ აბაშიძის ქუჩაზე, აფეთქების შედეგად ორი სახლი მთლიანად დაინგრა, ორს კი ხანძარი გაუჩნდა და დაზიანდა. აფეთქების შედეგად ასევე დაიწვა 5 მანქანა. გავრცელებული ინფორმაციით კი, სამი ადამიანი დაშავდა. ბათუმში მომხდარი აფეთქების დროს ერთ-ერთი დაშავებული გარდაიცვალა

ბათუმში თხევადი გაზის სადგურის აფეთქების შედეგად ერთ-ერთი დაშავებული, რომელმაც სხეულის 90- პროცენტიანი დამწვრობა მიიღო, დღეს დილით გარდაიცვალა. როგორც აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა ზაალ მიქელაძემ განაცხადა, დაშავებული კლინიკა „მედინადან" გუშინ თბილისში, დამწვრობის ცენტრში გადაიყვანეს, იგი მართვით სუნთქვაზე იმყოფებოდა. დამწვრობის ცენტრში მკურნალობას განაგრძობს მეორე დაშავებული. მას სხეულის 32 % დამწვარი აქვს. 16 აგვისტოს ბათუმში, გენერალ ასლან აბაშიძის ქუჩაზე რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი დაიწვა. გავრცელებული ინფორმაციით, გაზგასამართი სადგური აფეთქდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე პრიმა მუხლით მიმდინარეობს, რაც ელექტრო ან თბოენერგიის - გაზის, ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების ობიექტზე უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობს.