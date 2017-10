ბერა ივანიშვილმა „Parlez Vous Français“-ის აკუსტიკური ვერსია წარადგინა, სადაც ვიოლინოზე უკრავს (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bera-ivanishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175934 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bera-ivanishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175934 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 9376 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => bera-ivanishvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => bera-ivanishvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (175934) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9376) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 158129 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-30 12:26:57 [post_date_gmt] => 2017-08-30 08:26:57 [post_content] => ბერა ივანიშვილის ახალი კლიპი ინტერნეტში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ბოლო 24 საათის განმავლობაში რეპერისა და მომღერლის ახალ ფრანგულენოვან ნამუშევარს - „Parlez-Vous Français“ (ლაპარაკობ ფრანგულად?) 100 000-ზე მეტი ნახვა აქვს, „იუთუბზე“ კი ნახვების მიხედვით საქართველოში პირველ პოზიციას იკავებს. ბერას ახალ კლიპში ის უცხოელი მოდელი გოგონა მონაწილეობს, რომელიც ბოლო დროს სულ მის გვერდით იყო. ვიდეორგოლი ბათუმშია გადაღებული და სასიყვარულო კადრებსაც შეიცავს. ბერას ახალი კლიპი მისსავე „ფეისბუქ“-გვერდზე უამრავმა ცნობილმა ადამიანმა დადებითად შეაფასა. გთავაზობთ მათ კომენტარებს. დათო ოქიტაშვილი: „ბერა, ბრავო!..“ ალექსანდრა პაიჭაძე: „მომეწონა, მეტი ფრანგული შენს რეპერტუარში“ ზაზა შენგელია: „საღოლ, ბერა. ძალიან კარგია სიმღერაც და კლიპიც“. https://www.youtube.com/watch?v=I9kUrTDReSU&feature=youtu.be [post_title] => ბერა ივანიშვილის ახალი კლიპი ინტერნეტჰიტია (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bera-ivanishvilis-akhali-klipi-internethitia-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-30 12:26:57 [post_modified_gmt] => 2017-08-30 08:26:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158129 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 139410 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-18 11:31:15 [post_date_gmt] => 2017-06-18 07:31:15 [post_content] => ბერა ივანიშვილმა ოფიციალურ "ფეისბუქ"-გვერდზე მამის, ბიძინა ივანიშვილის შესახებ გავრცელებულ ჭორს უპასუხა. შეგახსენებთ, ნიკა გვარამიამ სოცქსელში დაწერა, რომ მისი ინფორმაციით, ბიძინა ივანიშვილს ინსულტი ჰქონდა. ბერა წერს: "დილის 6 საათიდან აღელვებული მეგობრების ზარებს ვპასუხობ, სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე გავაკეთო განმარტება მათთვის, ვისაც ესმის, რას ნიშნავს ოჯახს მოწყვეტილი კაცისთვის მამაზე გამოგონილი უმსგავსო ინფორმაციის მოსმენა. მინდა გითხრათ, რომ ჩემი 61 წლის მამა ყოველდღე აქტიურად ვარჯიშობს და თავისი ჯანმრთელობის მონაცემებით ნებისმიერ ახალგაზრდას შეედრება. ის ხალხი, კი ვინც ამ დეზინფორმაციას სიხარულით ავრცელებს, მხოლოდ ჩემს სიბრალულს იმსახურებს, რადგან მათ არც დედის, არც მამის, არც შვილის და არც სამშობლოს სიყვარული იციან, ისინი საცოდავი ადამიანები არიან... მუდამ თქვენი ბერა P.s გილოცავთ მამის დღეს" “ივანიშვილს ინსულტმა დაარტყა”