ბეთანიის გაზიფიცირება დასრულდა

ვიცე - პრემიერმა და ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ , შპს „ საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის " გენერალურმა დირექტორმა ირაკლი ბენდელიანმა , „ სოკარ ჯორჯია გაზი "- ის დირექტორმა აზერ მამადოვმა და ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლებმა , ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა საზანოში ახლად აშენებული გაზგამანაწილებელი ქსელი დაათვალიერეს და სოფლის ცენტრში ჩირაღდანი აანთეს . ენერგეტიკის სამინისტროს ცნობით, გაზიფიცირების სამუშაოების შედეგად , ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართვის შესაძლებლობა ქვედა საზანოში მცხოვრებ 1 728 ადგილობრივ ოჯახს აქვს . ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მოეწყო 87 357 გრძივი მეტრი გაზსადენი . სამუშაოებზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაიხარჯა 2 მლნ 300 ათასი ლარი . გაზგამანაწილებელი ქსელის ექსპლუატაციას კომპანია „ სოკარ - ჯორჯია გაზი " განახორციელებს . შეგახსენებთ , რომ 2014 წელს , ბუნებრივი გაზის ქსელზე მიერთების ტარიფი 600- დან 400 ლარამდე შემცირდა . მოქალაქეებს შემცირებული ტარიფის გადახდა 25 ლარიანი პორციებით 16 თვის განმავლობაში შეუძლიათ . მომსახურების ღირებულებაში შედის ბუნებრივი გაზის ერთი წერტილის მოწყობა . ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელი ქვედა საზანო გაზიფიცირდა

ქალაქ ონში გაზიცირების სამუშაოები დასრულებულია. ონის სრული გაზიფიცირების პროექტის ფარგლებში 38562მ სიგრძის გაზგამანაწილებელი ქსელი აშენდა. სამუშაოები საქართველოს ბიუჯეტიდან დაფინანსდა და პროექტის ღირებულებამ 2 მლნ 900 ათასი ლარი შეადგინა. ვიცე-პრემიერმა/ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ, რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის მხარის გუბერნატორმა პარმენ მარგველაძემ, შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის" გენერალურმა დირექტორმა ირაკლი ბენდელიანმა, და „სოკარ ჯორჯია გაზი"-ის დირექტორმა აზერ მამმადოვმა, ონში ახლად აშენებული გაზგამანაწილებელი ქსელი დაათვალიერეს და ქალაქის ცენტრში ჩირაღდანი აანთეს. ენერგეტიკის სამინისტროს ცნობით, ონის გაზიფიცირება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რეგიონის რთული კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე. გაზიფიცირებისათვის საჭირო საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება მნიშვენლოვნად გააუმჯობესებს ონში მცხოვრები 1 855 ოჯახის საცხოვრებელ პირობებს. ქალაქ ონის სრული გაზიფიცირებისთვის საჭირო საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები შპს „საქარათველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიამ", საქართველოს მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით მომარაგებისათვის საჭირო ღონისძიებების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5 თებერვლის #153-ე განკარგულების საფუძველზე განახორციელა. გაზგამანაწილებელი ქსელის ექსპლუატაციას კომპანია „სოკარ-ჯორჯია გაზი" განახორციელებს. ამასთან, შეგახსენებთ, რომ 2014წელს, ბუნებრივი გაზის ქსელზე მიერთების ტარიფი 600-დან 400 ლარამდე შემცირდა. მოქალაქეებს შემცირებული ტარიფის გადახდა 25 ლარიანი პორციებით 16 თვის განმავლობაში შეუძლიათ. მომსახურების ღირებულებაში შედის ბუნებრივი გაზის ერთი წერტილის მოწყობა. ონში გაზიფიცირების სამუშაოები დასრულდა

გაზიფიცირებული პუნქტების ჩამონათვალს, სადაც მოსახლეობას ბუნებრივი გაზის ქსელზე მიერთების 400 ლარიანი პაკეტით სარგებლობა შეუძლია, 14 დასახლებული პუნქტი დაემატა. დასახლებათა სრული ჩამონათვალი საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ვერ გვერდზეა განთავსებული. www.gnerc.org რაც შეეხება ახლად დამატებულ 14 დასახლებულ პუნქტს, ესენია: 1. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელი ქისტაური 2. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელი ძველი ანაგა 3. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელი ქვემო მაღარო 4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელი კაბალი 5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელი ყარაჯალა 6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელი განჯალა 7. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელი უზუნთალა 8. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელი დუზაგრამა 9. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელი იორმუღანლო 10. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელი ლამბალო 11. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელი კალინინო 12. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელი ბირლიკი 13. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელი თაზაქენდი 14. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელი ბაში „გაზიციფირებულ დასახლებათა ჩამონათვალის შესახებ" საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) გადაწყვეტილებაში გაზიფიცირებული სოფლების დამატება ხდება გამანაწილებელი კომპანიების მიერ კონკრეტულ დასახლებულ პუნქტებში გაზიფიცირების დასრულების შესახებ კომისიისთვის მიწოდებული მონაცემების საფუძველზე. ამჟამად, ქსელზე მიერთების 400 ლარიანი პაკეტით სარგებლობა სულ 741 დასახლებულ პუნქტშია შესაძლებელი. გამანაწილებელ ქსელებზე მიერთებასთან დაკავშირებით კომისიის ვებ გვერდზე www.gnerc.org მიერთების საფასურის გამომთვლელია განთავსებული. გამომთვლელი იძლევა საშუალებას მოქალაქეებმა აირჩიონ ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების ქსელებზე ახალი მომხმარებლის მიერთების პაკეტები, გამოიანგარიშონ მომსახურების საფასური და შესაბამისი სამუშაოებისათვის განსაზღვრული ვადები. ვიცე - პრემიერმა და ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ , შპს „ საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის " გენერალურმა დირექტორმა ირაკლი ბენდელიანმა , „ სოკარ ჯორჯია გაზი "- ის დირექტორმა აზერ მამადოვმა და ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლებმა , ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა საზანოში ახლად აშენებული გაზგამანაწილებელი ქსელი დაათვალიერეს და სოფლის ცენტრში ჩირაღდანი აანთეს . ენერგეტიკის სამინისტროს ცნობით, გაზიფიცირების სამუშაოების შედეგად , ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართვის შესაძლებლობა ქვედა საზანოში მცხოვრებ 1 728 ადგილობრივ ოჯახს აქვს . ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მოეწყო 87 357 გრძივი მეტრი გაზსადენი . სამუშაოებზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაიხარჯა 2 მლნ 300 ათასი ლარი . გაზგამანაწილებელი ქსელის ექსპლუატაციას კომპანია „ სოკარ - ჯორჯია გაზი " განახორციელებს . შეგახსენებთ , რომ 2014 წელს , ბუნებრივი გაზის ქსელზე მიერთების ტარიფი 600- დან 400 ლარამდე შემცირდა . მოქალაქეებს შემცირებული ტარიფის გადახდა 25 ლარიანი პორციებით 16 თვის განმავლობაში 