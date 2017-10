ბერა ივანიშვილი – მინდა, რომ ყველა აპარატურა, რომელიც ჩვენს განკარგულებაშია და არ სჭირდება კინოსტუდიას, საჩუქრად გადავცე პირველ არხს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => pirveli-arkhi [1] => bera-ivanishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181908 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => pirveli-arkhi [1] => bera-ivanishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181908 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => [post_content] => „Parlez Vous Français" ბერა ივანიშვილის ახალი ვიდეოა, რომელსაც იუთუბზე უამრავი ნახვა დაუგროვდა. შემსრულებელმა ახლახან ამავე სიმღერის აკუსტიკური ვერსია განათავსა. კლიპში ის ვიოლინოსა და გიტარაზე უკრავს. ვიდეორგოლს, ძირითადად, უცხოენოვანი მსმენელი აკომენტარებს. ერთ-ერთი წერს, რომ ბერას ამ ფრანგულონოვანმა სიმღერამ ფრანგული ენის უკეთ შესწავლა მოანდომა. „ღმერთო, ძალიან კარგად გამოიყურება, როცა ვიოლინოზე უკრავს", „ეს ახალი ედ შირანია?", „ასე რა, ბერა, რეპზე კარგად გამოგდის, მშვენიერი ჰანგებია", აღნიშნულია კომენტარებში. ვიდეო „იუთუბზე" 13 ოქტომბერს განთავსდა და უკვე მილიონზე მეტი ნახვა აქვს. https://www.youtube.com/watch?v=Vxk-aAusgGM [post_title] => ბერა ივანიშვილმა „Parlez Vous Français"-ის აკუსტიკური ვერსია წარადგინა, სადაც ვიოლინოზე უკრავს (ვიდეო) [post_content] => ცნობილი სცენარისტი, თეონა ჯორბენაძე აქვეყნებს ვრცელ სტატუსს „პირველი არხის" ხელმძღვანელობის საწინააღმდეგოდ. თეონა აღნიშნავს, რომ ამ არხზე გამოცხადებულ კონკურსში მისმა პროექტმა გაიმარჯვა, ეთერში რეკლამაც კი გავიდა, თუმცა შემდგომ განუცხადეს, რომ გადაცემას ეთერს ვეღარ დაუთმობდნენ. გთავაზობთ თეონა ჯორბენაძის სტატუსს: „ბევრს გაუჩნდა ეჭვი, რომ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" მიერ აპრილის თვეში გამოცხადებული კონკურსი იყო სრული ბლეფი, უსახური წარმოდგენა, რომელიც სავარაუდოდ, ემსახურებოდა იმდროინდელი სკანდალების გადაფარვას და არასასურველი ავტორების დიპლომატიური გზით სახლებში გასტუმრებას. სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, ცვლილებებსა და სიახლეებს იმედით ვხვდები და როდესაც კონკურსი გამოცხადდა, ჩვენმა შემოქმედებითმა გუნდმა გადავწყვიტეთ, მიუხედავად უსიამოვნო ფონისა, დადებითად შეგვეხედა მოვლენებისთვის და კულტურის სიახლეების შესახებ გამოცხადებულ მიმართულებაში შევიტანეთ განაცხადი. სამეტაპიან კონკურსში 153 ავტორი მონაწილეობდა, ჩვენმა სცენარმა და შემდგომ უკვე პილოტმა სამივე ეტაპი წარმატებით გაიარა და 21 ივნისს პროექტი Modem/art გამოცხადდა გამარჯვებულთა შორის. 12-კაციანმა კომისიამ დიდი შრომა გასწია, რომ საბოლოოდ რეკომენდაცია გაეწია პროექტებისთვის, რომელთა შორისაც 80 % მაინც ძველი გადაცემები მოხვდა და 3 თუ 4 ახალი. კომისიის რეკომენდაციები უნდა განეხილა არხის გენერალურ დირექტორს. პასუხმა არ დაგვიგვიანა და არხის მმართველმა გუნდმა კონკურსში გამარჯვებული ავტორები დაგვიბარა შეხვედრაზე, სადაც ყველაზე მთავარი იყო ის, რომ სამოქმედო გეგმა გაგვიზიარეს. ვასილ მაღლაფერიძემ ხელი ჩამოგვართვა, მოგვილოცა გამარჯვება და ბრძანა, რომ კონტრაქტები ჩვენთან და ჩვენს გუნდთან გაფორმდებოდა 1-ელი სექტემბრიდან, ხოლო განახლებული ეთერი დაიწყებოდა 1-ელ იანვარს. შეხვედრის შემდგომ მაღლაფერიძემ განაგრძო საუბარი ჩემთან და ჩვენი პროექტის პროდიუსერთან ირინა კავილაძესთან. გვინდოდა გაგვერკვია, „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ თანამშრომლები რომ გავხდებოდით 1-ელ სექტემბერს, პარალელურად სხვაგან მუშაობის უფლება გვექნებოდა თუ არა. გენერალურ დირექტორს ასევე ვამცნეთ, რომ ჯგუფის რამდენიმე წევრი სხვა მედიიდან უნდა გადმოგვეყვანა, რაზეც მან გვიპასუხა, რომ ყველანაირად ხელს შეგვიწყობდა და ისიც კარგად ესმოდა, რომ 1000 ლარად ვერავის გადმოვიყვანდით ჩვენთან პირველზე :) ასევე მომზადდა სიუჟეტები, თუ რომელ ახალ გადაცემებს იხილავდა მაყურებელი ახალი სეზონიდან, რაც შეგიძლიათ პოსტის ქვეშ საკუთარი თავალით იხილოთ და საკუთარი ყურით მოისმინოთ. (ზემოთქმულის ძირითადი ნაწილი შუქდებოდა მოამბის საშუალებით, შეგიძლიათ ნახოთ ამონარიდებიც ჩვენი პროექტიდან) ამის შემდეგ ცხელ ზაფხულში მატარეს სხვადასხვა ხასიათის სამუშაო შეხვედრაზე, ისიც კი მასწავლეს, სერვერზე განთავსებული რომელი ფოლდერიდან უნდა გადმომეწერა მუსიკა გადაცემისთვის, მოგვიწყვეს დაგეგმილი ტექნიკური გადაიარაღების პრეზენტაცია, შეგვახვედრეს არხის მმართველ გუნდს, მთავარ იურისტს, ერთი შეხედვით საქმიანი და მოტივირებული გუნდი მზად იყო, ახალი სეზონიდან მთები და რეიტინგები გადაებრუნებინა. დაუვიწყარი და სადღესასწაულო ჩემთვის მაინც „ფორმატისა და შინაარსის დახვეწაზე“ ინდივიდუალური შეხვედრები გახლდათ მედიაწარმოების ბლოკის დირექტორ პაატა ქურდაძესთან. პირველად როცა შევხვდი „დასახვეწად“, მითხრა, რომ ჩემი მიმართულების თემის გამოცხადებაზე შეცდომა მოხდა, მან ფრანგულად უთხრა თანაგუნდელებს, რომ საჭიროა გაკეთდეს გადაცემა culture actualité და რადგან არხზე ფრანგული არ იციან, ითარგმნა არასწორად და კონკურსი გამოცხადდა კულტურის სიახლეების მიმოხილვაზე. რამდენიმე წუთში გავაცნობიერე, რომ ტრაგი-კომედიის ჟანრში მიწევდა მუშაობა, ასევე მივხვდი, რომ საქმე მქონდა „იქ იჯდა პარიზთან“ და უმოკლეს დროში უნდა გამეკეთებინა არჩევანი, „იქ იჯდა თბილისს“ მივწოლოდი თუ აჯობებდა „იქ იჯდა ლონდონი“ შემეთავაზებინა. თანაც ეს შემთხვევა კიდევ უფრო მძიმე იყო, რადგან პარიზში ჯდომას ემატებოდა ტიტრი - პაატა ქურდაძე/მწერალი. საბოლოოდ, თბილისი და ლონდონი შევაზავე და შეხვედრის დასასრულს გავარკვიე მთავარი, რომ იგი გადაცემის ერთ-ერთ წამყვანად საკუთარ კანდიდატურას მთავაზობდა. პასუხად ყანჩელისეული გრძელი პაუზა და ჯოკონდას ღიმილი მივაგებე და დავემშვიდობე. მომდევნო შეხვედრა 10 აგვისტოს დაინიშნა, კიდევ უფრო „დახვეწილად“ და თავდაჯერებულად შევედი მწერლის კაბინეტში, რადგან ლონდონიდან ახალი ჩამოსული ვიყავი და თანაც BBC მოვლილი. შეხვედრის დასაწყისშივე მითხრა, რომ გაარკვია და რადგან ბლოკს ხელმძღვანელობს არ ჰქონია გადაცემის წაყვანის უფლება. შემდეგ კვლავ დამიწყო საუბარი culture actualité ფორმატზე. ამ კონკრეტულზე მქონდა მხოლოდ ერთი შეკითხვა 12 კაციანმა კომისიამ Tamar Bartaia Davit Bukhrikidze რომ იშრომა და „კულტურის სიახლეების მიმოხილვის“ ჭრილში მიმოიხილა ჩვენი პილოტი და შემდეგ ეს პილოტი დაამტკიცა აღმასრულებელმა საბჭომ, მათ არ გაუკვირდებათ და არ გააპოროტესტებენ უცებ სულ სხვა ფორმისა და შინაარსის გადაცემას რომ ნახავენ ეთერში-მეთქი? დაფიქრებაც არ დასჭირდა, ისე მომიგო ფრანგულად Quelle commission qu'est-ce que tu parles, ანუ რა კომისია, რის კომისიაო, ამას მე ვწყეტ ერთპიროვნულად, თუ არ გჯერა, ვასიკოს ჰკითხეო :) დასასრულს მთხოვა, აგვისტოს ბოლოსთვის, როდესაც შვებულებიდან დავბუნდებოდი, რამდენიმე გადაცემის თემა და სცენარი წარმედგინა და ასევე სტუდიის ესკიზის საბოლოო სახე. ნუ აქ ყველაზე მყარად ვიყავი, რადგან მუსიკის მონახაზი უკვე მზად ჰქონდა ნიკოლოზ რაჭველს და სტუდიის ესკიზიც მზადდებოდა ტრიდე პროგრამაში. სამართლიანობისთვის აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მწერალ პაატა ქურდაძეს არც ერთხელ არ დავიწყებია ეთქვა, რომ კარგად გამოვიყურები... მოკლედ, 10 აგვისტოს შევთანხმდით, რომ ვხვდებოდით 24-25 აგვისტოს და მანამდე გადმომიგზავნიდა იმ ფრანგული გადაცემების ლინკებს, რომელთა ფორმატიც მოსწონდა, ნუ აქაც მყარად ვიყავი, რადგან ზუსტად ვიცოდი, რომ ჩვენი გუნდის კიდევ ერთი მთავარი წევრი, ირმა ხომერიკი კომპიუტერთან ერთად ფლობდა ფრანგულს :) უზადოდ რომ ააწყობ საქმეს, სეზონის დაწყებამდე, უკვე თავისუფლად შეგიძლია მიეცე დასვენებას და მზესაც მიეფიცხო. აგვისტოს 24 ზღვის სანაპიროზე ხავერდოვნად ჩაივლიდა, რომ არა ჩემი Iphone-ის მოულოდნელი და საბედისწერო წკაპუნი. პაატა ქურდაძის მიერ დაპირებული ლინკების სანაცვლოდ, მივიღე ოფიციალური მეილი, რომლის დაუდგენელი ქართულით შედგენილი შინაარსიდან, რაც შესაძლოა, კვლავ ფრანგულიდან არასწორი თარგმანის ბრალი იყოს :) მხოლოდ ის გავიგე, რომ თურმე ამ კონკურსში ჩემი პროექტი გამარჯვებულ-დამტკიცებულთა შორის არც არასოდეს ყოფილა და ყველაფერი, რაც ზემოთ გიამბეთ, უბრალოდ, ჩემი ცრუ ხილვები ყოფილა. მერჩია, მართლაც მოჩვენება ყოფილიყო, ვიდრე ის მძიმე ფაქტი გამეცნობიერებინა, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ ვრჩებით ქვეყანაში, სადაც ადამიანთა გუნდის გადათელვა, აბუჩად აგდება საერთოდ არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. მერჩია, ჩვენი გუნდის ზმანება ყოფილიყო, მაგრამ არ გამოვიდა, რადგან „დავგუგლე“ და სიუჟეტები Modem/art გამარჯვებისა და ახალი სეზონიდან ეთერში განთავსების შესახებ თავიანთ ოფიციალურ არხზე დღემდე უდევთ. დოკუმენტალური და უტყუარი მტკიცებულება იმისა, რომ ჩვენი პროექტის გარშემო 21 ივნისიდან 24 აგვისტომდე არანაირი კითხვის ნიშანი არ არსებულა. აქ კი უკვე ძნელია, იუმორი გეყოს, ვასიკო მაღლაფერიძისთვის ხელის ჩამორთმევამ და მისმა პირობამ, რომ 1-ელი სექტემბრიდან კონტრაქტები გაფორმდებოდა, სხვა შემოთავაზებები დააკარგვინა ჩემი შემოქმედებითი გუნდის 5 წევრს, უარი ათქმევინა მათ სხვა შემოთავაზებებზე. პირობა პირობაა და რადგან ეთერის დასაწყისად ითქვა იანვარი, მეც უარი ვთქვი რამდენიმე საინტერესო პროექტზე, მათ შორის საშობაოზე. ჩვენ გავწიეთ მნიშვნელოვანი შრომა და სანაცვლოდ მივიღეთ რეპუტაციული და ფინანსური ზიანი. აღმოჩნდა, რომ მთელი ეს კონკურსი იყო ჩვენი და მთელი საზოგადოების დაცინვა, უბრალოდ გაგვაშაყირეს, სინამდვილეში ახალი ეთერისთვის მხოლოდ ერთი თუ ორი ახალი გადაცემა ჩაუშვეს წარმოებაში. პარალელურად საბავშვო გადაცემასაც ამზადებენ და კულტურის ნაწილში „ილუზიონს“ და კინოჩვენებებს გეგმავენ ყოველგვარი კონკურსში მონაწილეობის გარეშე. „საზოგადოებრივ მაუწყებელში“ ბევრი ჩემი მეგობარი მუშაობს, რომლებსაც ჩემზე მეტად სჯეროდათ, რომ რაღაც ახალი ეტაპი იწყებოდა და დარწმუნებული ვარ, დღეს ჩემზე მეტად განიცდიან. აქვე ბოდიში მინდა მოვუხადო ჩემს მეგობრებს, ჩვენს საამაყო არტისტებს, რომელებიც დიდი ენთუზიაზმით ჩაერთენ ახალი პროექტის შენებაში და პილოტისთვის საცდელი ვიდეოები გადაიღეს. Nino Machaidze George Gagnidze Dudi Dudana David Datuna Aladashvili Anni Tsintskiladze Nino Nakhutsrishvili Misha Kiria Nino Kasradze Davit Doiashvili რაც ვიზამთ, ჩვენ ვცხოვრობთ უპასუხისმგებლო და არასტაბილურ გარემოში. სსიპ საზოგადოებრივ მაუწყებელთან კი ამ ეტაპზე მაქვს შემდეგი საჯარო შეკითხვები: საერთოდ რაში გჭირდებოდათ ამ კონკურსის მოწყობა, თუ საბოლოოდ მხოლოდ ერთი ახალი პროექტის დატოვებას აპირებდით? თქვენ ხომ კანონმდებლობით არ გევალებათ გადაცემების არჩევა კონკურსის გზით! რისთვის შეკრიბეთ 12-კაციანი კომისია? თუ დამტკიცებული არ იყო ჩვენი პროექტი, რა საჭირო იყო სამუშაო შეხვედრების გამართვა და წარმოებასთან დაკავშირებული დეტალების განხილვა? თუ დამტკიცებული არ იყო, მაშ, რატომ დაგვპირდა არხის გენერალური დირექტორი ვასილ მაღლაფერიძე, რომ 1-ელი სექტემბრიდან ჩვენთან და მთელ შემოქმედებით ჯგუფთან კონტრაქტებს გააფორმებდა? სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სახელით გამოგზავნილ წერილში აღნიშნულია, რომ „აღმასრულებელმა საბჭომ ამ ეტაპზე არ მისცა რეკომენდაცია პროექტს Modem/Art“. რას ნიშნავს „ამ ეტაპზე“? როდის არის შემდეგი ეტაპი? რა პასუხი გავცე იმ ადამიანებს, ვინც ბოლო 2 თვეა, უარს ამბობდა ყველა შემოთავაზებაზე, რათა 1 სექტემბრიდან სრული დატვირთვით ჩაბმულიყვნენ გადაცემის მზადების პროცესში? Ps. სანამ ამ პოსტს ვწერდი, დამირეკეს და მითხრეს, რომ დღეიდან ადამიანების აბუჩად აგდებასაც დაარეგულირებს კანონი, ცოტას დავფიქრდები, თან გავარკვევ წერილში, რომელიც მივიღე სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სახელით (კონკრეტული არავინ აწერს ხელს), კვლავ ფრანგულიდან თარგმანის შეცდომა ხომ არ არის და მერე აუცილებლად გაცნობებთ დავრეკავთ თუ არა 112-ში“. თეონა ჯორბენაძის განცხადებას უპასუხა „საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა“. განცხადებაში აღნიშნულია: „საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ 3 აპრილს ახალი საეთერო სეზონისთვის გადაცემების შესარჩევად გამოცხადებული კონკურსის ფარგლებში შემოსული პროექტები შეაფასა, შეარჩია და შესაბამისი რეკომენდაციები გასცა გენერალური დირექტორის მიერ დამტკიცებულმა სპეციალურმა კომისიამ, რომელიც დაკომპლექტებული იყო როგორც „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ თანამშრომლებისგან, ასევე მოწვეული სპეციალისტებისგან. კომისიამ ასევე ერთხმად მიიღო გადაწყვეტილება, გაეცა რეკომენდაცია, რომ წარმოებაში ჩაშვების თაობაზე დადებითი გადაწყვეტილების მიღებამდე, შექმნილიყო სამუშაო ჯგუფი, რომელიც დამატებით იმუშავებდა პროექტის ავტორებთან ერთად, პროექტების რეალიზაციის ტექნიკურ შესაძლებლობებზე, ფორმატების დახვეწაზე ბადესთან თავსებადობის კუთხით, პროექტების ვიზუალური მხარის და დიზაინის „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ ერთიან ვიზუალურ კონცეფციასთან თავსებადობის ნაწილში. აღმასრულებელი საბჭოს მიერ პროექტების - „Modem/Art“, „სუპერ გმირი“ და „ოკულარი“ განხილვის შემდეგ, აღნიშნულ გადაცემებს ამ ეტაპზე არ მიეცა რეკომენდაცია შემდგომი წარმოების პროცესის განსახორციელებლად. ზემოთ ჩამოთვლილი პროექტების წარმოებაში ჩაშვების თაობაზე მსჯელობისას განხილული იყო შემდეგი საკითხები: „Modem/Art“ - პროექტის თავდაპირველ კონცეფციასთან შესაბამისობა, ყველა იმ ელემენტის რეალიზაციის შესაძლებლობა, რომელსაც ითვალისწინებდა თავად პროექტი, განხორციელების შესაძლებლობები, როგორც ტექნიკური, ასევე სხვა სახის რესურსების მოცულობის თვალსაზრისით, პროექტის თავსებადობა ბადესთან და მისი ელემენტების შესაბამისობა მოქმედ სარეკლამო/სასპონსორო სამართლებრივ რეგულაციებთან. „სუპერ გმირი“ - პროექტის განხორცილებისათვის საჭირო ლოკაციის - სტუდიის გამოყოფას ამ ეტაპზე საზოგადოებრივი მაუწყებელი ვერ უზრუნველყოფს ყველა იმ მიმდინარე ცვლილებების - ინფრასტრუქტურული ცვლილებების, ტექნიკური გადაიარაღების გეგმის რეალიზაციის მსვლელობის და ა. შ. გამო, რაც ზღუდავს მაუწყებლის ტექნიკურ რესურსებს. - რაც შეეხება თავად პროექტის ავტორების მიერ შემოთავაზებულ ერთადერთ შესაძლო გარე ლოკაციას, მიუხედავად წერილობითი დადასტურებისა, რომ კერძო კომერციული ობიექტის მხრიდან არ იქნება წარდგენილი რაიმე სარეკლამო განთავსების მოთხოვნა, გარდაუვალია ობიექტის იდენტიფიცირება და სხვა ცალკეული კომერციული ობიექტების წარმოჩენა გადაცემის გადაღების პროცესში. იმის გათვალისწინებით, რომ საბავშვო გადაცემაში აკრძალულია ე.წ. Product Placement-ი, -მცდელობა იმისა, რომ კადრში არ გამოჩნდეს სხვა კომერციული სუბიექტები, პირდაპირ გავლენას მოახდენს ხარისხზე; „ოკულარი“ - ცალკეული ელემენტების საზოგადოებრივი მაუწყებლის განახლებულ ვებ-გვერდზე არსებულ კონტენტში ინტეგრირების შესაძლებლობაზე და მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად, ამ ეტაპზე არ განიხილება პროექტ „ოკულარი“-ს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებპლატფორმისთვის გარდაქმნის საკითხი. აღმასრულებელი საბჭო წარმოადგენს გენერალური დირექტორის მუდმივმოქმედ სათათბირო ორგანოს, რომლის მიერ აღნიშნულ პროექტებთან დაკავშირებით გაცემულ რეკომენდაციას გენერალური დირექტორი უცვლელად იზიარებს“. [post_title] => თეონა ჯორბენაძე „პირველი არხის" წინააღმდეგ - რას პასუხობს ტელევიზიის ხელმძღვანელობა [post_excerpt] => [post_status] => publish