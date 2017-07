ბავშვები, რომლებიც მაშველებმა შატილიდან ჩამოიყვანეს (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => stiqia [2] => sagangebo-situaciebis-martvis-saagento [3] => shatili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144601 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => stiqia [2] => sagangebo-situaciebis-martvis-saagento [3] => shatili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144601 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => stiqia [2] => sagangebo-situaciebis-martvis-saagento [3] => shatili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => stiqia [2] => sagangebo-situaciebis-martvis-saagento [3] => shatili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144601) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8838,9619,107,442) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 144596 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-08 13:16:30 [post_date_gmt] => 2017-07-08 09:16:30 [post_content] => მაშველებმა ბარისახოდან სკოლის მოსწავლეები და მასწავლებლები გამოიყვანეს. როგორც "ფორტუნას" საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში განუცხადეს, მათთან შეტყობინება გუშინ შევიდა, რომ უამინდობის გამო, მოსწავლეები ტერიტორიის დატოვებას ვერ ახერხებდნენ და დახმარება სჭირდებოდათ. მაშველებმა 19 ადამიანი ვერტმფრენით უვნებლად გამოიყვანეს. ”საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში, გუშინ, მივიღეთ შეტყობინება რომ სჭირდებოდათ დახმარება. მაშველებმა, რა თქმა უნდა, ოპერატიულად იმოქმედეს და მოხდა მათი გამოყვანა”, - აღნიშნეს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში. მაშველებმა ბარისახოში ჩარჩენილი სკოლის მოსწავლეები ვერტმფრენით ჩამოიყვანეს

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ავტომაგისტრალზე, ხაშურთან ტრაილერი ამობრუნდა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ავარიის გამომწვევი მიზეზი უცნობია. შსს-ს ინფორმაციით, სატვირთო ავტომობილის მძღოლი ადმინისტრაციული წესით დააჯარიმეს. ხაშურთან ტრაილერი ამობრუნდა

საქართველოს რეგიონებში სტიქია მძვინვარებს. "რუსთავი 2"-ის ინფორმაციით, რაჭაში - სოფელ ღებში 400-მდე ოჯახი ამ დრომდე გარესამყაროს მოწყვეტილია. ზარალის ოდენობა მილიონ ნახევარ ლარს აჭარბებს. ონის რაიონის მაღალმთიან თემში მესამე დღეა გადაუღებლად წვიმს, ადიდებულია მდინარეები. წყალმა გარესამყაროსთან დამაკავშირებელი ერთადერთი ხიდი წაიღო, რამდენიმე ადგილას ჩამოშლილია სავალი გზის ნაწილიც. გზის აღდგენითი სამუშაოები უკვე დაწყებულია, თუმცა ვითარებას ისიც ართულებს, რომ რაჭაში კვლავაც გადაუღებლად წვიმს. ონის მუნიციპალიტეტის გამგებელის მოადგილის ალექსანდრე ჯაფარიძის თქმით, ღებში გზის აღდგენას 3-4 დღე დასჭირდება. "ტექნიკა მობილიზებულია, რა წუთშიც ჩადგება წყლები, გზა იქნება გამავალი, სულ რაღაც 3-4 დღეში. სოფელი გომის მიმართულებითაც წაღებულია 2 ხიდი, სადაც ასევე მობილიზებულია ყველანაირი ტექნიკა,"- განაცხადა ჯაფარიძემ. რაჭაში სტიქიაა, 400-მდე ოჯახი გარესამყაროს არის მოწყვეტილი 