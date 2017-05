ბელა ჰადიდი ქართულ ჩოხაში – ეს უნდა ნახოთ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bela-hadidi [1] => devid-koma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133891 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bela-hadidi [1] => devid-koma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133891 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3764 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => bela-hadidi [1] => devid-koma ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => bela-hadidi [1] => devid-koma ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (133891) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3764,13322) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 132003 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-18 17:16:51 [post_date_gmt] => 2017-05-18 13:16:51 [post_content] => კანის კინოფესტივალი სულ ერთი დღეა, რაც დაიწყო და ბელა ჰადიდმა უკვე შეძლო და ყურადღება მიიქცია. 20 წლის მოდელი წითელ ხალიჩაზე Alexandre Vauthier-ის ღია ვარდისფერ კაბაში გამოცხადდა. კაბა საკმაოდ თამამი იყო და საზოგადოებას მან გასული წლის ბელას წითელი, ნახევრად შიშველი კაბა მოაგონა. ორივე მათგანს ღრმა ჭრილი ჰქონდა, საიდანაც თეთრეულიც ჩანდა და დეკოლტე, რომლიდანაც ჰადიდის მკერდის შეფასებაც შესაძლებელი იყო. ბელამ წითელ ხალიჩაზე მამასთან, ბიზნესმენ მოჰამედ ჰადიდთან ერთად გაიარა. ბელა ჰადიდი წითელ ხალიჩაზე ეფექტურად წარდგა

დევიდ კომა მსოფლიომ 2009 წელს გაიცნო, როცა დიზაინერმა პირველი მაღაზია გახსნა. ქართველი დიზაინერის სამოსს, ისეთი ცნობილი ვარსკვლავები იცმევენ, როგორებიც არიან ბიონსე, ჯენიფერ ლოპესი, ჰოლი ბერი, კამერონ დიასი და სხვები. დევიდ კომამ გუშინ ინსტაგრამის საკუთარ გვერდზე, გვენ სტეფანის ფოტო გამოაქვეყნა, რომელიც "The Voice-ის" ჟიურიში თავს სწორედ დევიდ კომას კაბით იწონებს. დღეს ცნობილი გახდა, რომ გვენ სტეფანი "ვოისის" ჟიურიში მომავალი სეზონიდან აღარ იქნება. ამის მიზეზი კი მისი და მაილი საირუსის დაპირისპირება გახლავთ. უკვე გადაწყვეტილია, რომ პროექტის ჟიურიში მომავალი სეზონიდან მაილი საირუსს ვიხილავთ, სწორედ ამიტომ თქვა გვენ სტეფანიმ უარი პროექტზე. ფოტოები

გვენ სტეფანი დევიდ კომას ულამაზეს კაბაში ვამაყობ, რომ მუსლიმი ვარ: ბელა ჰადიდმა ტრამპის მიგრაციის პოლიტიკაზე კომენტარი გააკეთა

მოდელი ბელა ჰადიდი ტერი რიჩარდსონის ობიექტივში მოხვდა და ჟურნალისთვის Porter იპოზიორა. 20 წლის მუსლიმმა მოდელმა კომენტარი დონალდ ტრამპის პოლიტიკაზეც გააკეთა. მიმდინარე წლის თებერვალში ბელამ და მისმა დამ, ჯიჯიმ, ტრამპის მიგრაციის პოლიტიკის წინააღმდეგ აქციებში მონაწილეობა მიიღეს. „მამაჩემი დევნილი იყო, როდესაც ამერიკაში ჩამოვიდა. ის ძალიან მორწმუნე იყო, ყოველთვის ერთად ვლოცულობდით. ვამაყობ, რომ მუსლიმი ვარ. ჩვენ არ უნდა მოვექცეთ ერთმანეთს ცუდად ეროვნების გამო. პატივისცემას ყველა იმსახურებს", - განაცხადა მოდელმა. ბელა ჰადიდი წითელ ხალიჩაზე ეფექტურად წარდგა

კანის კინოფესტივალი სულ ერთი დღეა, რაც დაიწყო და ბელა ჰადიდმა უკვე შეძლო და ყურადღება მიიქცია. 20 წლის მოდელი წითელ ხალიჩაზე Alexandre Vauthier-ის ღია ვარდისფერ კაბაში გამოცხადდა. კაბა საკმაოდ თამამი იყო და საზოგადოებას მან გასული წლის ბელას წითელი, ნახევრად შიშველი კაბა მოაგონა. ორივე მათგანს ღრმა ჭრილი ჰქონდა, საიდანაც თეთრეულიც ჩანდა და დეკოლტე, რომლიდანაც ჰადიდის მკერდის შეფასებაც შესაძლებელი იყო. ბელამ წითელ ხალიჩაზე მამასთან, ბიზნესმენ მოჰამედ ჰადიდთან ერთად გაიარა.