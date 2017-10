ბექა ხახუაბიას გათავისუფლება, რომელიც ავარიის დღეს დაკავებული იყო, კითხვებს აჩენს – პოლიციელების ადვოკატი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => policielebi [2] => beqa-khakhubia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181041 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => policielebi [2] => beqa-khakhubia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181041 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 285 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => policielebi [2] => beqa-khakhubia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => policielebi [2] => beqa-khakhubia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (181041) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15841,15410,285) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 181009 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-27 14:00:08 [post_date_gmt] => 2017-10-27 10:00:08 [post_content] => დეპუტატ ირაკლი ხახუბიას შვილის ბექა ხახუბიას დაღუპვის საქმეში ბრალდებული სამი პოლიციელის პროცესი გორის რაიონულ სასამართლოში ამ წუთებში მიმდინარეობს. დაკავებულთაგან არც ერთი ბრალს არ აღიარებს. ადვოკატი ნოდარ ცინცაძე აცხადებს, რომ ბრალდებული პოლიციელები - სადაღაშვილი და რუსიშვილი დავალებას ასრულებდნენ, რომელიც ათმეთაურისგან, ხაბელაშვილისგან მიიღეს და მათ მიმართ ბრალდება სრულიად უსაფუძვლოა. გორის რაიონულ სასამართლოში მიმდინარე დღევანდელ სხდომაზე, ბრალდების მხარის მოწმეთა დაკითხვა იგეგმება. გორთან ახლოს, ავტომაგისტრალზე მდებარე გვირაბთან, ბექა ხახუბია 17 მაისს დაიღუპა. საპატრულო პოლიციის ყოფილ თანამშრომლებს, რომლებსაც სასამართლოს გადაწყვეტილებით უფლებამოსილება მომხდარი ფაქტიდან რამდენიმე დღეში შეუჩერდათ, ნუკრი ხაბელაშვილს, გიორგი სადაღაშვილს და ზურაბ რუსიშვილს ბრალი სსსკ-ის 116- ე და 333-ე მუხლებით წარედგინათ, რაც გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობას და სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს. "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” პოლიტიკური საბჭოს წევრის კოტე იოსელიანის თქმით, ვერ მოხერხდა იმ მტკიცებულებების წარმოდგენა, რომელი მუხლის საფუძველზეც ის დააკავეს. “შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა რეალურად ვერ წარადგინა ვერანაირი მტკიცებულება, სადაც შეიძლებოდა გამოჩენილიყო იმ მუხლის განხორციელება, რის საფუძველზეც მე დამაკავეს და თავიდანვე ვამბობდი, რომ დამაკავეს უკანონოდ. აქ რაც ხდება, არის აბსურდი,“ - აღნიშნა იოსელიანმა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა კი, სასამართლო განმარტებების და განცხადებების გარეშე დატოვე. 10 ოქტომბერს თბილისის საკრებულოსთან გამართულ აქციაზე 14 პირი დააკავეს. ისინი აპროტესტებდნენ საკრებულოს იმ გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც ბიძინა ივანიშვილს ნაკვეთები ერთ ლარად გადაეცა. [post_title] => ხმაური სასამართლოში - საკრებულოსთან დაკავებულების საქმეზე გადაწყვეტილება 9 ნოემბერს გამოცხადდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => khmauri-sasamartloshi-sakrebulostan-dakavebulebis-saqmeze-gadawyvetileba-9-noembers-gamockhaddeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-27 12:53:11 [post_modified_gmt] => 2017-10-27 08:53:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180934 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 179623 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-24 11:20:45 [post_date_gmt] => 2017-10-24 07:20:45 [post_content] => ქრთამის აღების ბრალდებით დაკავებული მერიის ყოფილი თანამშრომელი, ოთარ აბესაძე, საავადმყოფოში ამ დრომდე არ გადაუყვანიათ. აბესაძე ჰოსპიტალში სრულფასოვანი გამოკვლევების ჩასატარებლად გუშინ უნდა გადაეყვანათ, თუმცა ადვოკატებისთვის უცნობია, რატომ არ ხდება ამ დრომდე საექსპერტო დაწესებულების ექსპერტის მოთხოვნის შესრულება და რატომ არ მოხდა მისი გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებაში. მერიის ყოფილი თანამშრომელი, ოთარ აბესაძე, ქრთამის აღების ბრალდებით სუს-მა დააკავა. გამოძიების თანახმად, აბესაძემ მდინარე მტკვარზე, გარკვეული კონსტრუქციის აშენებისთვის საჭირო ნებართვის მისაღებად და ნებართვის მიღებამდე მშენებლობის წარმოების მფარველობის სანაცვლოდ მოქალაქეს 3 ათასი დოლარი ქრთამის სახით გამოართვა. ამჟამად სასამართლოში საქმის არსებითი განხილვა მიმდინარეობს. ოთარ აბესაძე დღემდე სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში რჩება. 