„ბევრისგან ცოტ-ცოტა“ – ასე აპირებს უსუფაშვილი საკუთარი პარტიის დაფინანსების მოძიებას

პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ახალი პოლიტიკური გაერთიანება „შენების მოძრაობა" და ახალი გუნდი წარადგინა.პოლიტიკური პარტიის დამფუძნებლებს შორის არიან სააჯრო მოხელეები, ექიმები, პოლიტიკოსები და ბიზნესმენები. სადამფუძნებლო გუნდში 28 ადამიანია, მათ შორის - ყოფილი „ფორუმელები" რეზო შავიშვილი და კახა შარტავა, ყოფილი „რესპუბლიკელი" ვახტანგ ხმალაძე, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გია ხეჩინაშვილი და ფიზიკოსი ლევან აბაშიძე. პოლიტიკური მოძრაობა ცენტრისტული ხასიათის იქნება და როგორც დამფუძნებლები აცხადებენ, ხელს შეუწყობს პოლიტიკაში ახალი თაობის ახლებური აზროვნების და პროფესიონალების მოსვლას. დავით უსუფაშვილის თქმით, პოლიტიკური მოძრაობის ამოცანაა ისეთი სახელმწიფოს მშენებლობაა, რომელიც ქვეყნის მრავალსაუკუნოვან ისტორიას, დემოკრატიულ ინსტიტუტებს და ევროატლანტიკურ თანამშრომლობას დაეფუძნება. „შენების მოძრაობის" საბოლოო ფორმირება და პარტიად დაფუძნების პროცესი 2018 წლის გაზაფხულზე დასრულდება და 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებასაც გეგმავენ. რაც შეეხება ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებს, ახალი პოლიტიკური მოძრაობა საზოგადოებას კანდიდატებს ივლისის დასაწყისში წარუდგენს. დავით უსუფაშვილის ახალი ცენტრისტული პოლიკური მოძრაობა - ვინ არიან ყოფილი "რესპუბლიკელის" გუნდში პოლიტიკურ ასპარეზზე ახალი პარტია 2018 წლის დასაწყისიდან გამოვა

პოლიტიკურ ასპარეზზე ახალი პარტია 2018 წლის დასაწყისიდან გამოვა, - ამის შესახებ პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა განაცხადა. უსუფაშვილის პოლიტიკური გუნდი ადგილობრივ არჩევნებში გეგმავს მონაწილეობას. ამ ეტაპზე უცნობია ვინ იქნებიან მოაზრებული აღნიშნულ გუნდში, ინფორმაცია აღნისნულთან დაკავშირებით მაისის ბოლოს გახდება ცნობილი. " 2018 წლის დასაწყისიდან ახალი პარტია, თავისი ყველა ატრიბუტით გამოვა პოლიტიკურ ასპარეზზე. მანამდე ჩვენ ადგილობრივ არჩევნებში ვგეგმავთ მონაწილეობას თბილისსა და იმ რეგიონებში, სადაც გვექნება ამის შესაძლებლობა ფორმირების პროცესში მყოფ გუნდს. გვარებსა და სახელებზე უფრო დეტალურად მაისის ბოლოს ან ივნისის დასაწყისში მოგახსენებთ. მთავარი ამოცანაა პოლიტიკური ველის გაუმჯობესება", - განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. ირაკლი კობახიძეს დავით უსუფაშვილის პოლიტიკური ძალისგან "დიდი მოლოდინები არ აქვს"

ირაკლი კობახიძე მიიჩნევს, რომ კარგი იქნება, თუ დავით უსუფაშვილი შეძლებს, ძლიერი პოლიტიკური პარტია ჩამოაყალიბოს, თუმცა გასული არჩევნების შედეგების გათვალისწინებით „დიდი მოლოდინი არ აქვს". "მაინცდამაინც დიდი მოლოდინი არ მაქვს. ჩვენ ვიცით, როგორი შედეგები ჰქონდა მის პოლიტიკურ ძალას წინა არჩევნებში, აქედან გამომდინარე, რაიმე განსაკუთრებული მოლოდინი არ მექნება. თუმცა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში ჩამოყალიბდეს ძლიერი პოლიტიკური პარტიები. საქართველოს დღეს პარტიული სისტემა, როგორც ასეთი, არ აქვს. ჩემს წინამორბედს დავით უსუფაშვილს მინდა წარმატება ვუსურვო და ძალიან კარგი იქნება თუ საქართველოში ჩამოყალიბდება ძლიერი პოლიტიკური პარტია. ეს წაადგება საქართველოში ძლიერი ინსტიტუციური პარტიული სისტემის განვითარებას", - განაცხადა კობახიძემ. დავით უსუფაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ აქტიურ პოლიტიკაში ბრუნდება და ცენტრისტულ პარტიას ქმნის. 