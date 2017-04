ბევრი ქალაქი ჩაიძირება – კლიმატის ცვლილების შედეგები (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => msoflio [1] => klimatis-cvlilebebi [2] => yinulis-dnoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124711 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => msoflio [1] => klimatis-cvlilebebi [2] => yinulis-dnoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124711 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 145 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => msoflio [1] => klimatis-cvlilebebi [2] => yinulis-dnoba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => msoflio [1] => klimatis-cvlilebebi [2] => yinulis-dnoba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124711) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15039,145,15040) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 122953 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-15 20:54:57 [post_date_gmt] => 2017-04-15 16:54:57 [post_content] => უზარმაზარი ნაგავსაყრელის ჩამონგრევას შრი-ლანკაში მსხვერპლი მოჰყვა. დაღუპულია 19 ადამიანი, მათ შორის 5 მცირეწლოვანი ბავშვია. ნაგავსაყრელი ქალაქის ღარიბ უბანში იყო განთავსებული. ნაგავსაყრელი, რომლის სიმაღლე 90 მეტრს აღემატებოდა, წვიმების გამო ჩამოინგრა და ღარიბების საცხოვრებელ სახლებს დაეცა. უბნის მოსახლეობა ყოველდღიურად აფრთხილებდა ქალაქის ხელისუფლებას, რომ ეს ნაგავსაყრელი გაეტანათ. მასზე ყოველდღიურად 80 ტონამდე ნარჩენები, მათ შორის საყოფაცხოვრებო ტექნიკა ემატებოდა. სირიის ქალაქ ალეპოსთან ძლიერი აფეთქება მოხდა. არიან გარდაცვლილები და დაშავებულები. უახლესი ინფორმაციით, გარდაცვლილია 22, ხოლო დაშავებულია 48 ადამიანი. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. სააგენტოს ცნობით, აფეთქება აფეთქება იმ ავტობუსების კოლონასთან მოხდა, რომლითაც შიიტი დევნილები გადაჰყავდათ. ასაფეთქებელი მოწყობილობა მანქანაში იყო დამონტაჟებული. საომარი მოქმედებების გამო, სირიის ორივე მხარეს, ცხელი წერტილებიდან პარასკევს ათასობით ადამიანის ევაკუაცია დაიწყო. ქალაქებიდან დევნილების ევაკუაცია ორივე მხარეს შორის მიღწეული შეთანხმების შედეგად მიმდინარეობდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ნატო ისეთივე "ძველმოდური" აღარ არის, როგორიც წლის დასაწყისში. ამის შესახებ ტრამპმა, თეთრ სახლში, ნატოს გენერალურ მდივანთან, იენს სტოლტენბერგთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. მათ ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს. მედიასთან შეხვედრაზე ტრამპმა ასევე, ხაზი გაუსვა ნატოს მნიშვნელობას, ტერორიზმის საფრთხის არსებობის დროს. აშშ-ს პრეზიდენტმა მოუწოდა ნატოს, მეტი გააკეთოს, რათა დაეხმაროს ერაყ და ავღანელ "პატრნიორებს". "მე ვთქვი, რომ ნატო იყო ძველმოდური, ახლა ასე აღარ არის. ახლა ნატო ბრძოლას უცხადებს ტერორიზმს, მე ამასთან დაკავშირებით, გენერალურ მდივანთან პროდუქტიული დისკუსია მქონდა", - განაცხადა ტრამპმა. აშშ-ს პრეზიდენტს ნატოს დანიშნულებაზე ბევრი კითხვა დაუსვეს, რადგან ის აცხადებდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ორგანიზაციის წევრობის უსამართლო წილს იხდიდა. უზარმაზარი ნაგავსაყრელის ჩამონგრევას შრი-ლანკაში მსხვერპლი მოჰყვა. დაღუპულია 19 ადამიანი, მათ შორის 5 მცირეწლოვანი ბავშვია. ნაგავსაყრელი ქალაქის ღარიბ უბანში იყო განთავსებული. ნაგავსაყრელი, რომლის სიმაღლე 90 მეტრს აღემატებოდა, წვიმების გამო ჩამოინგრა და ღარიბების საცხოვრებელ სახლებს დაეცა. უბნის მოსახლეობა ყოველდღიურად აფრთხილებდა ქალაქის ხელისუფლებას, რომ ეს ნაგავსაყრელი გაეტანათ. მასზე ყოველდღიურად 80 ტონამდე ნარჩენები, მათ შორის საყოფაცხოვრებო ტექნიკა ემატებოდა. უზარმაზარი ნაგავსაყრელის ჩამონგრევას შრი-ლანკაში მსხვერპლი მოჰყვა. დაღუპულია 19 ადამიანი, მათ შორის 5 მცირეწლოვანი ბავშვია. ნაგავსაყრელი ქალაქის ღარიბ უბანში იყო განთავსებული. ნაგავსაყრელი, რომლის სიმაღლე 90 მეტრს აღემატებოდა, წვიმების გამო ჩამოინგრა და ღარიბების საცხოვრებელ სახლებს დაეცა. უბნის მოსახლეობა ყოველდღიურად აფრთხილებდა ქალაქის ხელისუფლებას, რომ ეს ნაგავსაყრელი გაეტანათ. მასზე ყოველდღიურად 80 ტონამდე ნარჩენები, მათ შორის საყოფაცხოვრებო ტექნიკა ემატებოდა.