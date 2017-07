ბიჭვინთაში თვითმფრინავი ჩამოვარდა – დაღუპულებს შორის 16 წლის გოგონაა (ფოტოები)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => afkhazeti [1] => aviakatastrofa [2] => okupirebuli-afkhazeti [3] => bichvinta ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149698 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => afkhazeti [1] => aviakatastrofa [2] => okupirebuli-afkhazeti [3] => bichvinta ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149698 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 459 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => afkhazeti [1] => aviakatastrofa [2] => okupirebuli-afkhazeti [3] => bichvinta ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => afkhazeti [1] => aviakatastrofa [2] => okupirebuli-afkhazeti [3] => bichvinta ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149698) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (459,1205,17716,5908) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 145012 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-11 10:32:17 [post_date_gmt] => 2017-07-11 06:32:17 [post_content] => აშშ-ში, მისისიპის შტატში სამხედრო თვითმფრინავი ჩამოვარდა, ბორტზე მყოფი ყველა ადამიანი გარდაიცვალა. „ბიბისის“ ინფორმაციით, თვითმფრინავი С-130 შტატის დედაქალაქ ჯექსონიდან 160 კმ-ში, მინდორში ჩამოვარდა. ბორტზე 16 ადამიანი იმყოფებოდა. თვითმხილველები ამბობენ, რომ თვითმფრინავი ძირს სპირალურად ეშვებოდა და შავი ბოლი ჰქონდა. კატასტროფა ადგილობრივი დროით 16 საათზე მოხდა, მიზეზები, ჯერ-ჯერობით, ცნობილი არ არის. ოკუპირებულ აფხაზეთში ტურისტული სეზონი ჩავარდნის პირასაა. როგორც აფხაზური ინტერნეტ-გამოცემები იუწყებიან, 2016 წელთან შედარებით, ტურისტების რაოდენობა 40-დან 80% -ამდე შემცირდა, რაც აფხაზეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებისა და მოსახლეობის შეშფოთებას იწვევს. აქ ტურიზმი ფინანსების მოზიდვისა და მოსახლეობის შემოსავლის ერთ-ერთი მთავარი წყაროა. სააგენტო „აფხაზია-ინფორმის" ცნობით, აფხაზეთში ბინის დაქირავების მსურველთა რაოდენობა 40-80%-ით არის შემცირებული, მიუხედავად იმისა, რომ საკურორტო ზონებში საცხოვრებელი ფართების ღირებულება ადგილობრივებმა 20%-ით შეამცირეს. ამავე გამოცემისთვის მიცემულ ინტერვიუში, ტურისტული სააგენტო "აფსუა-ტურის" დირექტორი ელიზავეტა მალანია აცხადებს, რომ ტურისტების კლების ტენდენცია უკვე აშკარაა და თითქმის ყველა კომპანიას შეეხო. "ყველა ტუროპერატორმა აღნიშნა, რომ ტურისტული ნაკადი მკვეთრად შემცირდა. მაისში თითქმის არავინ ჩამოსულა. ივნისშიც ცოტა ვიზიტორი გვყავს. 2016 წელს ჩვენი კომპანია მოემსახურა 270 სტუმარს, ამჟამად კი - მხოლოდ 70-ს", - ამბობს მალანია. „აფხაზია-ინფორმის“ ინფორმაციითვე, ოკუპირებული აფხაზეთის ხელისუფლება სამუშაო ჯგუფის შექმნას გეგმავს. მათ დაევალებათ, გაარკვიონ, რამ გამოიწვია მიმდინარე წლის სეზონზე ტურისტების რაოდენობის მკვეთრი ვარდნა. ჯგუფს ასევე არსებული სიტუაციის გამოსწორების გზებზე მოუწევს მუშაობა. ოკუპირებულ აფხაზეთში, ე.წ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს 5 წევრი დააკავა, ინფორმაციას საზოგადოებრივი მაუწყებელი ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციით, ტაჯიკეთის 5 მოქალაქე, რომელთაც ბრალად ე.წ. ისლამური სახელმწიფოს წევრობა ედებათ, რუსეთის ფედერაციას გადასცეს. ე.წ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ტერორისტული დაჯგუფების სავარაუდო წევრები ოკუპირებული აფხაზეთისა და რუსეთის უშიშროების სამსახურის თანამშრომლებმა 8 ივნისს ჩატარებული ოპერატიულ-სამძებრო სამუშაოების შედეგად აიყვანეს. აფხაზეთში"ისლამური სახელმწიფოს" მებრძოლები დააკავეს 