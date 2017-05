“ბერლინის კედელი დაინგრა და მავთულხლართები არ არის ამდენად დიდი პრობლემა”-ციხელაშვილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qetevan-cikhelashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134742 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qetevan-cikhelashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134742 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2884 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qetevan-cikhelashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qetevan-cikhelashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (134742) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2884) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 123107 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-18 10:09:11 [post_date_gmt] => 2017-04-18 06:09:11 [post_content] => ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის, სერგეი ლავროვის სტუმრობა ღია პროვოკაციული ნაბიჯია, "ინტერპრესნიუსის" ცნობით, ამის შესახებ შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა ქეთევან ციხელაშვილმა განაცხადა. „რუსეთის უმაღლესი ხელისუფლების წარმომადგენლების, მათ შორის, საგარეო საქმეთა მინისტრის მხრიდან ეს არ არის პირველი ვიზიტი სოხუმში. ეს არის კიდევ ერთი, ღია პროვოკაციული ნაბიჯი. იმედს ვიტოვებ, რომ აფხაზური საზოგადოება გააცნობიერებს, რეალურად რა ვითარებაში იმყოფება დღეს რეგიონი, რას ნიშნავს ამგვარი ვიზიტები და რუსეთის ექსკლუზიური გავლენა რეგიონზე, რომ საქმე გვაქვს ოკუპაციასთან და დე ფაქტო ანექსიის მცდელობასთან, როდესაც საზოგადოების ცხოვრების ყველა სფეროზე რუსეთს ექსკლუზიური გავლენა აქვს. ვფიქრობ, ეს ვიზიტიც სწორედ ამ ჭრილში შეიძლება იყოს განხილული“, - განაცხადა ქეთევან ციხელაშვილმა. მინისტრი დარწმუნებულია, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა სათანადოდ შეაფასებს რუსეთის მაღალჩინოსნის ვიზიტს სოხუმში. სერგეი ლავროვის ვიზიტი ოკუპირებულ აფხაზეთში 18-19 აპრილს იგეგმება. [post_title] => ლავროვი სოხუმში ჩადის, საქართველოს ხელისუფლება რუსეთის ღია პროვოკაციულ ნაბიჯზე საუბრობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => lavrovi-sokhumshi-chadis-saqartvelos-khelisufleba-rusetis-ghia-provokaciul-nabijze-saubrobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-18 10:28:24 [post_modified_gmt] => 2017-04-18 06:28:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123107 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 111875 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-02-28 20:32:06 [post_date_gmt] => 2017-02-28 16:32:06 [post_content] => შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა ქეთევან ციხელაშვილმა ცხინვალის იზოლატორიდან გუშინ გათავისუფლებული ამირან გუგუტიშვილი კლინიკა „გორმედში“ მოინახულა. „ექიმებმა განმიცხადეს, რომ ამირან გუგუტიშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელი და სტაბილურია და მის სიცოცხლეს არანაირი საფრთხე არ ემუქრება. აქ მოსვლით ჩემი მხარდაჭერა გამოვხატე მის მიმართ, მისი ოჯახის მიმართ და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვაცხადებ, რომ აბსოლუტურად მიუღებელია ადგილობრივების უკანონო დაკავება, მით უმეტეს, როდესაც ადამიანი ხანშიშესულია და ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს. იგი საკუთარ ნაკვეთში იმყოფებოდა საყოფაცხოვრებო მიზნებით, როდესაც უკანონოდ დააკავეს. რაც შეეხება გუგუტიშვილის დაზიანებების მიღების გარემოებებს, ჩანიშნულია სამედიცინო ექსპერტიზა, რომელიც უფრო ნათელ სურათს მოგვცემს. ჩვენი მხრიდან, კიდევ ერთი ნაბიჯი იქნება ის, რომ ამ საკითხს აუცილებლად დავაყენებთ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვდრაზე 2 მარტს