ბერლინში სროლის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => srola [1] => berlini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164372 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => srola [1] => berlini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164372 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 484 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => srola [1] => berlini ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => srola [1] => berlini ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (164372) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2319,484) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 148309 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-07-21 19:12:43 [post_date_gmt] => 2017-07-21 15:12:43 [post_content] => ქობულეთში სროლის ხმა იყო. როგორც ფორტუნას შსს-ში განუცხადეს, ადგილზე იმყოფებიან გენერალური ინსპექციის წარმომადგენლები და მიმდინარეობს საკითხის შესწავლა. დეტალებზე სამინისტროში ამ ეტაპზე არ საუბრობენ. [post_title] => ქობულეთში სროლის ხმა იყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qobuletshi-srolis-khma-iyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-21 19:12:43 [post_modified_gmt] => 2017-07-21 15:12:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148309 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 138743 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-14 21:33:29 [post_date_gmt] => 2017-06-14 17:33:29 [post_content] => სან-ფრანცისკოში მომხდარი სროლების შედეგად, ორი ადამიანი დაიღუპა და ხუთი დაიჭრა. უცხოური მედიის ცნობით, თავდამსხმელი დაჭრილია. ის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. საავადმყოფოში სხვა დაჭრილებიც მიიყვანეს. პოლიცია მოსახლეობას ამ რაიონში გადაადგილებისგან თავშეკავებას ურჩევს, რადგან ადგილზე პოლიცია ჩხრეკას ატარებს. [post_title] => სან-ფრანცისკოში მომხდარი სროლების შედეგად არიან გარდაცვლილები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => san-franciskoshi-momkhdari-srolebis-shedegad-arian-gardacvlilebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-14 21:38:36 [post_modified_gmt] => 2017-06-14 17:38:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138743 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 132780 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-22 09:34:28 [post_date_gmt] => 2017-05-22 05:34:28 [post_content] => საქართველოში მიმდინარე საკონსტიტუციო ცვლილებებზე 22-23 მაისს ბერლინში, კონფერენციაზე იმსჯელებენ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ვენეციის კომისიის მდივან თომას მარკერტს და ექსპერტებს, კონსტიტუციონალისტებს და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს კონსტიტუციურ კანონის პროექტს გააცნობს. კონფერენციას მისასალმებელი სიტყვით ირაკლი კობახიძე, გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინი სტროს სამხრეთ-აღმოსავლეთ და აღმოსავლეთ ევროპის სამხრეთ კავკასიის დეპარტამენტის უფროსი დირკ შატშნაიდერი, გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სამხრეთ კავკასიის და ცენტრალური აზიის დეპარტამენტის უფროსი მიხაელ ზიბერტი და ბონდის უნივერსიტეტის პროფესორი ვოლფგანგ ბაბეკი გახსნიან. გაიმართება დისკუსიაც. კონფერენციას, რომელიც გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით იმართება, საქართველოს პარლამენტის წევრები: თამარ ჩუგოშვილი, მამუკა მდინარაძე, გიორგი კახიანი, გიორგი ლომია, სალომე სამადაშვილი, ზურაბ ჭიაბერაშვილი, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ექსპერტები დაესწრებიან. [post_title] => საქართველოს კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებზე დღეს და ხვალ ბერლინში იმსჯელებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-konstituciashi-shesatan-cvlilebebze-dghes-da-khval-berlinshi-imsjeleben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-22 09:34:28 [post_modified_gmt] => 2017-05-22 05:34:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132780 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 148309 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-07-21 19:12:43 [post_date_gmt] => 2017-07-21 15:12:43 [post_content] => ქობულეთში სროლის ხმა იყო. როგორც ფორტუნას შსს-ში განუცხადეს, ადგილზე იმყოფებიან გენერალური ინსპექციის წარმომადგენლები და მიმდინარეობს საკითხის შესწავლა. დეტალებზე სამინისტროში ამ ეტაპზე არ საუბრობენ. [post_title] => ქობულეთში სროლის ხმა იყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qobuletshi-srolis-khma-iyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-21 19:12:43 [post_modified_gmt] => 2017-07-21 15:12:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148309 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 31 [max_num_pages] => 11 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 313b4cd1dc54f5c136793a71ec073a8f [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )