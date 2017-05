ბათუმში დაკარგული 13 წლის გოგონა იპოვეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => batumi [2] => dakarguli-gogona ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130163 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => batumi [2] => dakarguli-gogona ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130163 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => batumi [2] => dakarguli-gogona ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => batumi [2] => dakarguli-gogona ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130163) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (108,15644,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 129992 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-11 15:17:24 [post_date_gmt] => 2017-05-11 11:17:24 [post_content] => შინაგან საქმეთა სამინისტრო ფარული პოლიციელის ინსტიტუტს ქმნის. შსს მინისტრის მოადგილის, შალვა ხუციშვილის განმარტებით, ფარული პოლიციელები საზღვარგარეთ ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფების წინააღმდეგ იმუშავებენ. “ეს იქნებიან პოლიციელები, რომლებიც ატაშეებისგან განსხვავებით ღიად არ იმუშავებენ და უცხოეთის ქვეყნებში იქნებიან ფარულად. მათი მიზანი ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლა იქნება. საუბარია იმ ორგანიზებულ დანაშაულზე, რომელსაც საქართველოსთან აქვს კავშირი, მსგავსი ინსტიტუტი ევროკავშირის თითქმის ყველა ქვეყანაში არსებობს. ქვეყნები ამით ეხმარებიან ერთმანეთს, ეფექტურად ებრძოლონ რომელიმე კონკრეტულ ეთნიკურ ორგანიზებულ დაჯგუფებებს“, - განმარტავს შალვა ხუციშვილი. შსს საკანონმდებო ინიციატივის პაკეტს პარლამენტს თვის ბოლომდე წარუდგენს. "ის რაც მოხდა აქამდე იური ლუჟკოვთან დაკავშირებით, განპირობებული იყო იმით, რომ თავის დროზე არ იყო შეყვანილი სიაში. მოსკოვის ყოფილ მერს ჩვენ შევიყვანთ ამ სიაში და საქართველოში ვეღარ შემოვა", - განაცხადა შალვა ხუციშვილმა. მოსკოვის ყოფილი მერი, საქართველოში გასულ კვირას შემოვიდა, იური ლუჟკოვს დარღვეული აქვს საქართველოს კანონი „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“. დღეს, რუსთაველის გამზირზე გამართული აქციის დროს ერთ-ერთმა დაკავებულმა, მამუკა ტუსკაძემ შიმშილობა დაიწყო. შეგახსენებთ, რომ აქციის მონაწილეები დღეს ძველი პარლამენტის შენობის წინ, საფინანსო კომპანია საქართველოს დაზარალებული მეანაბრეების საპროტესტო აქციაზე დააკავეს. მათი მხარდამჭერები ამ წუთებშიც თბილისის პოლიციის პოლიციის მთავარ დეპარტამენტთან იმყოფებიან. დაკავებულებთან შესულია საიას წარმომადგენელი. დაკავებულთა სასამართლო პროცესი ხვალ გაიმართება. წყარო: rustavi2.ge 