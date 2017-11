„ბავშვთა სამყაროს“ ხანძრის შედეგად დაზარალებულებსა და პოლიციას შორის აქციაზე დაპირისპირება მოხდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dapirispireba [1] => bavshvta-samyaros-khandzari [2] => aqcia-prokuraturastan [3] => karvis-gashla ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187012 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dapirispireba [1] => bavshvta-samyaros-khandzari [2] => aqcia-prokuraturastan [3] => karvis-gashla ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187012 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2581 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => dapirispireba [1] => bavshvta-samyaros-khandzari [2] => aqcia-prokuraturastan [3] => karvis-gashla ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => dapirispireba [1] => bavshvta-samyaros-khandzari [2] => aqcia-prokuraturastan [3] => karvis-gashla ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187012) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (21172,21171,2581,21173) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 186965 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-14 11:32:43 [post_date_gmt] => 2017-11-14 07:32:43 [post_content] => მთავარ პროკურატურასთან "ბავშვთა სამყაროს" ხანძრის შედეგად დაზარალებულთა აქცია მიმდინარეობს. აქციის მონაწილეები პროკურატურისგან რეაგირებას, გამოძიების დროულად დასრულებას და ზარალის ანაზღაურებას მოითხოვენ. მათივე თქმით, პასუხისმგებლობა არამხოლოდ "ბავშვთა სამყაროს" ყოფილ დირეტორს, არამედ სააქციო საზოგადოება ,,ბავშვთა სამყაროსაც" უნდა დაეკისროს. დაზარალებულების ადვოკატის, ფრიდონ სიხუაშვილის, თქმით, მთავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძე ვერ ასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობას და ის უნდა გადადგეს თანამდებობიდან. აქციის მონაწილეებმა პროკურატურასთან კარავი გაშალეს. თბილისში, თევდორე მღვდლის ქუჩაზე არსებული „ბავშვთა სამყარო“ 30 იანვარს დაიწვა, რამაც მოვაჭრეების პროდუქცია, ფაქტობრივად, სრულად გაანადგურა. "ბავშვთა სამყაროს" დირექტორი და უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელი 27 ივლისს დააკავეს. სასამართლომ კი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა. უკრაინის რადასთან ოპოზიციის აქტივისტების შეკრება დაძაბულობის ფონზე მიმდინარეობდა. თავდაპირველად, პოლიციელები მოედანზე შეკრებილებს პირადი ნივთებისა და საძილე აღჭურვილობის შეტანის საშულებას არ აძლევდნენ, რასაც დაპირისპირება მოჰყვა. როგორც უკრაინული სააგენტოები იტყობინებიან, აქტივისტებმა რამდენიმე პოლიციელს დამცავი ფარი წაართვეს. რადასთან ამ დრომდე ასობით სამართალდამცველია მობილიზებული. აქციას ოდესის ოლქის ყოფილი გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილის პარტია და სხვა ოპიზიციური ძალები მართავენ. https://www.youtube.com/watch?v=twYBBSqnBGU აქციის მონაწილეებს კვლავ სამი ძირითადი მოთხოვნა აქვთ. ისინი დეპუტატების ხელშეუხებლობის გაუქმებას, საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლასა და ასევე ანტიკორუფციული სასამართლოს შექმნას მოითხოვენ. „ჩვენ გვჭირდება ერთი რამ, რომ ყველა ჩინოვნიკმა, მინისტრმა, პრეზიდენტმა პასუხი აგოს თავის საქციელზე. ყველამ, ვინც ქვეყანას ყიდდა, დაისაჯოს,"- განაცხადა რადას დეპუტატმა, სემენ სემენჩენკომ. შეგახსენებთ, რომ უკრაინის პარლამენტის შენობასთან უვადო საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. კიევში მიმდინარე საპროტესტო აქციაზე აქტივისტებსა და პოლიციას შორის დაპირისპირება მოხდა(ვიდეო) მექსიკაში, ნუევო ლეონეს შტატის ციხეში მომხდარ დაპირისპირებას 13 ადამიანი ემსხვერპლა, დაშავებულია ათობით პატიმარი. ამის შესახებ „როიტერსი" იუწყება. როგორც ცნობილია, არეულობა სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში ორ შეიარაღებულ დაჯგუფების წევრებს შორის მოხდა. ციხის ადმინისტრაციამ სპეცრაზმი გამოიძახა. ამ დროისთვის სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარება. მექსიკის ციხეში მომხდარ დაპირისპირებას 13 ადამიანი ემსხვერპლა