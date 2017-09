ბია საერთაშორისო ბიზნესფორუმს უკვე მეორედ მასპინძლობს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bia [1] => biznesforumi [2] => delegati ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162997 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bia [1] => biznesforumi [2] => delegati ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162997 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 10957 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => bia [1] => biznesforumi [2] => delegati ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => bia [1] => biznesforumi [2] => delegati ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (162997) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10957,13997,19127) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 160577 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-06 13:46:26 [post_date_gmt] => 2017-09-06 09:46:26 [post_content] => 19-20 სექტემბერს, თბილისში საქართველო-ირანის ბიზნესფორუმი გაიმართება. სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ინფორმაციით, ღონისძიება 19 სექტემბერს, თბილისის ტექნოპარკში გაიხსნება და ფორუმი 20 სექტემბერს, სასტუმრო "ბილტმორში" ბიზნესის ორმხრივი შეხვედრებით გაგრძელდება. მათივე ცნობით, ღონისძიებას საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრების მოადგილეები, ასევე სავაჭრო-სამრეწველო პალატის გენერალური დირექტორის მოადგილე, საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ხელმძღვანელი და ირანის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების მინისტრის მოადგილე ვაჰიდ აჰმადი გახსნიან. ”ბიზნესფორუმის მიზანია, საქართველოსა და ირანს შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გააქტიურება და ბიზნესწრეებს შორის საქმიანი თანამშრომლობის განვითარება. ქართული და ირანული კომპანიების წარმომადგენლებს საშუალება ექნებათ პირისპირ გამართონ მოლაპარაკებები სამომავლო თანამშრომლობასთან დაკავშირებით”,-ნათქვამია სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ირანის ბიზნეს-დელეგაციის წევრი კომპანიები წარმოადგენენ შემდეგ სფეროებს: ფარმაცია, ლაბორატორიული აღჭურვილობა, სამედიცინო აღჭურვილობა, სოფლის მეურნეობა, სასათბურე მეურნეობა, ინდუსტრიული მანქანა-დანადგარები, სამშენებლო მასალები, საინფორმაციო ტექნოლოგიები (IT), წყლის გამწმენდი დანადგარები, ენერგოსისტემა, ნანოტექნოლოგიები, ბიოსამედიცინო ინჟინერია, ელექტრონიკა. თბილისში საქართველო-ირანის ბიზნესფორუმი გაიმართება

თბილისში პირველი საერთაშორისო ბიზნესფორუმი - "იყიდე ქართული" გაიმართება. ღონისძიება 10 ოქტომბერს თბილისში, სასტუმროში - "ჰოთელს & პრეფერენს ჰუალინგ თბილისი" ჩატარდება. ღონისძიების ინიციატორი და ორგანიზატორია მოძრაობა KAR.GE, მხარდამჭერები კი არიან: საქართველოს მწარმოებელთა ფედერაცია (GPF) და ბიზნეს გაერთიანება - საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია (GEA). როგორც ბიზნესფორუმის ორგანიზატორები აცხადებენ, "იყიდე ქართული" უპრეცედენტო ღონისძიებაა, რომელიც ერთ სივრცეში შეკრებს მწარმოებლებს, საცალო & საბითუმო სავაჭრო ცენტრებს / ქსელებს / მაღაზიებს, სასტუმროებს, რესტორნებსა და კაფეებს, დისტრიბუტორებს, ლოგისტიკურ ცენტრებს, საბითუმო ბაზრობებს, სატრანსპორტო / საფოსტო / კურიერულ კომპანიებს, სერტიფიცირების მომსახურების მიმწოდებელ კომპანიებს, უცხოეთიდან ჩამოსულ ექსპორტიორებს & buyer-ებს, საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ მისიებს, ემიგრანტებსა და დიასპორულ ორგანიზაციებს, უცხო ქვეყნების საელჩოების წარმომადგენლებს საქართველოში, უცხოურ სავაჭრო პალატებს, სფეროში მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციებს / პროექტებს, ქართულ ბიზნეს გაერთიანებებს, ბიზნეს მედიას, მთავრობის და პარლამენტის წარმომადგენლებს, სულ 300-ზე მეტ საქმიან ადამიანს. ბიზნესფორუმზე იქნება: 1) გამოსვლები, 2) პანელური დისკუსიები, 3) ქართული ხარისხიანი პროდუქციის ექსპო & დეგუსტაცია და 4) B2B შეხვედრები. KAR.GE-ის ინფორმაციით მონაწილე მწარმოებელთა რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 15 სექტემბერი. იყიდე ქართული - თბილისში პირველი საერთაშორისო ბიზნესფორუმი გაიმართება

სასტუმრო „თბილისი მერიოტში" დღეს, საქართველო-ჩინეთის ბიზნეს-ფორუმი იმართება. ღონისძიება საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატისა და ჩინეთის საერთაშორისო ვაჭრობის ხელშეწყობის საბჭოს ორგანიზებით ტარდება. ფორუმის ფარგლებში, თბილისს ჩინეთის განსუს პროვინციიდან 80-მდე ბიზნესმენი სტუმრობს. ბიზნეს-ფორუმი ჩინეთის საერთაშორისო ვაჭრობის ხელშეწყობის საბჭოს, განსუს პროვინციის ადგილობრივი თვითმმართველობისა და ბიზნეს-დელეგაციის საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში იმართება. ქართულ კომპანიებს შესაძლებლობა ექნებათ, შეხვდნენ ბიზნეს-სექტორს ჩინეთიდან და სამომავლო თანამშრომლობის შესახებ იმსჯელონ. ფორუმზე წარმოდგენილია შემდეგი სფეროები: სოფლის მეურნეობა, სამთო მოპოვებითი მრეწველობა, ინჟინერია, ენერგეტიკა, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, ტურიზმი, უძრავი ქონება, ავიაცია, ფარმაცევტიკა, სამშენებლო მასალები, ავტო ნაწილები, სპორტული დანადგარები, კერამიკა, ლოჯისტიკა, ქიმიური ნივთიერებები, საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, სასტუმრო ინდუსტრია, სარწყავი მოწყობილობები. ფორუმის ფარგლებში, ხელი მოეწერება ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატასა და ჩინეთის საერთაშორისო ხელშეწყობის საბჭოს განსუს კომიტეტს შორის. დოკუმენტის მიზანი ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავების ხელშეწყობა და ამ მიზნით საერთო აქტივობების განხორციელებაა. თბილისს 80-ამდე ჩინელი ბიზნესმენი სტუმრობს თბილისში საქართველო-ირანის ბიზნესფორუმი გაიმართება