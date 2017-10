ბათუმში, კლუბი Boom Boom Beach-ი დაიწვა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => khandzari [2] => boom-boom-beach-i-daiwva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177656 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => khandzari [2] => boom-boom-beach-i-daiwva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177656 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 108 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => khandzari [2] => boom-boom-beach-i-daiwva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => khandzari [2] => boom-boom-beach-i-daiwva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (177656) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (108,20467,1780) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 177650 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-10-19 20:43:45 [post_date_gmt] => 2017-10-19 16:43:45 [post_content] => მიანმარის 5-ვარსკვლავიან სასტუმროში ხანძარი გაჩნდა. შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა, ორი კი დაშავდა. ხანძარი ღამის 3 საათზე გაჩნდა და შენობას მალე მოედო. მედიის ცნობით, სასტუმრო 1930 წელს აშენდა და ხანძარმა ის მთლიანად გაანადგურა. ცეცხლის გაჩენის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. მიანმარში სასტუმროში გაჩენილ ხანძარს მსხვერპლი მოჰყვა 2 მილიონზე მეტი სტუდენტური საცხოვრებლისთვის - ბათუმში მშენებლობა დაიწყო
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა სტუდენტთა ახალი საერთო საცხოვრებლის მშენებლობა დაიწყო. აჭარის მთავრობის ინფორმაციით, თანამედროვე სტანდარტების საცხოვრებლი მომავალი სასწავლო წლისთვის გაიხსნება. ის 200 სტუდენტზე იქნება გათვლილი. მშენებლობისათვის უნივერსიტეტის ბიუჯეტიდან 2.359 მლნ ლარია გამოყოფილი. როგორც აჭარის მთავრობაში აცხადებენ, 2018 წლის გაზაფხულზე სტუდენტთა საერთო საცხოვრებლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საუნივერსიტეტო სპორტული კომპლექსისა და სასწავლო კორპუსის მშენებლობაც დაიწყება. კალიფორნიაში ხანძრების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 36-მდე გაიზარდა
კალიფორნიის ჩრდილოეთ რეგიონებში მასშტაბურ ტყის ხანძრებს ამ დრომდე ვერ აქრობენ. ბოლო მონაცემებით, სტიქიის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 36-მდე გაიზარდა, 200-ზე მეტ ადამიანს კი კვლავ ეძებენ. ბოლო მონაცემებით, ხანძრების შედეგად 5,7 ათასი სახლია განადგურებული. 90 ათასი ადამიანი ევაკუირებულია. ამჟამად ხანძრის 17 კერაა, რომლის ლოკალიზებაში ცხრა ათასი მერხანძრე მონაწილეობს. კალიფორნიის შტატის რვა ოლქში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული. მიმდინარეობს 400-მდე ადამიანის ძებნა. კალიფორნიის შტატის ჩრდილოეთ ნაწილში ხანძარი 10 ოქტომბერს გაჩნდა. მიანმარის 5-ვარსკვლავიან სასტუმროში ხანძარი გაჩნდა. შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა, ორი კი დაშავდა. ხანძარი ღამის 3 საათზე გაჩნდა და შენობას მალე მოედო. მედიის ცნობით, სასტუმრო 1930 წელს აშენდა და ხანძარმა ის მთლიანად გაანადგურა. ცეცხლის გაჩენის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია.
მიანმარში სასტუმროში გაჩენილ ხანძარს მსხვერპლი მოჰყვა