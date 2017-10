„ბავშვთა სამყაროს“ ხანძრის შედეგად დაზარალებულები კახა კალაძეს ხვდებიან – Radio Fortuna – ოფიციალური ვებ გვერდი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => shekhvedra [2] => bavshvta-samyaro-dazaralebulebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171746 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => shekhvedra [2] => bavshvta-samyaro-dazaralebulebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171746 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 202 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => shekhvedra [2] => bavshvta-samyaro-dazaralebulebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => shekhvedra [2] => bavshvta-samyaro-dazaralebulebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (171746) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19956,202,6452) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 171640 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-05 16:40:23 [post_date_gmt] => 2017-10-05 12:40:23 [post_content] => "ალეკო ელისაშვილი ნამდვილად არ არის ჩემი მთავარი კონკურენტი," - ამ განცხადებით "ქართული ოცნების" თბილისის მერობის კანდიდატმა, კახა კალაძემ, თბილისის მერობის დამოუკიდებელის კანდიდატის, ალეკო ელისაშვილის, მხრიდან მის დებატებში გამოწვევას უპასუხა. "ჩემი მთავარი კონკურენტი არის ის პრობლემები, ის ტკივილი და წუხილი, რომელიც ქალაქს აწუხებს. მე მოვდივარ იმისთვის, რომ ვმართო ქალაქი და შესაბამისად, როგორც არის ეს დაგეგმილი, დებატები იქნება ეს თუ სხვა, ჩვენ მზად ვართ, ყოველთვის მივიღოთ მონაწილეობა,“ - განაცხადა კალაძემ. ალეკო ელისაშვილი კალაძეს ჯერ დებატებს, შემდეგ კი ფეხბურთის თამაშს სთავაზობს. "მადლობა პაოლო ამ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღებისთვის, მაგრამ ეს მოხდა არა კახა კალაძისთვის, არამედ ბორჯომისთვის...", – წერს ერთერთი ქართველი ფოტოს კომენტარებში. 29 სექტემბერს დინამო არენაზე მსოფლიო ფეხბურთის ვარსკვლავებმა ამხანაგური მატჩი გამართეს, ხოლო ბილეთების რეალიზაციიდან შემოსული თანხა სრულად უნდა მოხმარდეს ბორჯომის ტყის აღდგენით სამუშაოებს. "ჩემი მთავარი კონკურენტი არის ის პრობლემები, ის ტკივილი და წუხილი, რომელიც ქალაქს აწუხებს. მე მოვდივარ იმისთვის, რომ ვმართო ქალაქი და შესაბამისად, როგორც არის ეს დაგეგმილი, დებატები იქნება ეს თუ სხვა, ჩვენ მზად ვართ, ყოველთვის მივიღოთ მონაწილეობა,“ - განაცხადა კალაძემ. ალეკო ელისაშვილი კალაძეს ჯერ დებატებს, შემდეგ კი ფეხბურთის თამაშს სთავაზობს. 