ბავშვების დღე: ფასდაკლებების კორიანტელი ტანსაცმლის მაღაზიებში

ის მოსწავლეთა გამოფენა. მზიური ქველმოქმედების შესაძლებლობას გაძლევთ და საბავშვო წიგნების შესაგროვებლად მოძრაობა "ეკვილიბრიუმის" საქველმოქმედო აქციაში ჩართვას გთავაზობთ. ასევე შესაძლებელი იქნება "თომას ზღაპრების" მოსმენა გიორგი კეკელიძესთან ერთად, ხოლო მოგვიანებით "დუტას ზღაპრების" პროგრამა დაიწყება. ამის პარალელურად საინტერესო ღონისძიებაა დაგეგმილი 14:00 საათზე, როდესაც ბებია-ბაბუების ბავშვობის ფოტოების გაციფრულება დაიწყება. თუ თეატრალიზებული წარმოდგენების ხილვა გსურთ, მზიური ამ შემთხვევაშიც კარგი ვარიანტია, რადგან 16:00 საათზე ამფითეატრში "ფერადი მომვლელების" ნახვას შეძლებთ. ვაკის პარკი ბავშვებისთვის მრავალი ღონისძიებაა დაგეგმილი ვაკის პარკშიც. საზეიმო წარმოდგენის, მუსიკალური კონცერტისა და თოჯინების თეატრის გარდა, პატარებს მულტფილმების გმირები გაართობენ. ამას გარდა, მოეწყობა გასართობი კუთხე ბავშვებისთვის, სადაც იქნება ატრაქციონები და ბატუტი, ასევე შესაძლებელი იქნება გოლფისა და "ეარ ჰოკეის" თამაში. პარკში 1 ივნისს ბავშვებისთვის ფერადი ბუშტები დარიგდება. ისთ ფოინთი ბავშვთა საერთაშორისო დღის აღნიშვნას სავაჭრო ცენტრებიც უერთდებიან. "ისთ ფოინთი" ბავშვებს "მხიარული როჯერის" მეკობრეებთან შებრძოლებას სთავაზობს, გარდა ამისა დაგეგმილია აკრობატული შოუები და ჟონგლიორების წარმოდგენა. პატარებს სახის მოხატვა და მიზანში სროლაც შეეძლებათ. თბილისი მოლი განსხვავებული გარემო იქნება თბილისი მოლში, სადაც მთელი დღის განმავლობაში 12:00 საათიდან, კონტაქტური ზოოპარკი მოეწყობა, ასევე საღამოს 7 საათზე დაგეგმილია საბავშვო მოდის ჩვენება. მანამდე და მის შემდეგ კი სცენა გ. მიქელაძის სახელობის თოჯინების თეატრს დაეთმობა. დღის განმავლობაში პარალელურად, ანიმატორების წარმოდგენა, მუსიკალური თამაშები, ანსამბლი "პატარა ვარკვლავების კონცერტი" და გასართობი პროგრამები გაიმართება. ქეთი კალანდაძე

"გალერეა თბილისში" შემსვლელი ბრენდები ივნისში გამომჟღავნდება

"გალერეა თბილისი" ახალი ბრენდების შემოსვლის შესახებ ინფორმაციას ივნისში გაავრცელებს. როგორც სავაჭრო ცენტრის დირექტორმა ნიკა ცინცაძემ გადაცემა "საქმის კურსს" განუცხადა, პრეზენტაციამ რამდენიმე კვირით გადაიწია. "გალერეა თბილისს" ინფორმაციის გავრცელების უფლება მხოლოდ მას შემდეგ აქვს, რაც შესაბამის თანხმობას ბრენდებისგან მიიღებენ. რაც შეეხება სავაჭრო ცენტრის მართვას, "გალერეა თბილისის" დირექტორი ამბობს, რომ სხვა კომპანიის შემოყვანას არ გეგმავენ და მართვაში თავად შევლენ, თუმცა, ამისთვის რამდენიმე უცხოელ კონსულტანტს დაიქირავებენ. მისივე თქმით, სავაჭრო ცენტრში ბრენდების 30% საქართველოსთვის ახალი იქნება. უკვე ცნობილია, რომ სწორედ "გალერეა თბილისში" შემოვა საქართველოში შვედური ბრენდი H&M. ბრენდული სასტუმროები, რომლებიც თბილისში წელს გაიხსნება

2017 წელს საქართველოში 1 749 განთავსების ობიექტი გაიხსნება, რაც 24 157 ნომერს და 56 606 საწოლ ადგილს გულისხმობს. ამის შესახებ ინფორმაცია "ფორტუნას" საქართველოს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ მიაწოდა. მათივე ცნობით, ამ რაოდენობის განთავსების ობიექტებში შედის როგორც ბრენდული სასტუმროები, ისე საოჯახო ტიპის, ასევე სხვა მცირე ზომის სასტუმროები - მოკლედ აბსოლუტურად ყველა სახის განთავსების ობიექტი. რაც შეეხება ამ ობიექტების რეგიონების მიხედვით გადანაწილებას, თბილისში მომდევნო წელს 377 განთავსების ობიექტი გაიხსნება, 7017 ოთახით და 14 721 საწოლი ადგილით. ამ ობიექტებიდან რამდენიმე ბრენდული სასტუმროა, რომელთა ოფიციალური გახსნაც სწორედ მიმდინარე წელს იგეგმება. მაგალითაც, 2017 წელს გაიხსნება დედაქალაქში Golden Tulip-ის საშუალო კლასის სასტუმრო, რომელიც არაგველის ქუჩაზე განთავსდება და მას კომპანია "ბლოკ ინვესტი" აშენებს. სასტუმრო 80-ნომრიანი იქნება. ზოგადად კი, საქართველოში Golden Tulip-ის ბრენდის ქვეშ 5 სასტუმრო გაიხსნება. 2017 წელსაა დაგეგმილი „რედისონ ბლუ ტელეგრაფის" გახსნაც. 5-ვარსკვლავიან სასტუმროს „სილქ როუდ ჯგუფი" აშენებს. 8 სართულიანი სასტუმრო 180-190 ნომრიანი იქნება. პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 60 მილიონ დოლარამდეა. ის ყოფილი ფოსტის შენობაში განთავსდება. მიმდინარე წელსვე გაიხსნება, რეკონსტრუქციის მიზნით დროებით დახურული "შერატონ მეტეხი პალასი". 5-ვარსკვლავიანი სასტუმრო 2016 წლის ბოლომდე უნდა გახსნილიყო, თუმცა სარეკონსტრუქციო სამუშაობი გახანგრძლივდა. როგორც "ფორტუნას" სასტუმროს მფლობელ კომპანია "რაკიაში" განუცხადეს, რეაბილიტირებული "შერატონი" 2017 წლის გაზაფხულზე გაიხსნება. მათივე ცნობით, რეკონსტრუქციის შემდეგ, სასტუმროში სრულიად განახლებული ინტერიერი და ექსტერიერი, ახალი რესტორნები და ტერასა ბარი, განახლებული და გადიდებული აუზი და სავარჯიშო დარბაზი იქნება. აქვე განთავსდება საქართველოში ყველაზე დიდი წვეულებათა დარბაზი. ამასთან, რენოვაციის შემდეგ, სასტუმროში 220 ფეშენებელური საკლუბო და ლუქსისტიპის ნომერი მოეწყობა. სასტუმროში 43 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდება. 2017 წელს გაიხსნება ჭავჭავაძის გამზირზე მშენებარე ფრანგული ბრენდის "პულმანის" სასტუმროც, რომელიც ხუთვარსკვლავიანი იქნება. სასტუმროს ოპერირებას Accor ჯგუფში შემავალი მაღალი კლასის ფრანგული საერთაშორისო ბრენდი „პულმანი" გაუწევს. „პულმანი" ჭავჭავაძის გამზირზე მშენებარე ტყუპი ცათამბჯენის „აქსის თაუერსის" შუშის კოშკში განთავსდება. სასტუმრო ბიზნეს-ვიზიტორებზე იქნება გათვლილი და ის ჭავჭავაძის გამზირს სრულიად ახალ, ტურისტულ ფუნქციას შესძენს. სასტუმროს 234 ნომერი ექნება. 170 ნომრიანი იქნება „ჰაიატ რეგენსი" - კიდევ ერთი სასტუმრო, რომელიც დედაქალაქში 2017 წელს გაიხსნება. სასტუმრო რუსთაველის გამზირზე, იუსტიციის სამინისტროს ყოფილ შენობაში მოეწყობა. პროექტის საინვესტიციო მოცულობა 65 მილიონ დოლარს შეადგენს. კიდევ ორი 5-ვარსკვლავიანი სასტუმრო, რომელთა გახსნასაც მათი მშენებელი კომპანიები მიმდინარე წელს ფიქრობენ, "რიქსოს თბილისი" და „ინტერკონტინენტალ თბილისია". სასტუმრო „რიქსოსი" გუდიაშვილის ქუჩაზე შენდება. 143-ნომრიან სასტუმროში "სქაი ბარი", საპრეზიდენტო ნომერი, 4 საკონფერენციო დარბაზი და 2 რესტორანი განთავსდება. მეორე სასტუმრო კი - მერაბ კოსტავას 14-ში შენდება. „ინტერკონტინენტალ თბილისს" ექნება 205 ნომერი და მასში 35 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდება. [post_title] => ბრენდული სასტუმროები, რომლებიც თბილისში წელს გაიხსნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => brenduli-sastumroebi-romlebic-tbilisshi-wels-gaikhsneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-10 16:15:17 [post_modified_gmt] => 2017-01-10 12:15:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=100954 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 135417 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-31 13:25:37 [post_date_gmt] => 2017-05-31 09:25:37 [post_content] => ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ბავშვებისთვის მთელი რიგი ღონისძიებები იგეგმება. გამონაკლისი არც საქართველოა. „ფორტუნა“ გთავაზობთ იმ ლოკაციებს, სადაც 1 ივნისს გასართობი ღონისძიებები გაიმართება: მთაწმინდის პარკი მთაწმინდის პარკში საზეიმო გარემო დილიდანვე შეიქმნება. 11:00 საათიდან დაგეგმილია ქენდი სტუდიის კონცერტი, დღესასწაული ჭოხონელიძეების სტუდიის ბავშვების კონცერტით გაგრძელდება. მთაწმინდის პარკში მისულ ბავშვებს, ასევე თოჯინების თეატრის ნახვა და ანიმატორების გასართობ პროგრამაში მონაწილეობა შეეძლებათ. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა მთაწმინდის პარკში მაქსილენდის გასართობი შოუთი დასრულდება. დღის განმავლობაში მოედანზე საბავშვო თემატიკის გამოფენა გაყიდვა მოეწყობა. მზიური ”ბავშვთა ქალაქ” მზიურში 13:00 საათიდან ”მხიარული ავტობუსის” გასართობი პროგრამა იწყება. პარალელურად დაგეგმილია ბავშვთა ხელოვნების სახლი "Dephani KidArt" - ის მოსწავლეთა გამოფენა. მზიური ქველმოქმედების შესაძლებლობას გაძლევთ და საბავშვო წიგნების შესაგროვებლად მოძრაობა ”ეკვილიბრიუმის” საქველმოქმედო აქციაში ჩართვას გთავაზობთ. ასევე შესაძლებელი იქნება ”თომას ზღაპრების” მოსმენა გიორგი კეკელიძესთან ერთად, ხოლო მოგვიანებით ”დუტას ზღაპრების” პროგრამა დაიწყება. ამის პარალელურად საინტერესო ღონისძიებაა დაგეგმილი 14:00 საათზე, როდესაც ბებია-ბაბუების ბავშვობის ფოტოების გაციფრულება დაიწყება. თუ თეატრალიზებული წარმოდგენების ხილვა გსურთ, მზიური ამ შემთხვევაშიც კარგი ვარიანტია, რადგან 16:00 საათზე ამფითეატრში ”ფერადი მომვლელების” ნახვას შეძლებთ. ვაკის პარკი ბავშვებისთვის მრავალი ღონისძიებაა დაგეგმილი ვაკის პარკშიც. საზეიმო წარმოდგენის, მუსიკალური კონცერტისა და თოჯინების თეატრის გარდა, პატარებს მულტფილმების გმირები გაართობენ. ამას გარდა, მოეწყობა გასართობი კუთხე ბავშვებისთვის, სადაც იქნება ატრაქციონები და ბატუტი, ასევე შესაძლებელი იქნება გოლფისა და ”ეარ ჰოკეის” თამაში. პარკში 1 ივნისს ბავშვებისთვის ფერადი ბუშტები დარიგდება. ისთ ფოინთი ბავშვთა საერთაშორისო დღის აღნიშვნას სავაჭრო ცენტრებიც უერთდებიან. ”ისთ ფოინთი” ბავშვებს ”მხიარული როჯერის” მეკობრეებთან შებრძოლებას სთავაზობს, გარდა ამისა დაგეგმილია აკრობატული შოუები და ჟონგლიორების წარმოდგენა. პატარებს სახის მოხატვა და მიზანში სროლაც შეეძლებათ. თბილისი მოლი განსხვავებული გარემო იქნება თბილისი მოლში, სადაც მთელი დღის განმავლობაში 12:00 საათიდან, კონტაქტური ზოოპარკი მოეწყობა, ასევე საღამოს 7 საათზე დაგეგმილია საბავშვო მოდის ჩვენება. მანამდე და მის შემდეგ კი სცენა გ. მიქელაძის სახელობის თოჯინების თეატრს დაეთმობა. დღის განმავლობაში პარალელურად, ანიმატორების წარმოდგენა, მუსიკალური თამაშები, ანსამბლი ”პატარა ვარკვლავების კონცერტი” და გასართობი პროგრამები გაიმართება. ქეთი კალანდაძე [post_title] => 1 ივნისს თბილისში გასართობი ღონისძიებები გაიმართება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 1-ivniss-tbilisshi-gasartobi-ghonisdziebebi-gaimarteba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-31 13:25:37 [post_modified_gmt] => 2017-05-31 09:25:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135417 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 17 [max_num_pages] => 6 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 2afb45c89f44d9830801ae900f94b04d [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )