ბათუმში „ვენდისა“ და „დანკინ დონატსის“ რესტორნები იხსნება

ამერიკაში მყოფმა "ბარსელონას" ვარსკვლავებმა "მანჩესტერ იუნაიტედთან" საერთაშორისო ჩემპიონთა თასის მატჩის წინ, გართობა გადაწყვიტეს და ბრუკლინის ერთ-ერთი რესტორანში წავიდნენ. სუფრა ლიონელ მესიმ, ლუის სუარესმა და სერხიო ბუსკეტსმა იკისრეს. მათ თან ოჯახის წევრები და მეგობრები წაიყვანეს. საპატიო სტუმრების ფოტოები საკუთარ "ინსატგრამზე" რესტორნის ადმინისტრაციამ გამოფინა. "ბარსელონასა" და "მანჩესტერის" შეხვედრა 27 ივლისს გაიმართება. „ვისოლ ჯგუფი" დღეს, „თბილისი მოლში" „ვენდისა" და „დანკინ დონატსის" ამერიკულ რესტორნებს გახსნის. კომპანიის ინფორმაციით, ახალგახსნილი რესტორნები „ვენდისთვის" მე-9, ხოლო „დანკინ დონატსისთვის" მე-18 ობიექტია. მიმდინარე წლის ბოლომდე „ვისოლ ჯგუფი" ამერიკული რესტორნების ქსელს კიდევ გააფართოებს და ბათუმსა და ქუთაისში დამატებით ოთხ ობიექტს გახსნის და ჯამში 150-მდე ადამიანს დაასაქმებს. „ახალი რესტორნის გახსნასთან ერთად „ვენდიმ" სიურპრიზი მოამზადა და ამიერიდან მომხმარებელს ახალ „საოჯახო მენიუს" შესთავაზებს, რომელიც რესტორანში ოჯახების სტუმრობას ყველასათვის ხელმისაწვდომს გახდის. გახსნის საზეიმო ცერემონიის სტუმრებს სპეციალური შეთავაზებები, შთამბეჭდავი „დრამ სქულის" შოუ, ილუზიონისტის პერფორმანსი და გემრიელი სიურპრიზი ელის", - ნათქვამია ინფორმაციაში. ცნობისთვის, „თბილისი მოლში" „ვენდისა" და „დანკინ დონატსის" ამერიკული რესტორნები დღეს, 17:00 საათზე გაიხსნება.

[post_title] => "ვენდი" მომხმარებელს ახალ „საოჯახო მენიუს" შესთავაზებს „მაკდონალდსი" საქართველოს რეგიონებში გაფართოებას აგრძელებს: კომპანიის რუკას, რომელიც საქართველოს 5 ქალაქში 11 რესტორანს აერთიანებს, ქუთაისის კიდევ ერთი რესტორანი უერთდება: 14 ივლისს, 15:00 საათზე, აღმაშენებლის მოედნის #1-ში რიგით მეორე „მაკდონალდსი" იხსნება. როგორც "ფორტუნას" კომპანიიდან აცნობეს, „მაკდონალდსის" ახალი რესტორნის პროექტის შემუშავების პროცესში გერმანელ და ავსტრიელ არქიტექტორებთან ერთად ადგილობრივი მერიის წარმომადგენლებიც იყვნენ ჩართულები. რესტორნის დიზაინი და პროექტის შესრულება ავსტრიულ კომპანია Schloffer-ს ეკუთვნის, სამზარეულო კი შვეიცარიული კომპანია Franke-ს დანადგარებით აღიჭურვა.ახალი რესტორანი სტანდარტულზე დიდი ზომისაა და სტუმრების დარბაზებთან ერთად, დაბადების დღის და ბავშვებისთვის განკუთვნილ ოთახებსაც აერთიანებს. რესტორნის ინფრასტრუქტურა თავიდან ბოლომდე შშმ პირებზეა ადაპტირებული, მისი მშენებლობისთვის გამოყენებული ეკოლოგიურად სუფთა, 100%-ით ბუნებრივი სამშენებლო მასალები კი სრულად აკმაყოფილებს ევროპულ სტანდარტებს. კომპანიის ინფორმაციითვე, რესტორნის მასშტაბურობას მისი განსხვავებული ფუნქციური დატვირთვაც განაპირობებს: ნაგებობაში დასავლეთ საქართველოს რეგიონზე გათვლილი გადამზადების ცენტრი განთავსდება, რომელიც ქუთაისის, ბათუმის და ზუგდიდის ობიექტების თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებაზე იმუშავებს. სწორედ უპრეცედენტო მასშტაბის გამო, ქუთაისის მეორე „მაკდონალდსს" გაორმაგებული ინვესტიცია მოხმარდა, რაც 6 171 000 ლარს შეადგენს.დღეისთვის მაკდონალდსის ქსელში საქართველოს მასშტაბით 876 ახალგაზრდაა დასაქმებული, რომელთა საშუალო ასაკი 20-22 წელია. კომპანიის მიერ გახსნის დღიდან საქართველოს ბიუჯეტში შენატანები 67 106 418 ლარს შეადგენს. შეგახსენებთ, საქართველოში „მაკდონალდსის" პირველი რესტორანი 1999 წლის 5 თებერვალს გაიხსნა და მას შემდეგ სხვადასხვა რეგიონში გეგმაზომიერად ფართოვდება: თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში, ზუგდიდში და რუსთავში მთლიანობაში 12 ობიექტს მოიცავს.

[post_title] => ქუთაისში სტანდარტულზე დიდი ზომის "მაკდონალდსი" ხვალ გაიხსნება ამერიკაში მყოფმა "ბარსელონას" ვარსკვლავებმა "მანჩესტერ იუნაიტედთან" საერთაშორისო ჩემპიონთა თასის მატჩის წინ, გართობა გადაწყვიტეს და ბრუკლინის ერთ-ერთი რესტორანში წავიდნენ. სუფრა ლიონელ მესიმ, ლუის სუარესმა და სერხიო ბუსკეტსმა იკისრეს. მათ თან ოჯახის წევრები და მეგობრები წაიყვანეს. საპატიო სტუმრების ფოტოები საკუთარ "ინსატგრამზე" რესტორნის ადმინისტრაციამ გამოფინა.

[post_title] => წავედით რესტორანში: ბარსას ვარსკვლავებმა თამაშამდე მოილხინეს "ბარსელონასა" და "მანჩესტერის" შეხვედრა 27 ივლისს გაიმართება. 