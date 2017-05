“ბათუმში, ტურისტული სეზონისთვის, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაა საჭირო”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => turizmi [2] => infrastruqtura-2017 [3] => turistebi-acharashi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131679 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => turizmi [2] => infrastruqtura-2017 [3] => turistebi-acharashi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131679 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 108 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => turizmi [2] => infrastruqtura-2017 [3] => turistebi-acharashi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => turizmi [2] => infrastruqtura-2017 [3] => turistebi-acharashi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (131679) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (108,12958,13714,289) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 131795 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-17 16:42:17 [post_date_gmt] => 2017-05-17 12:42:17 [post_content] => Black Sea Arena-ზე ჯგუფ Aerosmith-ის კონცერტზე დასწრების მსურველთათვის "საქართველოს რკინიგზამ" თბილისიდან დამატებით 2 STADLER-ის ტიპის მატარებელი დანიშნა. ამასთან, კომპანიის ცნობით, საქართველოს რკინიგზა 20 მაისს ბათუმი-ქობულეთი-ურეკის და უკუ მიმართულებით ნიშნავს მატარებლებს, რომლებიც ამ მარშრუტზე შემდეგი გრაფიკით იმოძრავებენ: კენტ რიცხვებში: მატარებელი №7001 ბათუმიდან გავა 16:00, ქობულეთში იქნება 16:18-16:21, ხოლო ურეკში ჩავა 16:46. სამგზავრო მატარებელი №7003 ბათუმიდან გავა 18:10 ქობულეთში იქნება 18:28-18:31, ურეკში ჩავა 18:56. მატარებელი №7005 ბათუმიდან გავა 21:30, ქობულეთში ჩავა 22:01-22:04, ურეკში იქნება 22:22. ლუწ რიცხვებში: მატარებელი №7002 ურეკიდან გამოვა 17:05, ქობულეთში იქნება 17:27-17:31, აღნიშნული მატარებელი ბათუმში ჩავა 17:50. მატარებელი №7004 ურეკიდან გავა 19:35 ქობულეთში იქნება 20:05-20:09, ბათუმში ჩავა 20:27. სამგაზვრო მატარებელი №7006 ურეკიდან გავა 0;15, ქობულეთში ჩავა 0:39-0:43 და ბათუმში იქნება ღამის 1:01. აღნიშნულ სამგზავრო მატარებლებზე ბილეთის ღირებულება ბიზნეს კლასისთვის შეადგენს 10 ლარს, I კლასით მგზარობის საფასურია 8 ლარი, ხოლო IIკლასით მგზავრობა შესაძლებელია 6 ლარად. I და II კლასით მგზავრობისას ბავშვებზე მოქმედებს შეღავათიანი ტარიფი. [post_title] => Aerosmith-ის კონცერტზე დასწრების მსურველთათვის დამატებითი მატარებლები დაინიშნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aerosmith-is-koncertze-daswrebis-msurveltatvis-damatebiti-matareblebi-dainishna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-17 16:43:07 [post_modified_gmt] => 2017-05-17 12:43:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131795 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 130806 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-15 15:50:07 [post_date_gmt] => 2017-05-15 11:50:07 [post_content] => ბინების საწყისი ფასი 350$ კვადრატულ მეტრზე და 3$ ხაჭაპურისთვის. ბათუმი ჯერჯერობით, მსოფლიო დონის კურორტი ვერ გახდა, თუმცა ფასები ზუსტად ასეთი აქვს – ასეთი სათაურით აქვეყნებს ვრცელ სტატიას ბელარუსული საიტი onliner.by რეპორტაჟი ბათუმიდან კურორტის მინუსებითა და პლიუსებით, ასევე საინტერესო ფოტოებითაა წარმოდგენილი. "ფორტუნა" გთავაზობთ ბელარუსების მიერ დანახულ ქათქათა ბათუმს: კურორტში რომელშიც მილიარდობით დოლარი დაიხარჯა, ტურისტებისთვის ხელმისაწვდომი დარჩა. 10 წლის განმავლობაში, ხრუშჩოვის პროექტებისა და კერძო სახლების ქალაქი თანამედროვე დასასვენებელ ცენტრად გადაიქცა, საოცარი არქიტექტურული შედევრებით. ყველა ადაპტირდა ტურისტებზე, რომლებიც ელოდებიან აჭარულ ხაჭაპურს პირდაპირ ღუმელიდან, ერთ ჭიქა ღვინოს ან არაყს და სადღეგრძელოებს, რომელთა რიცხვი 360–ს აჭარბებს. ამ მხიარულებაში ყველაზე დიდი პლიუსი ის არის, რომ მინსკიდან კურორტზე პირდაპირი ფრენა არც ისე ძვირია, ამინდი ტენიანი, მაგრამ მზიანია და მეტი რა სჭირდება ბელარუსის თოვლიან სულს. ბათუმი ბევრმა საბჭოთა ფილმებიდან იცის, მაგრამ ახალი ბათუმი ძველს საერთოდ აღარ ჰგავს. ბათუმში ყველა გზა ბულვართან მიდის, რომელიც სანაპიროს გასწვრივაა გაშენებული. ბულვარის სიგრძე 7 კილომეტრია და მოიცავს ნათელ ველობილიკებს, პალმებს, ინსტაგრამის ინსტალაციებსა და ცათამბჯენებს. ცხელ ჰაერში ცხელი ქვებისა და მარილიანი წყლის სუნი ტრიალებს. აქ ქალაქის მთელი ღირსშესანიშნაობებია თავმოყრილი. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="130815,130816,130817,130818,130819,130820"] საერთოდ ზღვა, საბჭოთა მჭიდრო სივრცეში ასოცირდება, პლიაჟზე შიშველ მოფუსფუსე ბრბოსთან, რომლებიც იზაგრებიან ჩურჩხელისა და ცხელი სიმინდის გამყიდველების ფონზე. ბათუმი აღვირახსნილი დასვენებისთვის არაა. აქ ნელ–ნელა სეირნობენ პენსიონერები, ველომოყვარულები ბილიკზე მოძრაობენ, ღიმილიანი ახალგაზრდები კი საოცრად ლამაზად გამოიყურებიან, ყველა კუთხეში არიან ასევე, სუვენირების გამყიდველები. ამ ყველაფერს თვალყურს ადევნებენ პოლიციელები, რომლებსაც მზე კარგად აქვთ მოკიდებული. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="130868,130869,130870,130871,130872,130873"] ჯანსაღი ცხოვრების სტილმა მსოფლიოსთან ერთად, როგორც ჩანს, ბათუმიც დაიპყრო. აქ დარბიან როგორც ახალგაზრდები ისე მოხუცები, ზოგიერთი მათგანი, ტრენაჟორებზე და ძელებზე ვარჯიშობს, რომლებიც მთელ სანაპიროზეა განლაგებული. ორბორბლიანი და სამბორბლიანი ველოსიპედები აქ ყოველ ნაბიჯზე ქირავდება. ასევე, შექმნილია ბრენდირებული ველოსიპედების გასაქირავებელი ქსელი „ბათუმიველო“. აქ შეგიძლია ველოსიპედი ერთ ადგილას იქირავო და მეორე ადგილას დატოვო. ერთი საათი ველოსიპედის ქირაობა 2 ლარი ღირს, კერძო გამქირავებლები კი ველოსიპედებს ნახევარი საათით სამ ლარად აქირავებენ. [gallery royalslider="1" size="large" link="file" ids="130892,130893,130894"] *** ბათუმის საოცრება: მოძრავი ქანდაკება, ეშმაკის ბორბალი ზღვიდან 100 მეტრის სიმაღლეზე და ანბანის კოშკი ტურისტებისთვის ქალაქ ბათუმის გაცნობა ბულვარიდან იწყება, კერძოდ კი, საოცრებათა პარკიდან, სადაც ინოვაციური ქანდაკებები და ატრაქციონებია თავმოყრილი. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="130900,130901,130902,130903,130904,130905,130906,130907,130908"] მას შემდეგ, რაც საქართველოს წინა პრეზიდენტმა ბათუმის მსოფლიო კურორტად გადაკეთების ბრძანება გასცა, ქალაქმა განვითარება არარეალური ტემპით დაიწყო. ახალი ბათუმი, რომელიც აეროპორტთან ახლოს მდებარეობს, 2005 წელს „ხრუშჩოვკების“ ქალაქი იყო. ახლა ამის დაჯერება რთულია. მასშტაბური და საოცარი შენობები ყოველი მხრიდან ჩანს. ბათუმი სწრაფად ივსება სხვადასხვა ფორმისა და სტილის შენობებით– მთავარია რომ ეს ყველაფერი ლამაზი და ფოტოგენურია. ქალაქის არქიტექტურის მრჩეველი, თუ ასეთი არსებობს საერთოდ, ნებისმიერ შესაძლებლობას უშვებს. დეველოპერებისთვის ეს ძალიან მომგებიანია. ცათამბჯენები და ატრაქციონები აქ ისე მრავლდება, როგორც წვიმის შემდეგ სოკოები... აქ შეგიძლიათ სწრაფი კვების ფუტურისტულ მექას ეწვიოთ... ნახოთ დაყირავებული შენობა ადგილობრივი კოლიზეუმის გვერდით ან ბოთლის ფორმის იუსტიციის სახლი... [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="130915,130916,130917,130918,130919,130920,130921,130922,130923,130924"] ბათუმის ძველ ნაწილსაც არ უნდა მიაქციოთ ნაკლები ყურადღება. აქ ყველაფერი სუფთა და ნათელია. მზით განათებული მოედნები, ცამდე ასული შადრევნები, XIX საუკუნის არქიტექტურა ოქროს ჩანართებით, ყველას ყურადღებას იქცევს. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="130927,130928,130929,130931"] სასიამოვნოა, რომ ქალაქის ტურისტული ცენტრი ტურისტებს გულთბილად ხვდება. მაგრამ ახალი ცათამბჯენები სიძველეების ადგილს იკავებს. ზოგიერთი ძველი სახლი კი თანამედროვეობას მცირე კოსმეტიკური რემონტის შემდეგ ერწყმის. მთლიანობაში ეს ყველაფერი ფერად და ნათელ ქალაქს ქმნის. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="130935,130934,130933,130932"] სამწუხაროდ, ეს რემონტი ხანგრძლივი არ არის. არის სახლები, რომლების მშენებლობაც არ დასრულებულა და უკვე იშლება.ზოგიერთი საცხოვრებელის ფასადი საოცრად ლამაზია, თუმცა შიდა მხარე და ეზოები საშიში. მაგრამ სკეპტიკოსებისთვის პასუხი ასეთია: ყველაფერი ერთდროულად შეუძლებელია. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="130937,130938,130939,130940,130941,130942,130943,130944"] *** საკვები მომსახურება: იაფი ბაზრები, რესტორნები და მინი მარკეტები ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ქართული სამზარეულო ვეგანებს შოკში ჩააგდებს – ძალიან ბევრი ხორცი, ცხიმიანი საჭმელი და სოუსები. აქ ვეგანების გემოს რეცეფტორები ნამდვილად გაიხარებს. კვება აქ საკმაოდ ხელმისაწვდომია. მაგალითად, ხაჭაპური მინსკის ფასის (8–13 რუბლის) ნაცვლად, 6 რუბლამდე ღირს. აქ ყველა მზარეული ამბობს, რომ საუკეთესო ხაჭაპურს აცხობს. აჭარულ ხაჭაპურს დაახლოებით 7 წუთში ამზადებენ. ქართველებს უყვართ დღესასწაული. მთავარია აქ თეთრი და შავი ღვინო არაყთან არ აურიოთ. ისინი ფიქრობენ, რომ სასმელი კალორიებს წვავს. "ქეიფის" დროს სადღეგრძელოებს ამბობენ, სულ 360 სადღეგრძელოა ცნობილი და სუფრასთან სულ მცირე 16 სადღეგრძელოს მაინც ამბობენ. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="130948,130947,130949,130950,130951,130952,130953"] ბათუმში ბევრია თანამედროვე სუპერმარკეტი, მაგრამ აქ უფრო ხშირად მინიმარკეტებს შეხვდებით. პროდუქტები ძვირი არ არის. ქალაქს აქვს ასევე, ცენტრალური ბაზარი. სადაც ყველაფერი იაფია. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="130958,130957,130956,130955"] ბინები ქალაქში: ქირაობა 30$–ის ფარგლებში, ხოლო ყიდვა – კვადრატული 350$–დან თუ ბათუმში ჩახვალთ, ბინა წინასწარ არ დაჯავშნოთ. ღამის გასათევი ადგილი აქ რთული საპოვნელი არ არის. სახლებს აქ ადგილობივები აქირავებენ და ამის შესახებ ქუჩებში განცხადებებსაც აკრავენ. მაკლერების დახმარებაც არ ღირს, რადგან ისინი ნამდვილად იაფ ვარიანტებს არ გთავაზობენ. ზღვასთან ახლოს ბინების ქირაობა 30$ შეიძლება. ასევე არის უფრო ძვირიანი ვარიანტებიც. ყიდვაც არ ღირს ძვირი. კვადრატული მეტრის ფასი 350$–დან იწყება.რაც უფრო ახლოსაა სახლი პლიაჟთან, მით უფრო იზრდება მისი ფასი. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="130970,130971,130972,130973,130974,130975"] სტატიაში წერენ, რომ ბინის მყიდველთა რიგებში არიან უკრაინელები, რუსები, აზერბაიჯანელები ირანელები და სომხები. თარგმნა თამთა უთურგაშვილმა [post_title] => აჭარა ბელარუსების თვალით: ხრუშჩოვის პროექტებიდან თანამედროვე ტურისტულ ცენტრამდე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => achara-belarusebis-tvalit-khrushchovis-proeqtebidan-tanamedrove-turistul-centramde [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-15 16:27:43 [post_modified_gmt] => 2017-05-15 12:27:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130806 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 130421 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-12 16:13:42 [post_date_gmt] => 2017-05-12 12:13:42 [post_content] => ესპანეთის სამეფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი, ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციასთან საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი, ზურაბ პოლოლიკაშვილი ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური მდივნის თანამდებობაზე აირჩიეს. პოლოლიკაშვილი თანამდებობას 2021 წლამდე დაიკავებს. ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც საქართველოს კანდიდატი არჩეულ იქნა მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ორგანიზაციის ხელმძღვანელ პოზიციაზე. პოლოლიკაშვილს გიორგი გახარია გენერალურ მდივნად არჩევას ულოცავს. მისი თქმით, ეს საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. "დარწმუნებული ვარ, ამ თანამდებობაზე მუშაობისას ის ბევრ სასიკეთო საქმეს გააკეთებს როგორც მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციისთვის, ისე საქართველოსთვის. სასიხარულოა, რომ საქართველოს წარმომადგენელს პირველად მიეცა შესაძლებლობა, რომ მსოფლიო მნიშვნელობის ამ საერთაშორისო ორგანიზაციას წარუძღვეს. ზურაბ პოლოლიკაშვილის გამარჯვება ცხადყოფს, რომ გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია აღიარებს და მხარს უჭერს იმ მიღწევებს, რომელიც საქართველოს ბოლო წლების განმავლობაში ტურიზმის განვითარების მიმართულებით აქვს. აღნიშნული წარმატება დიდ ზეგავლენას იქონიებს საერთაშორისო დონეზე საქართველოს, როგორც მნიშვნელოვანი ტურისტული მიმართულების ცნობადობის ამაღლებასა და ჩვენს ქვეყანაში ტურიზმის განვითარებაზე. ეს არის საერთო გამარჯვება - საარჩევნო კამპანია მაღალი კონკურენციის პირობებში მიმდინარეობდა და მასში საქართველოს გარდა ბრაზილიის, კოლუმბიის, კორეისა და ზიმბაბვეს კანდიდატები მონაწილეობდნენ. ამ პირობებში საქართველოს მიერ წარდგენილი კანდიდატის გამარჯვება კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია და იმაზე მეტყველებს, რომ საერთაშორისო ტურიზმის სფეროში საქართველო ერთ-ერთ საინტერესო და პერსპექტიულ მიმართულებად ყალიბდება", - განაცხადა გიორგი გახარიამ. [post_title] => გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალური მდივანი ქართველი გახდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gaeros-msoflio-turizmis-organizaciis-generaluri-mdivani-qartveli-gakhda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-12 16:18:23 [post_modified_gmt] => 2017-05-12 12:18:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130421 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 131795 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-17 16:42:17 [post_date_gmt] => 2017-05-17 12:42:17 [post_content] => Black Sea Arena-ზე ჯგუფ Aerosmith-ის კონცერტზე დასწრების მსურველთათვის "საქართველოს რკინიგზამ" თბილისიდან დამატებით 2 STADLER-ის ტიპის მატარებელი დანიშნა. ამასთან, კომპანიის ცნობით, საქართველოს რკინიგზა 20 მაისს ბათუმი-ქობულეთი-ურეკის და უკუ მიმართულებით ნიშნავს მატარებლებს, რომლებიც ამ მარშრუტზე შემდეგი გრაფიკით იმოძრავებენ: კენტ რიცხვებში: მატარებელი №7001 ბათუმიდან გავა 16:00, ქობულეთში იქნება 16:18-16:21, ხოლო ურეკში ჩავა 16:46. სამგზავრო მატარებელი №7003 ბათუმიდან გავა 18:10 ქობულეთში იქნება 18:28-18:31, ურეკში ჩავა 18:56. მატარებელი №7005 ბათუმიდან გავა 21:30, ქობულეთში ჩავა 22:01-22:04, ურეკში იქნება 22:22. ლუწ რიცხვებში: მატარებელი №7002 ურეკიდან გამოვა 17:05, ქობულეთში იქნება 17:27-17:31, აღნიშნული მატარებელი ბათუმში ჩავა 17:50. მატარებელი №7004 ურეკიდან გავა 19:35 ქობულეთში იქნება 20:05-20:09, ბათუმში ჩავა 20:27. სამგაზვრო მატარებელი №7006 ურეკიდან გავა 0;15, ქობულეთში ჩავა 0:39-0:43 და ბათუმში იქნება ღამის 1:01. აღნიშნულ სამგზავრო მატარებლებზე ბილეთის ღირებულება ბიზნეს კლასისთვის შეადგენს 10 ლარს, I კლასით მგზარობის საფასურია 8 ლარი, ხოლო IIკლასით მგზავრობა შესაძლებელია 6 ლარად. I და II კლასით მგზავრობისას ბავშვებზე მოქმედებს შეღავათიანი ტარიფი. [post_title] => Aerosmith-ის კონცერტზე დასწრების მსურველთათვის დამატებითი მატარებლები დაინიშნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aerosmith-is-koncertze-daswrebis-msurveltatvis-damatebiti-matareblebi-dainishna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-17 16:43:07 [post_modified_gmt] => 2017-05-17 12:43:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131795 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 321 [max_num_pages] => 107 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 1d280bc14283608509c39866ad18ad9a [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )