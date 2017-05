ბავშვმა დაბადებიდან რამდენიმე წუთში გაიარა (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => brazilia [1] => akhalshobili [2] => chvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135074 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => brazilia [1] => akhalshobili [2] => chvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135074 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4054 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => brazilia [1] => akhalshobili [2] => chvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => brazilia [1] => akhalshobili [2] => chvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (135074) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5427,4054,8811) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126322 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-29 12:53:08 [post_date_gmt] => 2017-04-29 08:53:08 [post_content] => ბრაზილიაში, სხვადასხვა ორგანიზაციები და რიგითი მოქალაქეები აქციებს აწყობენ. მიზეზი - შრომით და საპენსიო კანონმდებლობაში დაგეგმილი ცვლილებებია. აქციის ორგანიზატორები ამბობენ, რომ ეს ბრაზილიის ისტორიაში, ყველაზე მასშტაბური პროტესტი იქნება. გაფიცვების შედეგად, ყველაზე მეტად სან პაულო დაზარალდა. ბრაზილიის ყველაზე მეტად დასახლებულ ქალაქში გაჩერებულია ყველა სახის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, დახურულია უამრავი მაღაზია. აქციის მონაწილეებს მთავარი გზა გადაკეტილი ჰქონდათ, მათ დასაშლელად პოლიციამ ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა. იგივე სიტუაციაა რიო დე ჟანეიროში, გაფიცულებმა, მთავარ ხიდზე, მოძრაობის შესაჩერებლად ცეცხლი დაანთეს. პოლიციამ მათ წინააღმდეგ, აქაც ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა. რიო დე ჟანეიროში დახურულია ბანკების უმეტესობა, ასევე კაფეები და მაღაზიები. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ბრაზილიის დედაქალაქში მთლიანად გაჩერებულია. გადაიდო რამდენიმე ფრენაც, თუმცა აერპორტში ამბობენ, რომ ისინი ნორმალურად აგრძელებენ ფუნქციონირებას. ქვეყნის მასშტაბით გაფიცულებმა დაახლოებით, 20 ავტობუსი დაწვეს. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="126328,126329,126330,126331,126332,126333"] საპენსიო რეფორმას, მიმდინარე კვირის დასაწყისში, ბრაზილიის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა. პროფკავშირების წარმომადგენლების განცხადებით, ქვეყნის უღარიბესი ფენა დიდ დარტყმას მიიღებს საპენსიო ასაკის გაზრდითა და დახმარებების შემცირებით. თუმცა, ხელისუფლების თქმით, დაგეგმილი ზომები აუცილებელია, რათა გაექცნენ საპენსიო სისტემის კრახს. თავდაპირველად,აქცია მშვიდობიანი იყო. მოქალაქეები სახლიდან არ გამოდიოდნენ და ამით გამოხატავდნენ უკმაყოფილებას. მთელი ქვეყნის მასშტაბით დახურული იყო სკოლები, მაღაზიები და ბანკები, ახლა კი პროტესტი დიდ არეულობაში გადაიზარდა. ეს ბრაზილიაში, 20 წლის განმავლობაში, პირველი მასშტაბური და საყოველთაო გაფიცვაა. ქვეყანაში ბოლო ორი წლის განმავლობაში, მძიმე ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობაა. უმუშევრობის მაჩვენებელი სტაბილურად იზრდება. ეკონომიკური მაჩვენებლები კი მცირდება. მთავრობის სტატისტიკის მიხედვით ქვეყანაში 14 მილიონი ადამიანია უმუშევარი. თამთა უთურგაშვილი

ბრაზილიაში, სხვადასხვა ორგანიზაციები და რიგითი მოქალაქეები აქციებს აწყობენ. მიზეზი - შრომით და საპენსიო კანონმდებლობაში დაგეგმილი ცვლილებებია. აქციის ორგანიზატორები ამბობენ, რომ ეს ბრაზილიის ისტორიაში, ყველაზე მასშტაბური პროტესტი იქნება. გაფიცვების შედეგად, ყველაზე მეტად სან პაულო დაზარალდა. ბრაზილიის ყველაზე მეტად დასახლებულ ქალაქში გაჩერებულია ყველა სახის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, დახურულია უამრავი მაღაზია. აქციის მონაწილეებს მთავარი გზა გადაკეტილი ჰქონდათ, მათ დასაშლელად პოლიციამ ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა. იგივე სიტუაციაა რიო დე ჟანეიროში, გაფიცულებმა, მთავარ ხიდზე, მოძრაობის შესაჩერებლად ცეცხლი დაანთეს. პოლიციამ მათ წინააღმდეგ, აქაც ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა. რიო დე ჟანეიროში დახურულია ბანკების უმეტესობა, ასევე კაფეები და მაღაზიები. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ბრაზილიის დედაქალაქში მთლიანად გაჩერებულია. გადაიდო რამდენიმე ფრენაც, თუმცა აერპორტში ამბობენ, რომ ისინი ნორმალურად აგრძელებენ ფუნქციონირებას. ქვეყნის მასშტაბით გაფიცულებმა დაახლოებით, 20 ავტობუსი დაწვეს.

ბრაზილიაში არეულობაა: პოლიციასა და ხალხს შორის შეტაკებები გრძელდება (ფოტოები) ახალშობილის ცემის საქმეზე საქალაქო სასამართლომ ძიძა დამნაშავედ ცნო, ინფორმაცია სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსდა. ჩადენილი დანაშაულისათვის მსჯავრდებულს სასჯელის სახედ და ზომად 7 თვით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა, რაც ჩაეთვალა პირობით 1 წლისა და 6 თვის გამოსაცდელი ვადით. მასვე, დამატებითი სასჯელის სახით 2 წლით აეკრძალა არასრულწლოვანთა აღმზრდელობითი საქმიანობის უფლება. საქმე ეხება, 2016 წლის ნოემბერში მომხდარ შემთხვევას, რა დროსაც ბრალდებულმა ძიძამ მცირეწლოვანს რამდენჯერმე დაარტყა ხელი და ფიზიკურად იძალადა ბავშვზე. „ღია სასამართლო სხდომაზე, საქმის არსებითად განხილვისას ბრალდებულმა აღიარა მის მიმართ ბრალად შერაცხული ქმედება და ბრალდების მხარის ყველა მტკიცებულება გახადა უდავოდ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ საქმეზე არსებული მტკიცებულებების ერთობლიობით ელენე ს. დამნაშავედ ცნო წარდგენილ ბრალდებაში და მის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენი დაადგინა. სასამართლოს გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში, განაჩენის გამოცხადებიდან ერთი თვის ვადაში, თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლისსაქმეთა კოლეგიის მეშვეობით," - ნათქვამია სასამართლოს განცხადებაში.

ახალშობილის ცემის საქმეზე სასამართლომ ძიძა დამნაშავედ ცნო ბრაზილიაში, რიო-დე-ჟანეიროს ყოველწლიურ კარნავალზე 15-მდე ადამიანი დაშავდა. უცხოური მედიის ცნობით, მიზეზი საცეკვაო პლატფორმის ზედა ნაწილის ჩამონგრევა გახდა, მოედანზე სამბას მოცეკვავეები რეპეტიციას გადიოდნენ. დაშავებულები საავადმყოფოებში გადაიყვანეს.

საცეკვაო პლატფორმის ჩამონგრევის შედეგად 15-მდე ადამიანი დაშავდა [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="126328,126329,126330,126331,126332,126333"] საპენსიო რეფორმას, მიმდინარე კვირის დასაწყისში, ბრაზილიის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა. პროფკავშირების წარმომადგენლების განცხადებით, ქვეყნის უღარიბესი ფენა დიდ დარტყმას მიიღებს საპენსიო ასაკის გაზრდითა და დახმარებების შემცირებით. თუმცა, ხელისუფლების თქმით, დაგეგმილი ზომები აუცილებელია, რათა გაექცნენ საპენსიო სისტემის კრახს. თავდაპირველად,აქცია მშვიდობიანი იყო. მოქალაქეები სახლიდან არ გამოდიოდნენ და ამით გამოხატავდნენ უკმაყოფილებას. მთელი ქვეყნის მასშტაბით დახურული იყო სკოლები, მაღაზიები და ბანკები, ახლა კი პროტესტი დიდ არეულობაში გადაიზარდა. ეს ბრაზილიაში, 20 წლის განმავლობაში, პირველი მასშტაბური და საყოველთაო გაფიცვაა. ქვეყანაში ბოლო ორი წლის განმავლობაში, მძიმე ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობაა. უმუშევრობის მაჩვენებელი სტაბილურად იზრდება. ეკონომიკური მაჩვენებლები კი მცირდება. მთავრობის სტატისტიკის მიხედვით ქვეყანაში 14 მილიონი ადამიანია უმუშევარი. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => ბრაზილიაში არეულობაა: პოლიციასა და ხალხს შორის შეტაკებები გრძელდება (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => braziliashi-areulobaa-policiasa-da-khalkhs-shoris-shetakebebi-grdzeldeba-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-29 13:14:40 [post_modified_gmt] => 2017-04-29 09:14:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126322 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 22 [max_num_pages] => 8 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 41f6933473c288f7171220a74f046d80 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )