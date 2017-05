ბელა ჰადიდი წითელ ხალიჩაზე ეფექტურად წარდგა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bela-hadidi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132003 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bela-hadidi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132003 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3764 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => bela-hadidi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => bela-hadidi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (132003) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3764) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 119957 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-04 10:59:49 [post_date_gmt] => 2017-04-04 06:59:49 [post_content] => მოდელი ბელა ჰადიდი ტერი რიჩარდსონის ობიექტივში მოხვდა და ჟურნალისთვის Porter იპოზიორა. 20 წლის მუსლიმმა მოდელმა კომენტარი დონალდ ტრამპის პოლიტიკაზეც გააკეთა. მიმდინარე წლის თებერვალში ბელამ და მისმა დამ, ჯიჯიმ, ტრამპის მიგრაციის პოლიტიკის წინააღმდეგ აქციებში მონაწილეობა მიიღეს. „მამაჩემი დევნილი იყო, როდესაც ამერიკაში ჩამოვიდა. ის ძალიან მორწმუნე იყო, ყოველთვის ერთად ვლოცულობდით. ვამაყობ, რომ მუსლიმი ვარ. ჩვენ არ უნდა მოვექცეთ ერთმანეთს ცუდად ეროვნების გამო. პატივისცემას ყველა იმსახურებს“, - განაცხადა მოდელმა. პორტალ Models.com-ის ცნობით, ბელა ჰადიდი და კენდალ ჯენერი წლის მოდელებად დასახელდნენ. აღსანიშნავია, რომ ჰადიდმა ხმის მიცემით გაიმარჯვა, ჯენერი კი მკითხველებმა აირჩიეს. „საუკეთესო მანეკენად" ჯორდან ბარეტი და ფრანცისკო ლაჩოვსკი დასახელდნენ. „სოციალური ქსელების ვარსკვლავებად" ჯიჯი ჰადიდი და ემილი რატაჟკოვსკი ქალებს შორის, ხოლო ჯორდან ბარეტი და ლაკი ბლუ სმიტი მამაკაცებს შორის აღიარეს. კატეგორიაში „ცნობილი მოდელი" უილოუ სმიტმა და კარა დელევინმა ქალების, ხოლო ჯეიდენ სმიტმა და ჯარედ ლეტომ მამაკაცების კატეგორიაში გაიმარჯვეს. [post_title] => ბელა ჰადიდი და კენდალ ჯენერი წლის მოდელები არიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bela-hadidi-da-kendal-jeneri-wlis-modelebi-arian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-12-23 17:26:07 [post_modified_gmt] => 2016-12-23 13:26:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=98119 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 97839 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-12-23 13:39:40 [post_date_gmt] => 2016-12-23 09:39:40 [post_content] => ბრიტანულმა Mirror-მა 2016 წლის განმავლობაში წითელ ხალიჩაზე ყველაზე შოკისმომგვრელი გამოსვლები შეკრიბა და გამოაქვეყნა. პირველ ადგილზე განთავსდა მადონა, რომელიც Met Gala-ზე საკმაოდ თამამ ნახევრად გამჭვირვალე კაბაში გამოცხადდა. მეორე პოზიცია კიმ კარდაშიანმა დაიკავა თავისი რამდენიმე ცნობილი ჩაცმულობით, მათ შორის იყო მაქმანებიანი კომბინეზონი. მესამე ადგილი შვედ მომღერალმს Tove Lo-ს ერგო, რომელიც ცერემონიას ARIA უჩვეულო ფორთოხლისფერი კაბით ესტუმრა. როგორც გამოცემა წერს, კაბა იყო კარგი მაგალითი იმის საჩვენებლად, როგორ შეიძლება იყო ერთდროულად ფემინისტი და შოკისმომგვრელი. მეოთხე და მეხუთე ადგილებზე ბელა ჰადიდი და კრისი ტეიგენი იმყოფებიან საკმაოდ თამამად შეხსნილი კაბებით. რეიტინგში ასევე მოხვდა მსახიობი სიუზან სარანდონი, რომელიც SAG Awards-ზე ღრმად ამოჭრილი პიჯაკი და შარვალი ეცვა და რიტა ორა, მრავალრიცხოვანი თოკებიანი კაბით. ბრიტანულმა Mirror-მა 2016 წლის განმავლობაში წითელ ხალიჩაზე ყველაზე შოკისმომგვრელი გამოსვლები შეკრიბა და გამოაქვეყნა. პირველ ადგილზე განთავსდა მადონა, რომელიც Met Gala-ზე საკმაოდ თამამ ნახევრად გამჭვირვალე კაბაში გამოცხადდა. მეორე პოზიცია კიმ კარდაშიანმა დაიკავა თავისი რამდენიმე ცნობილი ჩაცმულობით, მათ შორის იყო მაქმანებიანი კომბინეზონი. მესამე ადგილი შვედ მომღერალმს Tove Lo-ს ერგო, რომელიც ცერემონიას ARIA უჩვეულო ფორთოხლისფერი კაბით ესტუმრა. როგორც გამოცემა წერს, კაბა იყო კარგი მაგალითი იმის საჩვენებლად, როგორ შეიძლება იყო ერთდროულად ფემინისტი და შოკისმომგვრელი. მეოთხე და მეხუთე ადგილებზე ბელა ჰადიდი და კრისი ტეიგენი იმყოფებიან საკმაოდ თამამად შეხსნილი კაბებით. რეიტინგში ასევე მოხვდა მსახიობი სიუზან სარანდონი, რომელიც SAG Awards-ზე ღრმად ამოჭრილი პიჯაკი და შარვალი ეცვა და რიტა ორა, მრავალრიცხოვანი თოკებიანი კაბით. მოდელი ბელა ჰადიდი ტერი რიჩარდსონის ობიექტივში მოხვდა და ჟურნალისთვის Porter იპოზიორა. 20 წლის მუსლიმმა მოდელმა კომენტარი დონალდ ტრამპის პოლიტიკაზეც გააკეთა. მიმდინარე წლის თებერვალში ბელამ და მისმა დამ, ჯიჯიმ, ტრამპის მიგრაციის პოლიტიკის წინააღმდეგ აქციებში მონაწილეობა მიიღეს. „მამაჩემი დევნილი იყო, როდესაც ამერიკაში ჩამოვიდა. ის ძალიან მორწმუნე იყო, ყოველთვის ერთად ვლოცულობდით. ვამაყობ, რომ მუსლიმი ვარ. ჩვენ არ უნდა მოვექცეთ ერთმანეთს ცუდად ეროვნების გამო. პატივისცემას ყველა იმსახურებს", - განაცხადა მოდელმა.