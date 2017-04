BBC-ის ეთერში შევარდნილ ბავშვებზე მულტფილმი შექმნეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => robert-keli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125946 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => robert-keli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125946 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 13828 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => robert-keli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => robert-keli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (125946) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13828) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 115876 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-17 16:40:52 [post_date_gmt] => 2017-03-17 12:40:52 [post_content] => რობერტ კელის ინტერვიუს შემდეგ 1 კვირა გავიდა და ვიდეო კვლავ ყველაზე პოპულარულია . პროფესორის ოჯახის კურიოზულ ჩართვაზე უამრავი პაროდია გააკეთეს, თუმცა ერთმა მათგანმა ყველაზე მეტი მოწონება დაიმსახურა. რა მოხდებოდა, პროფესორი კელი ქალი რომ ყოფილიყო? თუ ეს კითხვა დაგებადათ, პასუხს ვიდეოში ნახავთ. ახალ ზელანდიურმა კომედიურმა შოუმ Jono and Ben გადაიღო ვიდეო, სადაც, ვითომდა „ბიბისის“ეთერში პროფესორი კელის ნაცვლად ქალი ერთვება (ქეით ვორდსვორთი). ქალი პასუხობს ჟურნალისტის კითხვებს სამხრეთ კორეის შესახებ, როდესაც ოთახში მისი შვილი შემოდის, მას კი - უმცროსი მოჰყვება. „პროფესორი დედა“ შვილს კალთაში ისვამს და რძის ბოთლს აძლევს. პაროდია შემდეგ უჩვეულო სახეს იღებს, ოთახში ხდება ამბები, რომელსაც არ მოელით სატელევიზიო ინტერვიუს დროს - რესპონდენტი წმენდს ტუალეტს, ღუმელიდან გამოაქვს შემწვარი ქათამი და ბომბსაც კი განაღმავს. დასასრულს, ოთახში შემოდის ქმარი, რომელიც შვილებს სულაც არ ეძებს - მას საკუთარი წინდა ვერ უპოვია. https://www.youtube.com/watch?v=-Ojvk-4IcOE&feature=youtu.be [post_title] => რა მოხდებოდა, პროფესორი კელი რომ ქალი ყოფილიყო - იხილეთ ვიდეოს საუკეთესო პაროდია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ra-mokhdeboda-profesori-keli-rom-qali-yofiliyo-ikhilet-videos-sauketeso-parodia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-17 16:41:39 [post_modified_gmt] => 2017-03-17 12:41:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=115876 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 115088 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-15 11:16:26 [post_date_gmt] => 2017-03-15 07:16:26 [post_content] => ოჯახი, რომელიც გასულ კვირას ინტერნეტში ყველაზე პოპულარული გახდა, ისეთივე დადებითი აღმოჩნდა, როგორიც ყველას გვეგონა. პროფესორი რობერტ კელი ინტერნეტვარსკვლავი მას შემდეგ გახდა , რაც „სკაიპით“ „ბიბისის“ ეთერში ჩართვისას მის ოთახში შვილები შევიდნენ, შემდეგ კი მათი გაყვანა დედამ ძალიან „უცნაურად“ სცადა. „ვიდეო ისევე ვნახე, როგორც ყველა სხვამ. ჩემმა ცოლმა მოულოდნელ სიტუაციას თავი საუკეთესოდ გაართვა, ძალიან სასაცილო იყო. თუ ნახავთ ჩანაწერს, ვცდილობ სიცილი შევიკავო,“ - ამბობს „ვოლ სტრიტ ჯორნალთან“ პროფესორი. კელი სამხრეთ კორეაში შექმნილ პოლიტიკურ კრიზისზე საუბრობდა, როდესაც სრულიად მოულოდნელი ამბები დაიწყო მის ოთახში - თავდაპირველად, შემოვიდა უფროსი გოგონა ცეკვით, შემდეგ კი - უმცროსი ბავშვი ჭოჭინით. რამდენიმე წამში ოთახში გაჩნდა დედა, რომელმაც სცადა ბავშვები ისე გაეყვანა, რომ კადრში არ მოხვედრილიყო, თუმცა არ გამოუვიდა და ეს ყველაფერი იმდენად სასაცილო იყო, რომ ყველა ჩვენგანმა ცრემლებამდე იცინა. „რობერტი, როგორც წესი, კარს კეტავს ხოლმე. ბავშვები უკან ბრუნდებიან ჩემთან, რადგან კარი დაკეტილი ხვდებათ და ოთახში ვერ შედიან. ამჯერად, რადგან უკან არ დაბრუნდნენ, გავხედე და ვნახე, რომ კარი დაკეტილი არ იყო, ვცადე, ისინი უკან გამომეყვანა,“ - ამბობს კელის ცოლი კიმ ჯუნგ-ა. პროფესორის ცოლის თქმით, როდესაც მისი ქმარი „ბიბისის“ეთერში ერთვებოდა, ის ბავშვებთან ერთად უყურებდა ინტერვიუს მეზობელ ოთახში, ტელევიზორით. თუმცა, კადრი