ერგნეთში, რამდენადაც ფაქტია ის, რომ ეს ადამიანი იყო უკანონოდ დაკავებული, ამ პერიოდში გაუჩნდა გარკვეული ფიზიკური დაზიანებები“, - განაცხადა ქეთევან ციხელაშვილმა. [post_title] => თევან ციხელაშვილმა ცხინვალის იზოლატორიდან გუშინ გათავისუფლებული ამირან გუგუტიშვილი კლინიკა მოინახულა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tevan-cikhelashvilma-ckhinvalis-izolatoridan-gushin-gatavisuflebuli-amiran-gugutishvili-klinika-moinakhula [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-28 20:32:06 [post_modified_gmt] => 2017-02-28 16:32:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=111875 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 67943 [post_author] => 10 [post_date] => 2016-08-01 19:27:14 [post_date_gmt] => 2016-08-01 15:27:14 [post_content] => "ქეთევან ციხელაშვილი, სუს-ი თავდაცვაში, შენი დანიშვნის სიხარულმა შემიმსუბუქა" - ასე გამოეხმაურა თავდაცვის და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის დანაშვნას თავდაცვის ყოფილი მინისტრი თინათინ ხიდაშელი. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა თავდაცვის ახალი მინისტრი, ასევე შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ახალი სახელმწიფო მინისტრი დღეს წარადგინა. თინა ხიდაშელს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილე ლევან იზორია შეცვლის, ხოლო პაატა ზაქარეიშვილის პოსტს მისი მოადგილე ქეთევან ციხელაშვილი დაიკავებს. [post_title] => თინათინ ხიდაშელი: "სუს-ი თავდაცვაში, შენი დანიშვნის სიხარულმა შემიმსუბუქა" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tinatin-khidasheli-sus-i-tavdacvashi-sheni-danishvnis-sikharulma-shemimsubuqa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-08-01 19:48:57 [post_modified_gmt] => 2016-08-01 15:48:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=67943 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 123107 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-18 10:09:11 [post_date_gmt] => 2017-04-18 06:09:11 [post_content] => ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის, სერგეი ლავროვის სტუმრობა ღია პროვოკაციული ნაბიჯია, "ინტერპრესნიუსის" ცნობით, ამის შესახებ შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა ქეთევან ციხელაშვილმა განაცხადა. „რუსეთის უმაღლესი ხელისუფლების წარმომადგენლების, მათ შორის, საგარეო საქმეთა მინისტრის მხრიდან ეს არ არის პირველი ვიზიტი სოხუმში. ეს არის კიდევ ერთი, ღია პროვოკაციული ნაბიჯი. იმედს ვიტოვებ, რომ აფხაზური საზოგადოება გააცნობიერებს, რეალურად რა ვითარებაში იმყოფება დღეს რეგიონი, რას ნიშნავს ამგვარი ვიზიტები და რუსეთის ექსკლუზიური გავლენა რეგიონზე, რომ საქმე გვაქვს ოკუპაციასთან და დე ფაქტო ანექსიის მცდელობასთან, როდესაც საზოგადოების ცხოვრების ყველა სფეროზე რუსეთს ექსკლუზიური გავლენა აქვს. ვფიქრობ, ეს ვიზიტიც სწორედ ამ ჭრილში შეიძლება იყოს განხილული“, - განაცხადა ქეთევან ციხელაშვილმა. მინისტრი დარწმუნებულია, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა სათანადოდ შეაფასებს რუსეთის მაღალჩინოსნის ვიზიტს სოხუმში. სერგეი ლავროვის ვიზიტი ოკუპირებულ აფხაზეთში 18-19 აპრილს იგეგმება. [post_title] => ლავროვი სოხუმში ჩადის, საქართველოს ხელისუფლება რუსეთის ღია პროვოკაციულ ნაბიჯზე საუბრობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => lavrovi-sokhumshi-chadis-saqartvelos-khelisufleba-rusetis-ghia-provokaciul-nabijze-saubrobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-18 10:28:24 [post_modified_gmt] => 2017-04-18 06:28:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123107 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 6 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 466f8de2ebe0592a70b449194ed3460d [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )