ბელგიაში, მეტალურგიულ ქარხანაში მომხდარ აფეთქებას მსხვერპლი მოჰყვა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => afetqeba [1] => belgia [2] => mskhverpli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189022 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => afetqeba [1] => belgia [2] => mskhverpli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189022 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 962 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => afetqeba [1] => belgia [2] => mskhverpli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => afetqeba [1] => belgia [2] => mskhverpli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (189022) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3344,1638,962) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 187556 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-11-15 19:31:22 [post_date_gmt] => 2017-11-15 15:31:22 [post_content] => საბერძნეთში, ატიკას რეგიონში გადაუღებელი წვიმის შემდეგ, მდინარეები ადიდდა და ათენის შემოგარენში მდებარე დასახლებები დატბორა. ნაწილობრივ დაინგრა სახლები და ნაგებობები. სტიქიას მსხვერპლი მოჰყვა. სამ ქალაქში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული. სამაშველო სამსახურის წინასწარი ინფორმაციით, დაღუპულია 7 ადამიანი. 5 გარდაცვლილი მაშველებმა დატბორილ სახლებში აღმოაჩინეს, 2 ადგილობრივი კი, წყლის ნაკადმა გაიტაცა. საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული სიმის კუნძულზეც . თურქეთის საზღვართან მდებარე კუნძულს ძლიერმა შტორმმა გადაუარა, რასაც ნაწილობრივი ნგრევა მოჰყვა. მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება, ადგილობრივი მოსახლეობა ელექტროენერგიისა და კომუნიკაციების გარეშეა დარჩენილი. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=iDjjG_Y7iaw[/embed] [post_title] => საბერძნეთში გადაუღებელ წვიმას მსხვერპლი მოყვა (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saberdznetshi-gadaughebel-wvimas-mskhverpli-moyva-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-16 10:46:09 [post_modified_gmt] => 2017-11-16 06:46:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187556 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 187547 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-11-15 18:18:56 [post_date_gmt] => 2017-11-15 14:18:56 [post_content] => ზუგდიდში 9 წლის ბავშვს ავტომობილი დაეჯახა, რის შედეგად ის დაიღუპა. თვითმხილველების ინფორმაციით, ბავშვი მაღაზიიდან სახლში ბრუნდებოდა. რეფერალურ ჰოსპიტალში აცხადებენ, რომ დაშავებულს სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი დაზიანებები აღენიშნებოდა და საავადმყოფოში შემოყვანისას ის უკვე გარდაცვლილი იყო. [post_title] => ზუგდიდში ავარიას 9 წლის ბავშვი ემსხვერპლა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zugdidshi-avarias-9-wlis-bavshvi-emskhverpla [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-15 18:20:16 [post_modified_gmt] => 2017-11-15 14:20:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187547 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 186866 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-11-13 20:15:07 [post_date_gmt] => 2017-11-13 16:15:07 [post_content] => ირანსა და ერაყში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 407-ს მიაღწია, ხოლო დაშავებულების რიცხვი 7000-ს აჭარბებს. როგორც BBC იუწყება, ეს მიწისძვრა წელს მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი გახდა. სტიქიამ ყველაზე ბევრი ადამიანი ირანის დასავლეთ ნაწილში მდებარე ქალაქ სარპოლ-ე-ზაჰაბში იმსხვერპლა. ერაყისა და ირანის საზღვართან 7,3 მაგნიტუდის მიწისძვრა წუხელ მოხდა. ეპიცენტრი ერაყის ქალაქ ჰალაბჯადან 32 კილომეტრის მოშორებით 10 კილომეტრის სიღრმეში მდებარეობდა. [post_title] => ირანსა და ერაყში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 400-ს გადააჭარბა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => iransa-da-erayshi-miwisdzvris-shedegad-daghupulta-rickhvma-400-s-gadaacharba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-13 20:15:07 [post_modified_gmt] => 2017-11-13 16:15:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186866 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 187556 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-11-15 19:31:22 [post_date_gmt] => 2017-11-15 15:31:22 [post_content] => საბერძნეთში, ატიკას რეგიონში გადაუღებელი წვიმის შემდეგ, მდინარეები ადიდდა და ათენის შემოგარენში მდებარე დასახლებები დატბორა. ნაწილობრივ დაინგრა სახლები და ნაგებობები. სტიქიას მსხვერპლი მოჰყვა. სამ ქალაქში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული. სამაშველო სამსახურის წინასწარი ინფორმაციით, დაღუპულია 7 ადამიანი. 5 გარდაცვლილი მაშველებმა დატბორილ სახლებში აღმოაჩინეს, 2 ადგილობრივი კი, წყლის ნაკადმა გაიტაცა. საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული სიმის კუნძულზეც . თურქეთის საზღვართან მდებარე კუნძულს ძლიერმა შტორმმა გადაუარა, რასაც ნაწილობრივი ნგრევა მოჰყვა. მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება, ადგილობრივი მოსახლეობა ელექტროენერგიისა და კომუნიკაციების გარეშეა დარჩენილი. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=iDjjG_Y7iaw[/embed] [post_title] => საბერძნეთში გადაუღებელ წვიმას მსხვერპლი მოყვა (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saberdznetshi-gadaughebel-wvimas-mskhverpli-moyva-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-16 10:46:09 [post_modified_gmt] => 2017-11-16 06:46:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187556 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 106 [max_num_pages] => 36 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 2c82af2482c47c135afdd5c6ef7868cd [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )