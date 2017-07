ბათუმში შტორმია: ზღვამ 2 ახალგაზრდა მამაკაცი გაიტაცა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => shtormi-batumshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143897 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => shtormi-batumshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143897 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 108 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => shtormi-batumshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => shtormi-batumshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (143897) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (108,3522) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 143829 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-05 16:20:22 [post_date_gmt] => 2017-07-05 12:20:22 [post_content] => საინვესტიციო ფორუმის ფარგლებში ოფიციალური ვიზიტით აჭარაში ყაზახეთში მოქმედი ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია „ყაზახ ინვესტის“ ხელმძღვანელი მეირჟან მაიკენოვი და ასტანაში სხვადასხვა მსხვილი კომპანიის წარმომადგენლები იმყოფებიან. კომპანია „ყაზახ ინვესტი“ ყაზახეთის ბაზარზე სამშენებლო სფეროში 50%-ით არის წარმოდგენილი. “აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაში დიდი წვლილი შეაქვს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას. ხელსაყრელმა და სტრატეგიულმა მდებარეობამ, მარტივმა და ლიბერალურმა საგადასახადო სისტემამ, არსებულმა მდიდარმა ბუნებრივმა რესურსებმა და თანამედროვე ინფრასტრუქტურამ აჭარას, მის ულამაზეს ქალაქ ბათუმს, ხელი შეუწყო გამხდარიყო პოპულარული საინვესტიციო და ტურისტული დანიშნულების ადგილი არამარტო საქართველოში, არამედ მთელი შავი ზღვის რეგიონში,“ - აღნიშნა მთავრობის თავმჯდომარემ თავის გამოსვლაში. აჭარის ეკონომიკური პარამეტრების და საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა ისაუბრა: „2016 წელს აჭარაში 428 მლნ დოლარის ოდენობის კერძო ინვესტიცია განხორციელდა, საიდანაც 71% უცხოური ინვესტიციაა. 2015 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით კერძო ინვესტიციები 17%-ით არის გაზრდილი. ინვესტირების კუთხით წამყვანი ენერგეტიკის (45%), ტურიზმის (32%) და მშენებლობის (21%) სექტორებია“,- აღნიშნა რამაზ ბოლქვაძემ. ფორუმზე რეგიონის საინვესტიციო შესაძლებლობებზე სპეციალური პრეზენტაცია აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ კონსტანტინე მეგრელიშვილმა გამართა. ფორუმის მონაწილეებმა აჭარის საპრივატიზაციო ობიექტებზე, საქართველოში ბიზნესის დაწყების რეგულაციებზე, რეგიონის ეკონომიკის ძირითად პარამეტრებზე ინფორმაცია მიიღეს. სტუმრებს აჭარის უცხოენოვანი საინვესტიციო ვიდეო რგოლის ნახვის შესაძლებლობა მიეცათ. შეხვედრაზე საუბარი კურორტი „გოდერძის“ საინვესტიციო შესაძლებლობებს შეეხო. პოტენციურმა ინვესტორებმა სამთო კურორტის პოტენციალის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიიღეს. კურორტი „გოდერძის“ განვითარება აქტიურად მიმდინარეობს. საპრივატიზაციო პროცესი უკვე დაწყებულია. უკვე შეიქმნა კურორტის განაშენიანების რეგულირების გეგმა, რომლის ფარგლებშიც ტერიტორიის განვითარება მოხდება. ფორუმის ფარგლებში აჭარის სავაჭრო-სამრეწველო პალატასა და ყაზახურ საინვესტიციო სააგენტო „ყაზახ ინვესტს“ შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმი, ხელს შეუწყობს ქართველ მეწარმეებს შეუფერხებლად გაიტანონ თავიანთი პროდუქტი ყაზახურ ბაზრებზე. საინვესტიციო სააგენტო მეწარმეებს პარტნიორების მოძიებაში დაეხმარება, გარდა ამისა კონსულტაციებს გაუწევს საკანონმდებლო კუთხით, დაეხმარება საჭირო ლიცენზიების მოპოვებაში და ახალ ბაზრებზე გასვლაში. ფორუმის მონაწილეებს აჭარის ტურიზმის და სოფლის მეურნეობის კუთხით არსებული პოტენციალის გაცნობის საშუალება მიეცათ. ბიზნეს ფორუმს აჭარასა და ყაზახეთში სხვადასხვა სექტორში მოღვაწე კომპანიების წარმომამდგენლები ესწრებოდნენ. ფორუმის ფარგლებში ქართულ და ყაზახურ კომპანიებს შორის პირისპირ შეხვედრები გაიმართა, სადაც მხარეებს შორის საუბარი სამომავლო თანამშრომლობას შეეხო. https://www.youtube.com/watch?v=9ZPVQTmwjSQ&feature=youtu.be [post_title] => ფორუმი Invest in Batumi: აჭარაში ინვესტიციები 17%-ით არის გაზრდილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => forumi-invest-in-batumi-acharashi-investiciebi-17-it-aris-gazrdili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-05 16:20:22 [post_modified_gmt] => 2017-07-05 12:20:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143829 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 143472 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-04 14:04:36 [post_date_gmt] => 2017-07-04 10:04:36 [post_content] => აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა კიდევ ერთი საიმიჯო ვიდეორგოლი „მე ვარ ბათუმი“ გადაიღო. ამჯერად, კლიპი მხოლოდ ბათუმსა და ბათუმელებზეა, სადაც სრულადაა ასახული ქალაქისთვის დამახასიათებელი უნიკალური ნიშან-თვისებები. ვიდეორგოლი, აჭარის სხვა ახალ საიმიჯო კლიპებთან ერთად, უკვე „ევრონიუსის“ ეთერში ტრიალებს. „ვიდეორგოლი კარგად ასახავს ბათუმის ყოველდღიურობას და მისი, როგორც ქალაქის ტრადიციულ თვისებებს. ყოველწლიურად, ბათუმს ტურისტები ათეულობით ქვეყნიდან სტუმრობენ და ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რაც მათ ბათუმში იზიდავთ არის ქალაქის ის თვისებები, რომელიც საშუალებას აძლევთ თავი სტუმართმოყვარე გარემოში უსაფრთხოდ, დაცულად და თავისუფლად იგრძნონ. ჩვენ აღნიშნულ ვიდეორგოლში შევეცადეთ გვეჩვენებინა ბათუმი ზუსტად ისეთი, როგორიც სინამდვილეშია: რომანტიკული, ენერგიული, კონტრასტული, უსაფრთხო, თანამედროვე და ტოლერანტული. ყველაფერი ეს უკვე დიდი ხანია ბათუმის ტრადიციად ქცეული ყოველდღიურობაა. სარეკლამო კომპანია Look production-ის გუნდმა, ვფიქრობ, 60 წამში ზედმიწევნით ზუსტად მოახერხა გადმოეცა ბათუმი ისეთი, როგორიც ის სინამდვილეშია, რის გამოც ასე ძალიან უყვართ და მოსწონთ იგი“, - აცხადებს აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე სულხან ღლონტი. მისივე ინფორმაციით, ბათუმის ვიდეორგოლი სარეკლამო კომპანია LOOK PRODUCTION-მა გადაიღო. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა წელს ჯამში, რეგიონის 4 საიმიჯო კლიპი გადაიღო. https://www.youtube.com/watch?v=KbeXfg9CZ-c [post_title] => ბათუმზე გადაღებული ვიდეორგოლი ევრონიუსის ეთერში ტრიალებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => batumze-gadaghebuli-videorgoli-evroniusis-etershi-trialebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-05 10:49:02 [post_modified_gmt] => 2017-07-05 06:49:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143472 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 141882 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-28 14:20:00 [post_date_gmt] => 2017-06-28 10:20:00 [post_content] => აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ 4 საინვესტიციო მიწის ნაკვეთის პრივატიზების მიზნით, პირობებიანი ელექტრონული აუქციონი გამოაცხადა. აუქციონის პირობების მიხედვით, ინვესტორები ყველა ქონებაზე ჯამში დაახლოებით 100 მლნ ლარის ინვესტიციას განახორციელებენ. პროექტის მიხედვით, აღნიშნულ ტერიტორიებზე მრავალფუნქციური ობიექტიების, მათ შორის სასტუმროს, სავაჭრო ცენტრის, მიწისქვეშა/მიწისზედა ავტოსადგომის, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის და სხვა ობიექტების მშენებლობა იგეგმება. აუქციონი შემდეგ მიწის ნაკვეთებზე გამოცხადდა: 1. ქ.ბათუმი,ტ.აბუსერიძის ქ. N15/ფიროსმანის ქ. N5-ში მდებარე 3206 კვ.მ არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პრივატიზების მიზნით, პირობებიანი ელექტრონული აუქციონი 2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული ქ. ბათუმში, შ.ხიმშიაშვილის და კობალაძის ქუჩების კვეთაში მდებარე 12 971 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პრივატიზების მიზნით, პირობებიანი ელექტრონული აუქციონი 3. ქ.ბათუმში, ტ. აბუსერიძის ქ. N15/ფიროსმანის ქ.N5-/აბუსერიძის ქ. N17-ში მდებარე 3802 კვ.მ არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის, პრივატიზების მიზნით პირობებიანი ელექტრონული აუქციონი 4. ქ.ბათუმში, ტ. აბუსერიძის ქ. N15/ფიროსმანის ქ.N5-/აბუსერიძის ქ. N17-ში მდებარე 4169 კვ.მ არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის, პრივატიზების მიზნით პირობებიანი ელექტრონული აუქციონი [post_title] => ბათუმში 100 მილიონი ლარის ინვესტიციის განხორციელება იგეგმება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => batumshi-100-milioni-laris-investiciis-gankhorcieleba-igegmeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-28 14:20:00 [post_modified_gmt] => 2017-06-28 10:20:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141882 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 143829 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-05 16:20:22 [post_date_gmt] => 2017-07-05 12:20:22 [post_content] => საინვესტიციო ფორუმის ფარგლებში ოფიციალური ვიზიტით აჭარაში ყაზახეთში მოქმედი ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია „ყაზახ ინვესტის“ ხელმძღვანელი მეირჟან მაიკენოვი და ასტანაში სხვადასხვა მსხვილი კომპანიის წარმომადგენლები იმყოფებიან. კომპანია „ყაზახ ინვესტი“ ყაზახეთის ბაზარზე სამშენებლო სფეროში 50%-ით არის წარმოდგენილი. “აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაში დიდი წვლილი შეაქვს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას. ხელსაყრელმა და სტრატეგიულმა მდებარეობამ, მარტივმა და ლიბერალურმა საგადასახადო სისტემამ, არსებულმა მდიდარმა ბუნებრივმა რესურსებმა და თანამედროვე ინფრასტრუქტურამ აჭარას, მის ულამაზეს ქალაქ ბათუმს, ხელი შეუწყო გამხდარიყო პოპულარული საინვესტიციო და ტურისტული დანიშნულების ადგილი არამარტო საქართველოში, არამედ მთელი შავი ზღვის რეგიონში,“ - 