ბათუმში მომხდარი აფეთქების დროს ერთ-ერთი დაშავებული გარდაიცვალა

ისნის ბაზრობაზე ხანძარი მთლიანად ლიკვიდირებულია. მომხდარის შედეგად სულ 15- მდე მაღაზია დაიწვა. "ხანძარი ბაზრობის შუაგულში გაჩნდა, რომლის ჩაქრობაც გარკვეულ სირთულეებთან იყო დაკავშირებული. დამწვარია 1200 კვადრატული მეტრი ფართი. ადგილზე 20 მანქანა მუშაობდა, ხანძარი ლიკვიდირებულია. დამწვარია პირველი, მეორე და მესამე რიგები. იყო მცირე აფეთქებები, საბედნიეროდ დაშავებულები არ არიან,"- განაცხადა საგანგებო სიტუაციების თბილისის მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე დავით გელაშვილმა. ბაზრობის ტერიტორიაზე დაზარალებულები შეიკრიბნენ. ისინი ისანში მეორადი ნაწილების ბაზარში ხანძრის შედეგად მიყენებულ ზიანზე საუბრობენ. მათი თქმით, მოვაჭრეებს მაღაზიები დაზღვეული არ აქვთ. ჯერ-ჯერობით უცნობია ხანძრის გამომწვევი მიზეზი.ამ დროისთვის შემთხვევის ადგილს ექსპერტები ათვალიერებენ. მიმდინარეობს გამოძიება. შეგახსენებთ, ისნის ბაზრობაზე ხანძარი გამთენიისას გაჩნდა. ადგილზე 20 სახანძრო ბრიგადა და 100-მდე მეხანძრე მუშაობდა. თბილისში გვიან ღამით ხანძარი ისნის ბაზრობაზე გაჩნდა. ხანძრის ლიკვიდაციას 20-ზე მეტი სახანძრო-სამაშველო ჯგუფი და 100-ზე მეტი მეხანძრე-მაშველი ცდილობს. როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში აცხადებენ, ხანძარი ისნის ბაზრობაზე, ე.წ. "დაშლილების" ტერიტორიაზეა გვიან ღამით გაჩნდა. დამწვარია, დაახლოებით, 1200 კვმ ფართობი. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. მიმდინარეობს გამოძიება. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ - ის „ აწარმოე საქართველოში " მხარდაჭერით აჭარაში 18, 19 და 20 აგვისტოს სამდღიანი სამეწარმეო მარკეტი ჩატარდება. ბათუმის ბულვარში , საზაფხულო თეატრის წინ , 3 დღის განმავლობაში თითოეულ მონაწილეს შესაძლებლობა ექნება თავიანთი პროდუქცია ფართო საზოგადოებას გააცნოს . აღნიშნული „ სტარტაპ მარკეტი " ალტერნატიული , მულტიფუნქციური და მოძრავი სავაჭრო სივრცეა , რომელიც ორიენტირებულია საქართველოში არსებული ბიზნესგარემოს გაუმჯობესებასა და ახალგაზრდა მეწარმეების პოპულარიზაციაზე . მსგავსი ღონისძიებების მიზანია ხელი შეუწყოს ხარისხიანი ქართული პროდუქციის წარმოებას. გამოფენა - გაყიდვაში მონაწილეობას მიიღებს 100- მდე მონაწილე. მათ შორის, სახელმწიფო პროგრამის „ აწარმოე საქართველოში " ბენეფიციარები , რომლებსაც უნიკალური შესაძლებლობა ექნებათ წარმოაჩინონ საკუთარი პროდუქცია . ამასთანავე , ღონისძიების ფარგლებში წარმოდგენილი იქნება სააგენტოს „ აწარმოე საქართველოში " საინფორმაციო სტენდი , სადაც დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობა ექნებათ გაიგონ მეტი სააგენტოს მიერ განხორციელებული პროექტებისა და სახელმწიფოს მხრიდან ბიზნესის მხარდასაჭერად შემოთავაზებული მექანიზმების შესახებ . ღონისძიება 3 დღის განმავლობაში 18:00 სთ - დან 00:00 სთ - მდე გაგრძელდება. სააგენტოსთან „ აწარმოე საქართველოში " ერთად , ზემოთხსენებული სამეწარმეო მარკეტის მხარდამჭერია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების , სპორტისა და კულტურის სამინისტრო . ისნის ბაზრობაზე ხანძარი მთლიანად ლიკვიდირებულია. მომხდარის შედეგად სულ 15- მდე მაღაზია დაიწვა. "ხანძარი ბაზრობის შუაგულში გაჩნდა, რომლის ჩაქრობაც გარკვეულ სირთულეებთან იყო დაკავშირებული. დამწვარია 1200 კვადრატული მეტრი ფართი. ადგილზე 20 მანქანა მუშაობდა, ხანძარი ლიკვიდირებულია. დამწვარია პირველი, მეორე და მესამე რიგები. იყო მცირე აფეთქებები, საბედნიეროდ დაშავებულები არ არიან,"- განაცხადა საგანგებო სიტუაციების თბილისის მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე დავით გელაშვილმა. ბაზრობის ტერიტორიაზე დაზარალებულები შეიკრიბნენ. ისინი ისანში მეორადი ნაწილების ბაზარში ხანძრის შედეგად მიყენებულ ზიანზე საუბრობენ. მათი თქმით, მოვაჭრეებს მაღაზიები დაზღვეული არ აქვთ. ჯერ-ჯერობით უცნობია ხანძრის გამომწვევი მიზეზი.ამ დროისთვის შემთხვევის ადგილს ექსპერტები ათვალიერებენ. მიმდინარეობს გამოძიება. შეგახსენებთ, ისნის ბაზრობაზე ხანძარი გამთენიისას გაჩნდა. ადგილზე 20 სახანძრო ბრიგადა და 100-მდე მეხანძრე მუშაობდა. 