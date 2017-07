”ბავშვთა სამყაროს” დირექტორი გიორგი მაჭავარიანი 50-ათასლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლდა.

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => girao [1] => giorgi-machavariani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 150004 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => girao [1] => giorgi-machavariani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 150004 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7457 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => girao [1] => giorgi-machavariani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => girao [1] => giorgi-machavariani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (150004) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12704,7457) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 149948 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-07-28 19:39:02 [post_date_gmt] => 2017-07-28 15:39:02 [post_content] => თბილისის საქალაქო სასამართლომ ”ბავშვთა სამყაროს” დირექტორს, გიორგი მაჭავარიანს 50 ათას ლარიანი გირაო შეეფარდა. რაც შეეხება, ამავე სამსახურის შიდა უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელს, მას 10 ათასი ლარის გირაოს გადახდა დაეკისრა. პროკურატურა ბრალდებულების პატიმრობაში დატოვებას ითხოვდა. საქმის პროკურორის თქმით, არსებობს ბრალდებული პირების მიმალვის და მათი მხრიდან მოწმეებზე ზემოქმედების საფრთხე. დაცვის მხარის განცხადებით კი, პროკურატურის მიერ წაყენებული ბრალდება უსაფუძვლოა, თავად ბრალდებულები კი ბრალს არ აღიარებენ. [post_title] => ”ბავშვთა სამყაროს” დირექტორს, გიორგი მაჭავარიანს 50 ათას ლარიანი გირაო შეეფარდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bavshvta-samyaros-direqtors-giorgi-machavarians-50-atas-lariani-girao-sheefarda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-28 19:40:12 [post_modified_gmt] => 2017-07-28 15:40:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149948 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 146127 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-14 14:03:59 [post_date_gmt] => 2017-07-14 10:03:59 [post_content] => ოთარ აბესაძეს პატიმრობა შეეფარდა, სასამართლომ მერის თანამშრომლის საქმეზე, პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. მოსამართლის რომან ხორავას განმარტებით, არსებობს მოწმეებზე ზემოქმედებისა და მიმალვის საფრთხე. ხორავამ აღნიშნა, რომ ბრალდების მხარის შუამდგომლობა დასაბუთებული იყო. დღევანდელ პროცესზე დაცვის მხარე აბესაძისთვის 15 ათას ლარიანი გირაოს შეფარდებას მოითხოვდა. [post_title] => ოთარ აბესაძეს პატიმრობა შეეფარდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => otar-abesadzes-patimroba-sheefarda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-14 14:03:59 [post_modified_gmt] => 2017-07-14 10:03:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146127 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 105228 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-01-31 14:15:33 [post_date_gmt] => 2017-01-31 10:15:33 [post_content] => თბილისის მერია სავაჭრო ცენტრ “ბავშვთა სამყაროს” მოვაჭრეებს სხვადასხვა ბაზრობებზე გადანაწილებას სთავაზობს, - ამის შესახებ თბილისის ვიცე-მერმა ლაშა აბაშიძემ განაცხადა. მისი თქმით, ეს შეთავაზება ეხება აბსოლუტურად ყველა მოვაჭრეს, რომელიც სავაჭრო ცენტრ “ბავშვთა სამყაროში” საქმიანობდა. ”ამ ადამიანებს შევთავაზებთ და თავიანთი სურვილის შემთხვევაში მოხდება მათი გადანაწილება სხვადასხვა ბაზრობებზე. ჩვენ გვქონდა ბაზრობების მესაკუთრეებთან კომუნიკაცია და მზად ვართ, რომ მათ ამის შესახებ შუამდგომლობა გავუწიოთ, რათა არ შეწყვიტონ მათ საქმიანობა”, - აღნიშნა აბაშიძემ. რაც შეეხება დამწვარ სავაჭრო ცენტრს, შენობის გაყიდვა არ იგეგმება, - ამის შესახებ სავაჭრო ცენტრ „ბავშვთა სამყაროს“ დირექტორმა გიორგი მაჭავარიანმა განაცხადა. როგორც მან განმარტა, ხანძრის შედეგად დამწვარი შენობის მშენებლობას მაქსიმუმ 2 წელი დასჭირდება. „არაფერს არ გავყიდით. ჩვენ შესძლებისდაგვარად შევეცდებით, რომ აღვადგინოთ შენობა, თუ აღდგება. თუ არადა, ალბათ, დაზღვევა ჩვენს პრობლემას გაითვალისწინებს და გვერდით დაგვიდგება. მადლობა მინდა გადავუხადო პრემიერსაც, რომ მიიღეს განკარგულება და სთხოვეს როგორც სადაზღვევო კომპანიას, ასევე ბანკებსაც, რომ ამ ხალხს გვერდით დაუდგნენ და გადაუვადონ კრედიტები. თუ გამოძიება მალე დამთავრდება, მაქსიმუმ 2 წელიწადში უნდა დავამთავროთ მშენებლობა-რეკონსტრუქცია“, - განმარტა „ბავშვთა სამყაროს“ დირექტორმა. აღნიშნულ თემას დღეს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ლაშა ხუციშვილიც გამოეხმაურა. მისი თქმით, მას შემდეგ, რაც მოხდება განადგურებული პროდუქციის მოცულობისა და ზიანის დადგენა, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური უსწრაფეს რეჟიმში მოახდენს სასაქონლო მატრიალური ფასეულობის ჩამოწერას გადამხდელებზე იმისთვის, რომ მათ საგადასახადო ვალდებულებები აღარ წარმოექმნას განადგურებულ საქონელზე. ” გარდა ამისა, უკვე შემდგომ პერიოდში ინდივიდუალურად მოხდება შესწავლა თითოეული ამ გადამხდელის საგადასახადო ვალდებულებების და საგადასახადო დავალიანებების და ინდივიდუალურად იქნება გადაწყვეტილება მიღებული. იქედან გამომდინარე, რომ მომავალ საქმიანობაში პრობლემა არ შეიქმნას”, - განაცხადა ლაშა ხუციშვილმა. [post_title] => იყიდება თუ არა დამწვარი ”ბავშვთა სამყარო”? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => iyideba-tu-ara-damwvari-bavshvta-samyaro [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-31 16:18:01 [post_modified_gmt] => 2017-01-31 12:18:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=105228 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 149948 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-07-28 19:39:02 [post_date_gmt] => 2017-07-28 15:39:02 [post_content] => თბილისის საქალაქო სასამართლომ ”ბავშვთა სამყაროს” დირექტორს, გიორგი მაჭავარიანს 50 ათას ლარიანი გირაო შეეფარდა. რაც შეეხება, ამავე სამსახურის შიდა უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელს, მას 10 ათასი ლარის გირაოს გადახდა დაეკისრა. პროკურატურა ბრალდებულების პატიმრობაში დატოვებას ითხოვდა. საქმის პროკურორის თქმით, არსებობს ბრალდებული პირების მიმალვის და მათი მხრიდან მოწმეებზე ზემოქმედების საფრთხე. დაცვის მხარის განცხადებით კი, პროკურატურის მიერ წაყენებული ბრალდება უსაფუძვლოა, თავად ბრალდებულები კი ბრალს არ აღიარებენ. [post_title] => ”ბავშვთა სამყაროს” დირექტორს, გიორგი მაჭავარიანს 50 ათას ლარიანი გირაო შეეფარდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bavshvta-samyaros-direqtors-giorgi-machavarians-50-atas-lariani-girao-sheefarda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-28 19:40:12 [post_modified_gmt] => 2017-07-28 15:40:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149948 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 6 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 188182917b4963bca6eb3097dc5dae20 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )