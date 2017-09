ბავშვთა მიმართ ჩადენილი ძალადობისთვის ინტერპოლით ძებნილი პირი ბათუმში დააკავეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => gaupatiureba [2] => dakaveba [3] => interpoli [4] => bavshvta-mimart-chadenili-danashauli [5] => pornografiis-gavrceleba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165520 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => gaupatiureba [2] => dakaveba [3] => interpoli [4] => bavshvta-mimart-chadenili-danashauli [5] => pornografiis-gavrceleba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165520 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => gaupatiureba [2] => dakaveba [3] => interpoli [4] => bavshvta-mimart-chadenili-danashauli [5] => pornografiis-gavrceleba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => gaupatiureba [2] => dakaveba [3] => interpoli [4] => bavshvta-mimart-chadenili-danashauli [5] => pornografiis-gavrceleba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (165520) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19370,1136,1130,6021,19371,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 165389 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-09-19 19:07:45 [post_date_gmt] => 2017-09-19 15:07:45 [post_content] => თბილისში, გლდანის რაიონის ერთ-ერთ საცხოვრებელ კორპუსში ორი ადამიანი გარდაცვლილი იპოვნეს. შსს-ს პრესსამსახურის ცნობით, გარდაცვლილები და-ძმა არიან. პირველადი დათვალიერებით მათ ძალადობის კვალი არ აღენიშნებათ. შემთხვევის ზუსტი მიზეზი ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. მომხდართან დაკავშირებით მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ და-ძმა, შესაძლოა, ბუნებრივი აირით გაიგუდა. [post_title] => გლდანში ორი ადამიანის ცხედარი იპოვნეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gldanshi-ori-adamianis-ckhedari-ipovnes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-19 19:33:15 [post_modified_gmt] => 2017-09-19 15:33:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165389 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 164526 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-18 10:29:36 [post_date_gmt] => 2017-09-18 06:29:36 [post_content] => შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვის ბრალდებით, მარნეულის რაიონის სოფელ კირაჩმუღანლოში ერთი პირი დააკავეს. უწყების ინფორმაციით, სამართალდამცველებმა, ბრალდებულის პირადი ჩხრეკისას, 7,13 გრამი ჰეროინის შემცველი 52,82 გრამი ნარკოტიკული საშუალება ნივთმტკიცებად ამოიღეს. შსს-ის ცნობით, ნარკოლოგიური შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ ა.მ. დაკავებისას ოპიუმის ზემოქმედების ქვეშ იმყოფებოდა. ბრალდებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს. [post_title] => მარნეულში ნარკოდანაშაულისთვის ერთი პირი დააკავეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => marneulshi-narkodanashaulistvis-erti-piri-daakaves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-18 10:29:36 [post_modified_gmt] => 2017-09-18 06:29:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=164526 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 164321 [post_author] => 17 [post_date] => 2017-09-15 18:56:38 [post_date_gmt] => 2017-09-15 14:56:38 [post_content] => შვედი პოლიტიკოსი მისი შეხედულებების გამო გააუპატიურეს. როგორც პატრიკ ლიჯეგლოდმა საკუთარ Facebook-ზე დაწერა, მას ჯერ დანით დაემუქრნენ და შემდეგ გააუპატიურეს. მისი თქმით, თავდამსხმელების მოტივი მისი პოლიტიკური შეხედულებები იყო. ამის შესახებ ინფორმაციას ინფორმაციას BBC ავრცელებს. ლიჯეგლოდი ქალაქ ფალუნში მემარცხენე პარტიის ლიდერია. პოლიციამ ძალადობის ფაქტი დაადასტურა. ამჟამად მიმდინარეობს გამოძიება. ლიჯეგლოდის თქმით, მას ერჩივნა ეს ამბავი არ გახმაურებულიყო, მაგრამ რადგან ამას პოლიტიკური მოტივი ჰქონდა, "დუმილი დაუშვებელია". შვედეთის მემარცხენეების პარტია ქვეყანაში სიდიდით მეექვსეა და საკუთარ თავს სოციალისტურს, პროფემინისტურს უწოდებს. პარტიის მთავარი პრიორიტეტებია სამუშაო ადგილები, სოციალური მომსახურება და გენდერული თანასწორობა. [post_title] => შვედი პოლიტიკოსი გააუპატიურეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shvedi-politikosi-gaaupatiures [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-15 18:56:38 [post_modified_gmt] => 2017-09-15 14:56:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=164321 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 165389 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-09-19 19:07:45 [post_date_gmt] => 2017-09-19 15:07:45 [post_content] => თბილისში, გლდანის რაიონის ერთ-ერთ საცხოვრებელ კორპუსში ორი ადამიანი გარდაცვლილი იპოვნეს. შსს-ს პრესსამსახურის ცნობით, გარდაცვლილები და-ძმა არიან. პირველადი დათვალიერებით მათ ძალადობის კვალი არ აღენიშნებათ. შემთხვევის ზუსტი მიზეზი ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. მომხდართან დაკავშირებით მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ და-ძმა, შესაძლოა, ბუნებრივი აირით გაიგუდა. [post_title] => გლდანში ორი ადამიანის ცხედარი იპოვნეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gldanshi-ori-adamianis-ckhedari-ipovnes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-19 19:33:15 [post_modified_gmt] => 2017-09-19 15:33:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165389 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 609 [max_num_pages] => 203 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 1586580a54f457a289129346f57a31c5 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )