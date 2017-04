ბერლინი გერმანიის ყველაზე საშიშ ქალაქად დაასახელეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => germania [1] => kriminali [2] => statistika [3] => berlini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124511 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => germania [1] => kriminali [2] => statistika [3] => berlini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124511 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 508 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => germania [1] => kriminali [2] => statistika [3] => berlini ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => germania [1] => kriminali [2] => statistika [3] => berlini ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124511) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2319,508,810,1631) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124494 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-04-21 18:33:16 [post_date_gmt] => 2017-04-21 14:33:16 [post_content] => გერმანიაში, ქალაქ ვალდსჰუტში Postbank-ის ადგილობრივ განყოფილებაზე შეიარაღებული თავდასხმა განხორციელდა. „დოიჩე ველეს“ ცნობით, Postbank-ის ადგილობრივ განყოფილებას უცნობი პირი თავს დაესხა, რა დროსაც შენობაში ბანკის ორი თანამშრომელი იმყოფებოდა. ადგილზე მობილიზებულია პოლიცია. ამ დროისთვის უცნობია დაკავებულია თუ არა თავდამსხმელი. ვალდსჰუტში Postbank-ის ადგილობრივ განყოფილებაზე შეიარაღებული თავდასხმა განხორციელდა

საქართველოში ავტომობილების რაოდენობა თითქმის 17%-ით გაიზარდა. შსს-ს საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის საინფორმაციო ცენტრმა საქართველოში რეგისტრირებული, ასევე, იმპორტირებული და რეექსპორტირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესახებ კვლევა ჩაატარა. კვლევის თანახმად, საქართველოში ავტოპარკი ყოველწლიურად იზრდება. 2016 წელს ზრდის მაჩვენებელმა 8% შეადგინა, ხოლო 2014 წელთან შედარებით, ქვეყანაში ავტომობილების რაოდენობა 16,8%-ით გაიზარდა. ამავე კვლევის მიხედვით, ავტოპარკის 81,6%-ს მსუბუქი მანქანები წარმოადგენს. ავტოპარკის დიდი ნაწილი 10 წელზე ძველია, თუმცა იზრდება 4 და 6 წლიანი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა. მსუბუქი ავტომანქანების უმრავლესობა (45%) სედანის ტიპისაა, თუმცა 2016 წელს უფრო მეტი მოთხოვნა იყო „ჰეჩბეკი" ძარის ტიპის მქონე ავტომანქანებზე. თითოეულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე მოქალაქეთა ხვედრითი წილი რეგიონების მიხედვით 3-დან 4-მდე მერყეობს. 2016 წლის განმავლობაში მანქანების იმპორტის მოცულობა 4,7%-ით გაიზარდა. იმპორტირებული ავტომობილების 18% დიზელის ძრავიანია, 0,8% - აირზე მომუშავე, ხოლო ჰიბრიდების იმპორტმა 4-ჯერ მოიმატა. 2016 წელს იმპორტირებულია 34 ელექტრომობილი. მარჯვენასაჭიანი ავტომობილების იმპორტმა კი მთელი იმპორტის 38,9% შეადგინა. საქართველოში ავტომობილების რაოდენობა 17%-ით გაიზარდა

მიმდინარე წლის, მარტში თებერვალთან შედარებით, სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი შემცირდა. ამის შეხაბ ინფორმაციას სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით, ბოლო 1 თვეში ინდექსი 1,4 %-ით შემცირდა, ხოლო 2016 წლის მარტთან შედარებით ინდექსი გაზრდილია 9,1 %- ით. "წინა თვესთან შედარებით, ფასები შემცირდა გადამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქციაზე 1,3%-ით. ფასების კლება დაფიქსირდა კვების პროდუქტებზე, სასმელებსა და თამბაქოს ნაწარმზე (-1,5 პროცენტი) და ძირითად ლითონებსა და ლითონის მზა ნაწარმზე (-1,0 პროცენტი). სამთომოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავების პროდუქცია: ფასები შემცირდა 4,5 %-ით", - ნათქვამია საქსტატის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. მათივე ცნობით, 12 თვიან პერიოდში ინდექსის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ პროდუქტებზე: გადამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქცია: ფასები გაიზარდა 8,6 პროცენტით, ფასები გაიზარდა ძირითად ლითონებსა და ლითონის მზა ნაწარმზე (38,4 პროცენტი), ასევე კვების პროდუქტებზე, სასმელებსა და თამბაქოს ნაწარმზე (7,8 პროცენტი). ფასები ტექსტილსა და საფეიქრო ნაწარმზე შემცირდა 23,1 პროცენტით; ელექტროენერგია, აირი, ორთქლი და ცხელი წყალი: ფასები გაიზარდა 10,6 პროცენტით. ხოლო სამთომოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავების პროდუქციაში ფასები გაიზარდა 12,6 პროცენტით. რა გაგვიძვირდა და გაგვიიაფდა მარტში?  [post_title] => ვალდსჰუტში Postbank-ის ადგილობრივ განყოფილებაზე შეიარაღებული თავდასხმა განხორციელდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => valdshutshi-postbank-is-adgilobriv-ganyofilebaze-sheiaraghebuli-tavdaskhma-gankhorcielda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-21 18:46:01 [post_modified_gmt] => 2017-04-21 14:46:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124494 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 183 [max_num_pages] => 61 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 5bf6b199b6fad563d55d7c190e71b04a [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )