ბათუმში ახალმა სასტუმრომ 90 ადამიანი დაასაქმა

=> 8 [post_date] => 2017-05-18 11:53:27 [post_date_gmt] => 2017-05-18 07:53:27 [post_content] => ბათუმი ტურისტების დასახვედრად ემზადება. წლევანდელ სეზონზე ბათუმის ბულვარს განახლებული საპლაჟე ინფრასტრუქტურა ექნება, ერთიან სტილში მოეწყობა განახლებული საშხაპეები, გასახდელები, შეზლონგები და პლაჟზე გადასასვლელი საფეხმავლო ბილიკები. ეს ყველაფერი კი შმმ პირებზე იქნება ადაპტირებული. საოცრებათა მოედნიდან "აკვაპარკის" ჩათვლით სულ 29 საპლაჟო სექტორი მოეწყობა. წესრიგი და რეგულაციები ბათუმის პლაჟებზე როგორც „ფორტუნას“ ბულვარის პრესსამსახურში განუცხადეს, საპლაჟო სექტორების მოწყობაზე აუქციონი უკვე დასრულებულია. გამარჯვებული პირები სანაპირო ზოლზე შეზლონგების განთავსებას უზრუნველყოფენ და ტერიტორიას დაასუფთავებენ, ხოლო რაც შეეხება პლაჟზე გასახდელებისა და ინფრასტრუქტურის მონტაჟს, ტენდერი უკვე გამოცხადებულია. „იმისთვის რომ პლაჟები უფრო მეტად ყოფილიყო მოწესრიგებული, შევიმუშავეთ რეგულაციები, რომლებსაც აუქციონში გამარჯვებული კომპანიები დაიცავენ. შეზლონგები პლაჟზე თანაბრად იქნება განლაგებული, ასევე შეზლონგების ზოლი ზღვის დონიდან 10 მეტრით იქნება დაშორებული. სწორ რიგებად იქნება განთავსებული შეზლონგები პლაჟზე, რაც ლამაზიც იქნება და უფრო მეტი ხალხის განთავსებასაც უზრუნველყოფს“, – განაცხადეს „ფორტუნასთან“ ბულვარის პრესსამსახურში. ფიქსირებული ფასები რაც შეეხება ფასებს, შეზლონგისა და ქოლგის ღირებულება ბათუმში წელს ფიქსირებული იქნება – 3+1 ლარი. ფასები მთელ დღეზეა გაწერილი და გადასახადის ეს ზღვარი კომპანიებს, რომლებიც სექტორების მოწყობას უზრუნველყოფენ, ხელშეკრულებაშით აქვთ გათვალისწინებული. პლაჟზე საინფორმაციო ბანერები სამ ენაზე იქნება განთავსებული, სადაც ინფორმაცია ფასების შესახებაც იქნება. „უფასო იქნება პლაჟი მათთვის, ვისაც შეზლონგი და ქოლგა არ სჭირდება. ეს ფასები ხეკშეჯრულებაში ჩაიდო იმისთვის, რომ შარშანდელი მაღალი ფასები დაგვესტაბილურებინა. წელს ხელშეკრულებით ეს ფასები 2-ჯერ შევამცირეთ“, “, – განაცხადეს ბულვარის პრესსამსახურში. პლაჟებზე გასახდელებისა და საშხაპეების მოწყობა 25 მაისიდან დაიწყება. საპლაჟო ინფრასტრუქტურის მოწყობა 1 ივნისისთვის უნდა დასრულდეს. ბულვარში მიმდინარე სამუშაოები ბათუმის ბულვარში სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოებიც მიმდინარეობს. დაზიანებული ასფალტის საფარის ნაცვლად სულ მალე, ბათუმის ბულვარს ახალი ფილაქნებით, საკანალიზაციო სისტემითა და ბორდიურებით მოწყობილი რამდენიმე ხეივანი შეემატება. აჭარაში ტურისტებისთვის მნიშვნელოვანი სიახლეა ასევე, უახლოეს მომავალში არდაგანის ტბის გაწმენდითი სამუშაოების დაწყება, რომელიც ერთ-ერთ ტურისტულ ატრაქციას წარმოადგენს. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => ბათუმის პლაჟზე წელს ფიქსირებული ფასები იქნება – კურორტი სეზონისთვის ემზადება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => batumis-pladjze-wels-fiqsirebuli-fasebi-iqneba-kurorti-sezonistvis-emzadeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-18 12:15:44 [post_modified_gmt] => 2017-05-18 08:15:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131963 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 131795 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-17 16:42:17 [post_date_gmt] => 2017-05-17 12:42:17 [post_content] => Black Sea Arena-ზე ჯგუფ Aerosmith-ის კონცერტზე დასწრების მსურველთათვის "საქართველოს რკინიგზამ" თბილისიდან დამატებით 2 STADLER-ის ტიპის მატარებელი დანიშნა. ამასთან, კომპანიის ცნობით, საქართველოს რკინიგზა 20 მაისს ბათუმი-ქობულეთი-ურეკის და უკუ მიმართულებით ნიშნავს მატარებლებს, რომლებიც ამ მარშრუტზე შემდეგი გრაფიკით იმოძრავებენ: კენტ რიცხვებში: მატარებელი №7001 ბათუმიდან გავა 16:00, ქობულეთში იქნება 16:18-16:21, ხოლო ურეკში ჩავა 16:46. სამგზავრო მატარებელი №7003 ბათუმიდან გავა 18:10 ქობულეთში იქნება 18:28-18:31, ურეკში ჩავა 18:56. მატარებელი №7005 ბათუმიდან გავა 21:30, ქობულეთში ჩავა 22:01-22:04, ურეკში იქნება 22:22. ლუწ რიცხვებში: მატარებელი №7002 ურეკიდან გამოვა 17:05, ქობულეთში იქნება 17:27-17:31, აღნიშნული მატარებელი ბათუმში ჩავა 17:50. მატარებელი №7004 ურეკიდან გავა 19:35 ქობულეთში იქნება 20:05-20:09, ბათუმში ჩავა 20:27. სამგაზვრო მატარებელი №7006 ურეკიდან გავა 0;15, ქობულეთში ჩავა 0:39-0:43 და ბათუმში იქნება ღამის 1:01. აღნიშნულ სამგზავრო მატარებლებზე ბილეთის ღირებულება ბიზნეს კლასისთვის შეადგენს 10 ლარს, I კლასით მგზარობის საფასურია 8 ლარი, ხოლო IIკლასით მგზავრობა შესაძლებელია 6 ლარად. I და II კლასით მგზავრობისას ბავშვებზე მოქმედებს შეღავათიანი ტარიფი. [post_title] => Aerosmith-ის კონცერტზე დასწრების მსურველთათვის დამატებითი მატარებლები დაინიშნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aerosmith-is-koncertze-daswrebis-msurveltatvis-damatebiti-matareblebi-dainishna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-17 16:43:07 [post_modified_gmt] => 2017-05-17 12:43:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131795 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 131679 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-17 16:16:26 [post_date_gmt] => 2017-05-17 12:16:26 [post_content] => ტურისტული სეზონის წინ მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შესახებ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ზურაბ პატარაძემ ქალაქ ბათუმის მერთან, გიორგი ერმაკოვთან და მერიის წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრა გამართა. შეხვედრას ასევე ესწრებოდა აჭარის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის უფროსი არჩილ ჩიქოვანი და მთავრობის აპარატის უფროსი გოჩა ჯაში. ზურაბ პატარაძის თქმით, მოახლოებულია ტურისტული სეზონი და საჭიროა მაქსიმალური ძალისხმევის მიმართვა საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისაკენ. „რა თქმა უნდა ჭაობის დასახლებაში მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს აქვთ ვადები, რომლებიც მომავალ სეზონამდე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებას არ ითვალისწინებს, თუმცა ჩვენი მიზანი უნდა იყოს, მაქსიმალურად ვეცადოთ ტურისტული სეზონის დაწყებამდე მიმდინარე სამუშაოებს მიეცეს ესთეტიური და მოწესრიგებული იერ-სახე, განსაკუთრებით ქალაქისათვის იმ არტერიული დატვირთვის ქუჩებზე, სადაც ტრანსპორტის გადაადგილება ინტენსიურია“ - განაცხადა ზურაბ პატარაძემ. ქალაქის მერმა გიორგი ერმაკოვმა მთავრობის თავმჯდომარეს საკანალიზაციო-სანიაღვრე სისტემების მოწყობისა და გზების რეაბილიტაციის გეგმა გააცნო. მისი თქმით, პუშკინის და თავდადებულის ქუჩებზე დარჩენილია მცირე მონაკვეთი, მოკლე ვადებში დასრულდება ასევე ლერმონტოვისა და ბაგრატიონის ქუჩების კვეთაში მიმდინარე საკანალიზაციო-სანიაღვრე სამუშაოები. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ასევე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კეთილმოწყობას და განსახორციელებელ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ სამუშაოების ინტენსიურ რეჯიმზე გადასვლასთან ერთად, განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარისხზეც. მისი თქმით, მსგავსი სამუშაო შეხვედრები მომავალშიც გაგრძელდება. 