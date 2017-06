ბენ აფლეკი და ჯენიფერ გარნერი ბაჰამის კუნძულებზე ერთად ისვენებენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ben-afleki [1] => jenifer-garneri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142207 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ben-afleki [1] => jenifer-garneri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142207 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 437 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ben-afleki [1] => jenifer-garneri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ben-afleki [1] => jenifer-garneri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142207) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (437,1761) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 136050 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-04 10:42:52 [post_date_gmt] => 2017-06-04 06:42:52 [post_content] => ჟურნალმა People, რომლის რეპუტაციაც თანამედროვე მედიაში საკმაოდ მაღალია, რამდენიმე დღის წინ ახალი ნომერი გამოუშვა, რომლის გარეკანზეც ჯენიფერ გარნერის ფოტო დაბეჭდეს. გამოქვეყნდა, ასევე, მისი ინტერვიუც, რომელსაც ცნობილი მსახიობის მხრიდან საკმაოდ დიდი უკმაყოფილება მოჰყვა - გარნერი აცხადებს, რომ რაც ჟურნალში წერია, სრული სიცრუეა. ჯენიფერ გარნერმა „ფეისბუქზე“ პოსტი დაწერა : „ხშირად მიწევს ახლობლებისთვის იმის მტკიცება, რომ ორსულად არ ვარ, თუმცა ეს აღარ არის პრობლემა, მაგრამ ჟურნალის სტატია ჩემს ოჯახს ეძღვნება. მინდა ყველამ იცოდეს, რომ ამ გამოცემისთვის არც ინტერვიუ მიმიცია და არც მიპოზიორია. ინტერვიუში, რომელიც People-მა დაბეჭდა, ჯენიფერი აცხადებს, რომ ყველაზე რთული მისთვის განქორწინების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება იყო. [post_title] => ჯენიფერ გარნერმა ჟურნალი People მცდარი ინფორმაციის გავრცელებაში დაადანაშაულა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => jenifer-garnerma-djurnali-people-mcdari-informaciis-gavrcelebashi-daadanashaula [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-02 15:43:05 [post_modified_gmt] => 2017-06-02 11:43:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136050 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 135272 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-31 10:33:16 [post_date_gmt] => 2017-05-31 06:33:16 [post_content] => „ჰარი პოტერი“ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ბესტსელერია, მის თაყვანისმცემლებს შორის კი ბევრი ცნობილი ადამიანია. 28 მაისს, კვირას დილით მსახიობი ეკლესიაში მიმავალი პაპარაცებმა დააფიქსირეს. ხელში მას „პოტერიანას“ ერთ-ერთი ნაწილი ეჭირა. როგორც ჩანს, მისი შვილები ჯოან როულინგის ნაწარმოების დიდი თაყვანისმცემლები არიან. ეკლესიის შემდეგ, ჯენიფერი მეგობრის სახლისკენ გაემართა. [gallery link="file" columns="5" ids="135273,135274,135275,135276,135277"] [post_title] => ჯენიფერ გარნერი ეკლესიაში „ჰარი პოტერთან“ ერთად დადის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => jenifer-garneri-eklesiashi-hari-potertan-ertad-dadis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-31 10:33:25 [post_modified_gmt] => 2017-05-31 06:33:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135272 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 125210 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-26 11:23:12 [post_date_gmt] => 2017-04-26 07:23:12 [post_content] => მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ ბენ აფლეკმა და ჯენიფერ გარნერმა განქორწინება გადაწყვიტეს, აფლეკი პირველად გამოჩნდა საზოგადოებაში. როგორც გამოცემა JustJared წერს, მსახიობი კალიფორნიაში დაგეგმილ კინოფესტივალს AutFest ესტუმრა, სადაც მან ფილმში „შურისძიება“ შესრულებული როლისთვის პრიზი მიიღო. სამადლობელ სიტყვაში აფლეკმა „სქელ კანზე“ ისაუბრა. ვარსკვლავის თქმით, სწორედ მას უმადლის თავის წარმატებულ კარიერას კინოში, რადგან ამ ბიზნესში აღმასვლა და წარუმატებლობა - ორივე მონეტის ერთი მხარეა. შეგახსენებთ, რომ ბენმა და ჯენიფერმა განქორწინებისთვის სასამართლოს ათი დღის წინ მიმართეს. [post_title] => ბენ აფლეკი წარმატებას „სქელ კანს“ უმადლის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ben-afleki-warmatebas-sqel-kans-umadlis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-26 11:23:12 [post_modified_gmt] => 2017-04-26 07:23:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125210 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 136050 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-04 10:42:52 [post_date_gmt] => 2017-06-04 06:42:52 [post_content] => ჟურნალმა People, რომლის რეპუტაციაც თანამედროვე მედიაში საკმაოდ მაღალია, რამდენიმე დღის წინ ახალი ნომერი გამოუშვა, რომლის გარეკანზეც ჯენიფერ გარნერის ფოტო დაბეჭდეს. გამოქვეყნდა, ასევე, მისი ინტერვიუც, რომელსაც ცნობილი მსახიობის მხრიდან საკმაოდ დიდი უკმაყოფილება მოჰყვა - გარნერი აცხადებს, რომ რაც ჟურნალში წერია, სრული სიცრუეა. ჯენიფერ გარნერმა „ფეისბუქზე“ პოსტი დაწერა : „ხშირად მიწევს ახლობლებისთვის იმის მტკიცება, რომ ორსულად არ ვარ, თუმცა ეს აღარ არის პრობლემა, მაგრამ ჟურნალის სტატია ჩემს ოჯახს ეძღვნება. მინდა ყველამ იცოდეს, რომ ამ გამოცემისთვის არც ინტერვიუ მიმიცია და არც მიპოზიორია. ინტერვიუში, რომელიც People-მა დაბეჭდა, ჯენიფერი აცხადებს, რომ ყველაზე რთული მისთვის განქორწინების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება იყო. [post_title] => ჯენიფერ გარნერმა ჟურნალი People მცდარი ინფორმაციის გავრცელებაში დაადანაშაულა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => jenifer-garnerma-djurnali-people-mcdari-informaciis-gavrcelebashi-daadanashaula [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-02 15:43:05 [post_modified_gmt] => 2017-06-02 11:43:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136050 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 38 [max_num_pages] => 13 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => f449000d2d522c3610877c3fccc29a4d [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )