ბერა ივანიშვილის ახალი კლიპი ინტერნეტჰიტია (ვიდეო)

ბერა ივანიშვილი ზაფხულს აჭარაში ატარებს მეგობრებთან ერთად. მილიარდერ ბიძინა ივანიშვილის რეპერი ვაჟი ბათუმში დაცვის რამდენიმე წევრთან და სამეგობრო წრესთან ერთად გადაადგილდება და სხვადასხვა გასართობ ადგილს სტუმრობს. ბერას ძალიან უყვარს მუსიკა და აფასებს სხვადასხვა ჟანრს, მოსწონს როგორც ჰიპ-ჰოპი თუ რიტმ ენდ ბლუზი და სოული, ასევე ელექტრონული მუსიკა. ბერა ჯაზფესტივალის ყველა დღის სტუმარი იყო, ასევე სტუმრობს ანაკლიას, სადაც ერთი თვის განმავლობაში „Gem Fest" პლანეტის ყველაზე პოპულარულ დიჯეებს მასპინძლობს. მათ შორისაა მარტინ გარიქსი და სოლომუნი. სწორედ სოლომუნის დიჯეისეტზე იყო გუშინ რიგები ფესტივალის შესასვლელთან და ეს ღონისძიება არ გამოუტოვებია არც ბერა ივანიშვილს, რომელმაც მედიის ყურადღება ქერათმიანი თანმხლები ლამაზმანითაც მიიქცია. როგორც გამოვარკვიეთ, გოგონა, რომელიც ბერას არა მხოლოდ სოლომუნის სეტზე, არამედ ბათუმში „სექტორ 26"-შიც დაჰყვება, არის უცხოელი მოდელი, ევა მინაევა. ის ამჟამად ნიუ იორკში ცხოვრობს და გახლავთ „Elite Model Management New York City"-ს მოდელი, მანამდეც არაერთ სამოდელო სააგენტოსთან თანამშრომლობდა სხვადასხვა ქვეყანაში. უცნობია, რა ურთიერთობა აქვს ბერას ევასთან.

ბერა ივანიშვილის ქერათმიანი თანამგზავრი - ვინ არის ევა მინაევა

ბერა ივანიშვილმა ოფიციალურ "ფეისბუქ"-გვერდზე მამის, ბიძინა ივანიშვილის შესახებ გავრცელებულ ჭორს უპასუხა. შეგახსენებთ, ნიკა გვარამიამ სოცქსელში დაწერა, რომ მისი ინფორმაციით, ბიძინა ივანიშვილს ინსულტი ჰქონდა. ბერა წერს: "დილის 6 საათიდან აღელვებული მეგობრების ზარებს ვპასუხობ, სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე გავაკეთო განმარტება მათთვის, ვისაც ესმის, რას ნიშნავს ოჯახს მოწყვეტილი კაცისთვის მამაზე გამოგონილი უმსგავსო ინფორმაციის მოსმენა. მინდა გითხრათ, რომ ჩემი 61 წლის მამა ყოველდღე აქტიურად ვარჯიშობს და თავისი ჯანმრთელობის მონაცემებით ნებისმიერ ახალგაზრდას შეედრება. ის ხალხი, კი ვინც ამ დეზინფორმაციას სიხარულით ავრცელებს, მხოლოდ ჩემს სიბრალულს იმსახურებს, რადგან მათ არც დედის, არც მამის, არც შვილის და არც სამშობლოს სიყვარული იციან, ისინი საცოდავი ადამიანები არიან... მუდამ თქვენი ბერა P.s გილოცავთ მამის დღეს" "ივანიშვილს ინსულტმა დაარტყა"