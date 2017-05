ბათუმში ჯართს ავაზა გადაამუშავებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => awarmoe-saqartveloshi [2] => jarti [3] => avaza ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128031 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => awarmoe-saqartveloshi [2] => jarti [3] => avaza ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128031 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 401 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => awarmoe-saqartveloshi [2] => jarti [3] => avaza ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => awarmoe-saqartveloshi [2] => jarti [3] => avaza ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (128031) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15433,2007,401,15432) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 128034 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-05 14:09:28 [post_date_gmt] => 2017-05-05 10:09:28 [post_content] => აპრილში საქართველოში ბენზინისა და დიზელის საწვავის იმპორტი გაიზარდა. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის ინფორმაციით, 2017 წლის აპრილში საქართველოში ბენზინისა და დიზელის საწვავის იმპორტმა შეადგინა 96,0 ათასი ტონა, რაც 12,4 ათასი ტონით ანუ 14,8%-ით აღემატება მარტის თვის მაჩვენებელს და 8.9 ათასი ტონით ანუ 10,2%-ით მეტია 2016 წლის აპრილის თვის მაჩვენებელთან შედარებით. მათ შორის, 2017 წლის აპრილში ბენზინის საწვავის იმპორტმა შეადგინა 36,7 ათასი ტონა, ხოლო დიზელის საწვავის იმპორტმა - 59,3 ათასი ტონა. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის ცნობითვე, ქვეყნების მიხედვით 2017 წლის აპრილში ბენზინისა და დიზელის საწვავის იმპორტის ყველაზე დიდი მოცულობა განხორციელდა რუმინეთიდან - 29.6 ათასი ტონა. რუმინეთს რაოდენობის მიხედვით მოჰყვებიან: აზერბაიჯანი, თურქმენეთი, ბულგარეთი, რუსეთი, საბერძნეთი და უკრაინა. [post_title] => საქართველოში საწვავის იმპორტი გაიზარდა [post_title] => Academy-ში მენიუს მსოფლიოში აღიარებული კულინარი განაახლებს

სრულად განახლებული მენიუ Academy-ში - რესტორანს მსოფლიოში აღიარებული რუსი კულინარის გუნდი ეწვია. როგორც "ფორტუნას" რესტორნის დირექტორმა ნინო ბეკოშვილმა განუცხადა, ერთი დღეა, რაც ალექს ზიმინის გუნდი საქართველში ჩამოვიდა. "სპეციალურად ჩვენი რესტორნის მოწვევით, ზიმინის გუნდი საქართველოში 2-3 თვე დარჩება და ჩვენს მზარეულებს გადაამზადებს. შესაბამისად, ქართველი მომხმარებელი შეძლებს, ექსკლუზიურად Academy-ში დააგემოვნოს განსხვავებული და უგემრიელესი კერძები", - აღნიშნა ნინო ბეკოშვილმა. მისივე ინფორმაციით, ალექს ზიმინის გუნდთან თანამშრომლობა სამომავლოდაც გაგრძელდება. ისინი საქართველოში პერიოდულად ჩამოვლენ და Academy-ში ტრენინგებს ჩაატარებენ. ცნობისთვის, რესტორანი Academy 3 წელია გაიხნა. ობიექტი რუსთველის 27 ნომერში მდებარეობს და დილის 11:30-დან 02:00 საათამდე მუშაობს. [post_title] => ენგურჰესის კაშხლის ტურისტულ ზონად მოწყობის პროცესი იწყება

ენგურჰესის თაღოვანი კაშხლის მიმდებარე ტერიტორიის ტურისტულ ზონად ქცევის პროცესი ახალ ეტაპზე გადადის. ტურისტული ზონის პროექტირებისთვის სატენდერო თანხები სახელმწიფოს მხრიდან უკვე მობილიზებულია და ის მაისის თვეში გამოცხადდება. პროექტირების ეტაპი 1 წელს გასტანს, რომლის შემდეგაც თაღოვანი კაშხლის ტერიტორიაზე სამშენებლო სამუშაოები დაიწყება. ენგურჰესის კაშხლის ტურისტული ზონის ინფრასტრუქტურა მოიცავს: გადასახედ მოედნებს, საბაგირო გზას, სამეცნიერო და აღმოჩენათა ცენტრს, ღია საკონცერტო სივრცესა და მსოფლიოში არსებულ ყველაზე მაღალ ლიფტს კაშხალზე. [post_title] => საქართველოში საწვავის იმპორტი გაიზარდა

აპრილში საქართველოში ბენზინისა და დიზელის საწვავის იმპორტი გაიზარდა. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის ინფორმაციით, 2017 წლის აპრილში საქართველოში ბენზინისა და დიზელის საწვავის იმპორტმა შეადგინა 96,0 ათასი ტონა, რაც 12,4 ათასი ტონით ანუ 14,8%-ით აღემატება მარტის თვის მაჩვენებელს და 8.9 ათასი ტონით ანუ 10,2%-ით მეტია 2016 წლის აპრილის თვის მაჩვენებელთან შედარებით. მათ შორის, 2017 წლის აპრილში ბენზინის საწვავის იმპორტმა შეადგინა 36,7 ათასი ტონა, ხოლო დიზელის საწვავის იმპორტმა - 59,3 ათასი ტონა. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის ცნობითვე, ქვეყნების მიხედვით 2017 წლის აპრილში ბენზინისა და დიზელის საწვავის იმპორტის ყველაზე დიდი მოცულობა განხორციელდა რუმინეთიდან - 29.6 ათასი ტონა. რუმინეთს რაოდენობის მიხედვით მოჰყვებიან: აზერბაიჯანი, თურქმენეთი, ბულგარეთი, რუსეთი, საბერძნეთი და უკრაინა.