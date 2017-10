ბაზრიდან ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცველ პროდუქციას ამოიღებენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bazari [1] => satamasho [2] => produqti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175920 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bazari [1] => satamasho [2] => produqti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175920 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 399 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => bazari [1] => satamasho [2] => produqti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => bazari [1] => satamasho [2] => produqti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (175920) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (399,6488,2494) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 167693 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-26 11:49:14 [post_date_gmt] => 2017-09-26 07:49:14 [post_content] => საქართველოს ამერიკელი ღვინის პროფესიონალები ერთკვირიანი ვიზიტით ეწვივნენ. სტუმრებმა ღვინის კომპანიები და მარნები სამეგრელოში, იმერეთში, ქართლსა და კახეთში დაათვალიერეს, სადაც გაეცნენ ქართული ღვინის დაყენების ტექნოლოგიებს, დააგემოვნეს ევროპული და ტრადიციული მეთოდებით დამზადებული ღვინოები. ვიზიტი ღვინის ეროვნული სააგენტოს ორგანიზებით განხორციელდა. სააგენტოს ინფორმაციით, ღვინის პროფესიონალების ჯგუფს, რომლის შემადგენლობაშიც სომელიეები, ღვინის მწერლები და იმპორტიორები შედიოდნენ, ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი ამერიკული მარკეტინგული კომპანია „მარქ ენერჯის“ (Marq Energie) მმართველი ჯული პეტერსონი (Julie Peterson) ხელმძღვანელობდა. ჯული პეტერსონის განცხადებით, ქართული ღვინის მიმართ ინტერესი ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე მზარდია. ”როგორც იცით, ამერიკის ბაზარი სულ უფრო მეტად ინტერესდება ქართული ღვინით. ფაქტია, რომ ამ წელს ექსპორტი დაახლოებით 70%-ით გაიზარდა. სასიამოვნოა, რომ ამ უძველესი ტრადიციის მიმართ ამერიკაში მზარდი ინტერესია, და არა მხოლოდ ტრადიციის, არამად იმ ღვინოების მიმართ, რომლებიც ამ ტრადიციით მზადდება. ვესტუმრეთ დასავლეთ საქართველოს, რადგან გვაინტერესებდა რა ხდება იქ ღვინის სფეროში, ვინ არიან მწარმოებლები, რომელი განსხვავებული ყურძნის ჯიშებია, რითი განსხვავდება აღმოსავლეთისგან დასავლეთის ღვინოები”, - აღნიშნა ჯული პეტერსონმა. ამერიკელ პროფესიონალებს შესაძლებლობა მიეცათ გაცნობოდნენ შემდეგი კომპანიების ღვინოებს: „ბაგრატიონი 1882“, „შატო მუხრანი“, „ნიკოლაძეების მარანი“, „არჩილ გუნიავას ღვინის მარანი“, „ამირან ვეფხვაძის ღვინოები“, „გაიოზ სოფრომაძის მარანი“, „ვარციხის მარანი“, „ბაიას ღვინო“, „ოდა“, „ვინო მარტვილე“, „თელავის ღვინის მარანი“, „შუხმანის ღვინოები“, „ფაფარი ველი“, „ჭოტიაშვილის მარანი“, „მუკადო ვაინსი“, „ხოხბის ცრემლები“, „შუმი“, „ლუკასი“, „ლაგვინარი“, „იაგოს ღვინო“, ასევე ეწვივნენ მექვევრე ზაზა კბილაშვილს და სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევით ცენტრს ჯიღაურაში. [post_title] => აშშ-ს ბაზარზე ქართული ღვინის მიმართ ინტერესი იზრდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ashsh-s-bazarze-qartuli-ghvinis-mimart-interesi-izrdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-26 11:49:14 [post_modified_gmt] => 2017-09-26 07:49:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=167693 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 162570 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-12 10:56:05 [post_date_gmt] => 2017-09-12 06:56:05 [post_content] => საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია Moody’s-მა საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი Ba3-დან Ba2-მდე გააუმჯობესა, ხოლო მდგომარეობა კვლავ სტაბილურით შეაფასა, - ამის შესახებ პირველმა ვიცე-პრემიერმა, ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა განაცხადა. მისივე განმარტებით, აღსანიშნავია, რომ სარეიტინგო კომპანიამ ქვეყნის სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი ბოლოს (Ba3) 2010 წლის ოქტომბერში გააუმჯობესა. როგორც ქუმსიშვილი ამბობს, მსოფლიოში ერთ-ერთი აღიარებული საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიის მიერ ქვეყნის სუვერენული რეიტინგის ერთი საფეხურით გაუმჯობესების მიზეზად 2014-2016 წლებში რეგიონში განვითარებული შოკის წარმატებულად დაძლევა სახელდება. "Moody’s-ის შეფასებით, ამ პერიოდში, საქართველოს საშუალო ეკონომიკურმა ზრდამ 3.4% შეადგინა მაშინ, როცა რეგიონის ბევრი ქვეყნის ეკონომიკა რეცესიაში, ან რეცესიის პირას იმყოფებოდა. სარეიტინგო კომპანია, ასევე, ხაზს უსვამს ეკონომიკისა და ინსტიტუტების სიძლიერეს - ქვეყნის ეკონომიკაში არსებულ დადებით დინამიკას, პოზიტიურ მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებს, მდგრად ფისკალურ პოლიტიკასა და განხორციელებულ სტრუქტურულ რეფორმებს, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება. აღნიშნული ადასტურებს, რომ საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია პოზიტიურად აფასებს ქვეყნის განვითარების სამომავლო პერსპექტივას. როგორც ანგარიშშია აღნიშნული, სარეიტინგო სააგენტო კვლავ ელის ეკონომიკისა და შოკებისადმი მდგრადობის გაძლიერებას და დადებითად აფასებს ეკონომიკის დივერსიფიკაციისკენ მიმართულ მიმდინარე ღონისძიებებს. ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პერსპექტივად აღიქმება ევროკავშირთან ასოცირების და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება. სააგენტოს განცხადებით, ევროკავშირთან და მის სტანდარტებთან დაახლოება, ხელს შეუწყობს ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის ზრდას. Moody’s-ის განცხადებით ახალი, დამაჯერებელი რეფორმები მომავალში დადებითად აისახება საქართველოს საკრედიტო მდგომარეობაზე. სავალუტო ფონდის მიერ მხარდაჭერილი ფისკალური რეფორმების ეფექტურობა, ხელს შეუწყობს ეკონომიკურ ზრდასა და დანაზოგების გენერირებას. სააგენტოს მიერ დადებითადაა შეფასებული რეფორმები, რომლებიც დოლარიზაციის შემცირებისა და ლარიზაციის ზრდისკენაა მიმართული. საპენსიო რეფორმა, ფისკალური რეფორმები განხილულია, როგორც საკრედიტო მდგომარეობის პერსპექტიული გაუმჯობესების წყარო. საკრედიტო კომპანიის შეფასებით, რეიტინგის გაუმჯობესება შესაძლებელია შიდა დანაზოგების ზრდით, საგარეო მოწყვლადობის შემცირებითა და დივერსიფიკაციის ხელშემწყობი ეკონომიკური რეფორმებით", - აღნიშნა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. მისი თქმით, საქართველოს გაუმჯობესებული საკრედიტო რეიტინგი Ba2 პოზიტიური სიგნალია უცხოელი პარტნიორებისთვის და ხელს შეუწყობს ქვეყანაში უცხოური ინვესტიციებისა და საერთაშორისო კაპიტალის მოზიდვას. [post_title] => Moody’s-მა საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი გააუმჯობესა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => moodys-ma-saqartvelos-suverenuli-sakredito-reitingi-gaaumjobesa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-12 10:56:05 [post_modified_gmt] => 2017-09-12 06:56:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=162570 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 147800 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-20 15:12:03 [post_date_gmt] => 2017-07-20 11:12:03 [post_content] => #გააზიარე წარმატება – ამ სლოგანით დაწყებულ ბიზნესდაჯილდოებას, რომელსაც ”თიბისი ბანკი” და ”ჯეოსელი” ერთობლივად, წელს უკვე მეორედ გამართავენ, საბავშო სათამაშოების იმპორტიორი კომპანია ”დიმარიც” შეუერთდა. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიის დამფუძნებელმა, ნიაზ ძიაპშიპამ განუცხადა, საქართველოში ბავშვებისთვის სათამაშოების იმპორტი გერმანიიდან, პოლონეთიდან და შვედეთიდან ხორციელდება. რაც შეეხება რეალიზაციას, ”დიმარის” სათამაშოებით ძირითადად, საქართველოს მასშტაბით არსებული საბავშვო ბაღები მარაგდება, ასევე ის ორგანიზაციები, რომლებიც შშმ ბავშვებთან მუშაობენ. ამასთან, მომხმარებელს ”დიმარის” პროდუქციის შეძენა კომპანიის ოფიციალური ”ფეისბუქ” გვერდის საშუალებითაც შეუძლია. სათამაშოები იყიდება ”ჯორჯიტას” მაღაზიათა ქსელშიც. პროდუქციის გასაყიდი ფასი 2 ლარიდან - 120 ლარამდე მერყეობს. ”აღნიშნული ბიზნესი 2004 წელს დავიწყე. მაშინ საქართველოში საბავშვო სათამაშოები მაინც დეფიციტური იყო, ამიტომ იმ თანხით, რაც იმ ეტაპზე გამაჩნდა- 600 ლარით, გერმანიიდან გამოვიწერე სათამაშოები. შემდეგ, უკვე გერმანულ მხარესთან აქტიური თანამშრომლობა დავიწყე და ახლა უკვე პარტნიორი კომპანიები მყავს, რომელთა ოფიციალური წარმომადგენელიც ვარ, როგორც საქართველოში, ისე აზერბაიჯანსა და სომხეთში”, - აღნიშნა ”დიმარის” დამფუძნებელმა. მისივე ინფორმაციით, კომპანია სამომავლოდ სათამაშოების გატანას რეექსპორტზე გეგმავს. როგორც ნიაზ ძიაპშიპა ამბობს, მიმდინარეობს მოლაპარაკებები მეზობელ ქვეყნებთან- სომხეთთან და აზერბაიჯანთან, სადაც ”დიმარის” სათამაშოები გაიყიდება. რაც შეეხება ადგილობრივ ბაზარს, კომპანიის დამფუძნებლის თქმით, ”დიმარის” სათამაშოები კონკურენტებისგან მაღალი ხარისხით გამოირჩევა. ამასთან, არის აბსოლუტურად განსხვავებული - ე.წ განმავითარებელი სათამაშოები და რაც მთავარია, უსაფრთხო. ცნობისთვის, ამ ეტაპზე ”დიმარი” 80-ამდე სახეობის საბავშვო სათამაშოს რეალიზებას ახორციელებს. [post_title] => 600 ლარით დაწყებული ბიზნესი -საქართველოდან საბავშვო სათამაშოები რეექსპორტზე გავა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 600-larit-dawyebuli-biznesi-saqartvelodan-sabavshvo-satamashoebi-reeqsportze-gava [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-20 15:16:24 [post_modified_gmt] => 2017-07-20 11:16:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147800 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 167693 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-26 11:49:14 [post_date_gmt] => 2017-09-26 07:49:14 [post_content] => საქართველოს ამერიკელი ღვინის პროფესიონალები ერთკვირიანი ვიზიტით ეწვივნენ. სტუმრებმა ღვინის კომპანიები და მარნები სამეგრელოში, იმერეთში, ქართლსა და კახეთში დაათვალიერეს, სადაც გაეცნენ ქართული ღვინის დაყენების ტექნოლოგიებს, დააგემოვნეს ევროპული და ტრადიციული მეთოდებით დამზადებული ღვინოები. ვიზიტი ღვინის ეროვნული სააგენტოს ორგანიზებით განხორციელდა. სააგენტოს ინფორმაციით, ღვინის პროფესიონალების ჯგუფს, რომლის შემადგენლობაშიც სომელიეები, ღვინის მწერლები და იმპორტიორები შედიოდნენ, ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი ამერიკული მარკეტინგული კომპანია „მარქ ენერჯის“ (Marq Energie) მმართველი ჯული პეტერსონი (Julie Peterson) ხელმძღვანელობდა. ჯული პეტერსონის განცხადებით, ქართული ღვინის მიმართ ინტერესი ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე მზარდია. ”როგორც იცით, ამერიკის ბაზარი სულ უფრო მეტად ინტერესდება ქართული ღვინით. ფაქტია, რომ ამ წელს ექსპორტი დაახლოებით 70%-ით გაიზარდა. სასიამოვნოა, რომ ამ უძველესი ტრადიციის მიმართ ამერიკაში მზარდი ინტერესია, და არა მხოლოდ ტრადიციის, არამად იმ ღვინოების მიმართ, რომლებიც ამ ტრადიციით მზადდება. ვესტუმრეთ დასავლეთ საქართველოს, რადგან გვაინტერესებდა რა ხდება იქ ღვინის სფეროში, ვინ არიან მწარმოებლები, რომელი განსხვავებული ყურძნის ჯიშებია, რითი განსხვავდება აღმოსავლეთისგან დასავლეთის ღვინოები”, - აღნიშნა ჯული პეტერსონმა. ამერიკელ პროფესიონალებს შესაძლებლობა მიეცათ გაცნობოდნენ შემდეგი კომპანიების ღვინოებს: „ბაგრატიონი 1882“, „შატო მუხრანი“, „ნიკოლაძეების მარანი“, „არჩილ გუნიავას ღვინის მარანი“, „ამირან ვეფხვაძის ღვინოები“, „გაიოზ სოფრომაძის მარანი“, „ვარციხის მარანი“, „ბაიას ღვინო“, „ოდა“, „ვინო მარტვილე“, „თელავის ღვინის მარანი“, „შუხმანის ღვინოები“, „ფაფარი ველი“, „ჭოტიაშვილის მარანი“, „მუკადო ვაინსი“, „ხოხბის ცრემლები“, „შუმი“, „ლუკასი“, „ლაგვინარი“, „იაგოს ღვინო“, ასევე ეწვივნენ მექვევრე ზაზა კბილაშვილს და სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევით ცენტრს ჯიღაურაში. 