დაგვიანებით მიდიოდა და ამიტომ, ბავშვების ოთახში შესვლა დროულად ვერ დაინახა. ასევე, კელი ჰყვება, რომ მის ქალიშვილს, მარიონს დაბადების დღე ჰქონდა, მამის „ბიბისის“ ეთერში ჩართვის დღეს 4 წელი შეუსრულდა და სკოლის წვეულებიდან საცეკვაო განწყობით დაბრუნდა სახლში. სწორედ ამიტომ შევიდა ცეკვით იმ ოთახშიც, საიდანაც მამა პირდაპირი ეთერით მსოფლიოს ესაუბრებოდა. „ვოლ სტრიტ ჯორნალთან“ ინტერვიუში ჩანს, როგორი თბილი ურთიერთობა აქვთ ოჯახის წევრებს ერთმანეთთან და ბავშვებიც უზომოდ მომხიბვლელები და საყვარლები არიან. [post_title] => "თუ ნახავთ ჩანაწერს, ვცდილობ, სიცილი შევიკავო" - რა რეაქცია ჰქონდა კელის ოჯახს ცნობილი კურიოზის შემდეგ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tu-nakhavt-chanawers-vcdilob-sicili-shevikavo-ra-reaqcia-hqonda-kelis-ojakhs-cnobili-kuriozis-shemdeg [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-15 13:19:35 [post_modified_gmt] => 2017-03-15 09:19:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=115088 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 114163 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-11 13:50:13 [post_date_gmt] => 2017-03-11 09:50:13 [post_content] => „ბიბისის“ ეთერში მომხდარი კურიოზი ჯერ კიდევ მედიის ყურადღების ცენტრშია. პირდაპირ ეთერში პროფესორი რობერტ კელი „სკაიპით“ სახლიდან ერთვებოდა, როდესაც ოთახში მისი მცირეწლოვანი შვილები შეიჭრნენ. ქალი კი, რომელიც ბავშვების გამოსაყვანად ოთახში შევიდა, არა ძიძა, არამედ - პროფესორის ცოლი აღმოჩნდა. კორეელი ჯუნგ ა-კიმი იოგის მწვრთნელია. „დეილი მეილთან“ ინტერვიუში რობერტ კელის დედამ განაცხადა, რომ ბავშვებს ხშირად ურეკავს სკაიპით და მათ ამჯერადაც იფიქრეს, რომ მამა ბებიას ესაუბრებოდა. [post_title] => ქალი, რომელიც ოთახში ბავშვების გამოსაყვანად შევარდა, მათი დედაა - რა მოხდა "ბიბისის" ეთერში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qali-romelic-otakhshi-bavshvebis-gamosayvanad-shevarda-mati-dedaa-ra-mokhda-bibisis-etershi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-11 13:50:13 [post_modified_gmt] => 2017-03-11 09:50:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=114163 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 115876 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-17 16:40:52 [post_date_gmt] => 2017-03-17 12:40:52 [post_content] => რობერტ კელის ინტერვიუს შემდეგ 1 კვირა გავიდა და ვიდეო კვლავ ყველაზე პოპულარულია . პროფესორის ოჯახის კურიოზულ ჩართვაზე უამრავი პაროდია გააკეთეს, თუმცა ერთმა მათგანმა ყველაზე მეტი მოწონება დაიმსახურა. რა მოხდებოდა, პროფესორი კელი ქალი რომ ყოფილიყო? თუ ეს კითხვა დაგებადათ, პასუხს ვიდეოში ნახავთ. ახალ ზელანდიურმა კომედიურმა შოუმ Jono and Ben გადაიღო ვიდეო, სადაც, ვითომდა „ბიბისის“ეთერში პროფესორი კელის ნაცვლად ქალი ერთვება (ქეით ვორდსვორთი). ქალი პასუხობს ჟურნალისტის კითხვებს სამხრეთ კორეის შესახებ, როდესაც ოთახში მისი შვილი შემოდის, მას კი - უმცროსი მოჰყვება. „პროფესორი დედა“ შვილს კალთაში ისვამს და რძის ბოთლს აძლევს. პაროდია შემდეგ უჩვეულო სახეს იღებს, ოთახში ხდება ამბები, რომელსაც არ მოელით სატელევიზიო ინტერვიუს დროს - რესპონდენტი წმენდს ტუალეტს, ღუმელიდან გამოაქვს შემწვარი ქათამი და ბომბსაც კი განაღმავს. დასასრულს, ოთახში შემოდის ქმარი, რომელიც შვილებს სულაც არ ეძებს - მას საკუთარი წინდა ვერ უპოვია. https://www.youtube.com/watch?v=-Ojvk-4IcOE&feature=youtu.be [post_title] => რა მოხდებოდა, პროფესორი კელი რომ ქალი ყოფილიყო - იხილეთ ვიდეოს საუკეთესო პაროდია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ra-mokhdeboda-profesori-keli-rom-qali-yofiliyo-ikhilet-videos-sauketeso-parodia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-17 16:41:39 [post_modified_gmt] => 2017-03-17 12:41:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=115876 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 3 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 9dbf5e704156d11e7d1389e75fff6fe9 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )