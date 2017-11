Beth Hart მასთან ერთად სამღერლად ნინა სუბლატს ეპატიჟება (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nina-sublati [1] => beth-hart ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188285 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nina-sublati [1] => beth-hart ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188285 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1344 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nina-sublati [1] => beth-hart ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nina-sublati [1] => beth-hart ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (188285) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13572,1344) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 112039 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-01 13:56:33 [post_date_gmt] => 2017-03-01 09:56:33 [post_content] => „თბილისი ოფენ ეარი“ მორიგ კონცერტს დიდი ხნით ადრე აანონსებს. 18 ნოემბერს ძველი იპოდრომის ტერიტორიაზე ამერიკელი შემსრულებლისა და კომპოზიტორის, ბეტ ჰარტის კონცერტი გაიმართება. ამის შესახებ „ოფენ ეარის“„ფეისბუქ“-გვერდიდან გახდა და ბილეთების პირველი ნაწილი უკვე გასაყიდადაა გამოტანილი. ბეტ ჰარტი ცნობილი 1999 წელს გამოცემული სიმღერით „La Song“ გახდა, რის შემდეგაც აქტიურ მუსიკალურ მოღვაწეობას ეწევა. გახლდათ წარგდენილი „გრემიზე“. ბლუზ როკის, ჯაზ ფიუჟენისა და სოულის ჟანრებში მღერის, თავადაც წერს სიმღერებს და ცნობილი კომპოზიციების საინტერესო ქავერებსაც სთავაზობს მსმენელებს, უკრავს სხვადასხვა ინსტრუმენტზე. პირველ ეტაპზე ბილეთების ფასი 40 ლარია, თანდათან კი ფასი მოემატება და ნოემბრისთვის მისი ღირებულება უკვე საკმაოდ გაზრდილი იქნება. ბეტ ჰარტი თბილისში კონცერტს გამართავს

ნინა სუბლატი პირველ ლედისთან, მაკა ჩიჩუასთან ერთად გადაღებულ ფოტოს აქვეყნებს და აღნიშნავს, რომ მასთან ერთად სანტერესო პროექტში მიიღო მონაწილეობა. როგორც მომღერალი სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ სტატუსში აღნიშნავს: „საქართველოს პირველმა ლედიმ - მაკა ჩიჩუამ & მე რამდენიმე დღის წინ, დოკუმენტურ სპექტაკლში „შვიდი"მივიღეთ მონაწილეობა. სულ შვიდნი ვიყავით, ანუ 6 ძალიან საინტერესო ქალი გავიცანი და მონაწილეობით დიდად ნასიამოვნები დავრჩი. სპექტაკლის წარმდგენი იყო „ქალთა ფონდი საქართველოში". „7" ემსახურება რას თუ არა ქალთა დახმარებას, მათთვის სტიმულის მიცემას და მოტივირებას, რომ ხმა ამოიღონ ძალადობაზე, შევიწროვებაზე და გენდერულ უსწორ-მასწორობაზე, რაც მთელ მსოფლიოში ხდება. „7" მსოფლიოს 32 ქვეყანაში დაიდგა და სხვათა შორის პერსონაჟი, რომლის ისტორიასაც მე ვკითხულობდი, ერთ დროს მერილ სტრიპს წაუკითხავს. ყველა ჩემს გულშემატკივარს ბოდიშს ვუხდი, რომ ვერ შევძელი მათი მოწვევა ამ საღამოზე, ღონისძიებას, სამწუხაროდ, რამდენიმე დღით ადრე შევუერთდი და არც ერთი ბილეთი აღარ იყო დარჩენილი, ამიტომაც მხოლოდ ფოტოს გთავაზობთ)))"

ნინა სუბლატმა და მაკა ჩიჩუამ ერთ პროექტში მიიღეს მონაწილეობა მომღერალ ნინა სუბლატის მეუღლე, გიორგი შამანაური, თავადაც მუსიკოსია და საკმაოდ ცნობილი მესაყვირე გახლავთ. ნინასთან ერთად გიორგიმ პროექტი გააკეთა, რომელიც საზღვარგარეთ გაიტანეს და წარმატებულადაც, ვინაიდან მათი პროექტით შვედური საპროდიუსერო კომპანია დაინტერესდა. გიორგი და ნინა ქართულ შოუბიზნესზე მაღალი აზრის არ არიან. როგორც აღმოჩნდა, გიორგის ქართული ფოლკლორის მიმართაც აქვს შენიშვნები. ახლახან მან ვიდეო განათავსა, სადაც ქართული სიმღერის შესრულებას ერთგვარად დასცინის.

[video width="222" height="400" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2016/09/14364235_1183668078374119_80364043_n.mp4"][/video]

ნინა სუბლატის ქმარი ქართულ ფოლკლორს დასცინის (ვიდეო) 