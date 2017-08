ბიძინა ივანიშვილი ერიკ ბენეს კონცერტს ესწრება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bidzina-ivanishvili [1] => black-sea-arena [2] => erik-bene [3] => si-lo-grini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153031 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bidzina-ivanishvili [1] => black-sea-arena [2] => erik-bene [3] => si-lo-grini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153031 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 458 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => bidzina-ivanishvili [1] => black-sea-arena [2] => erik-bene [3] => si-lo-grini ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => bidzina-ivanishvili [1] => black-sea-arena [2] => erik-bene [3] => si-lo-grini ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (153031) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (458,5971,8196,18084) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 152584 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-09 16:51:53 [post_date_gmt] => 2017-08-09 12:51:53 [post_content] => ამერიკელი შემსრულებელი ერიკ ბენე, მეორე დღეა, ბათუმშია. მუსიკოსი საქართველოს 5 „ფრემის“ მფლობელი სილო გრინთან ერთად ესტუმრა. გუშინ ამერიკელმა შემსრულებლებმა თავისი გუნდის წევრებთან ერთად ბათუმის „სექტორ 26“-ში შესანიშნავი დრო გაატარეს, სადაც ბერა ივანიშვილმა დაპატიჟა. ახლახან კი ტელეწამყვანმა შორენა ბეგაშვილმა ერთ-ერთი სასტუმროს აუზზე გადაღებული ფოტო გამოაქვეყნა, სადაც ერიკ ბენესთან ერთად არის გადაღებული. შორენა ფოტოზე, რასაკვირველია, საცურაო კოსტიუმითაა და შესანიშნავად გამოიყურება. მეორე ფოტო კი ერიკსა და თავის შვილთან, ევასთან ერთად აქვს გადაღებული. შეგახსენებთ, რომ ერიკ ბენე 10 აგვისტოს, სილო გრინთან ერთად, „ბლექ სი არენაზე“ კონცერტს გამართავს, სახელწოდებით „სოულის ღამე“. ბილეთების შეძენა tkt.ge-ზე შეგიძლიათ. დღის ფოტო - ნახევრად შიშველი შორენა ბეგაშვილი ერიკ ბენესთან ერთად

გუშინ ბათუმში ამერიკელი მომღერლები, ერიკ ბენე და სილო გრინი ჩამოფრინდნენ. მუსიკოსებს დასვენების დღე ჰქონდათ, დღეს კი უკვე საუნდჩექი ელოდებათ. ერიკ ბენესა და სილო გრინს ბერა ივანიშვილი მასპინძლობს. მან მუსიკოსები თავის საყვარელ გასართობ ადგილას, „სექტორ 26"-ში წაიყვანა, რომლის მენეჯერი ამჟამად, სალომე ბაკურაძის მეუღლე, ტელეპროდიუსერი ლაშა ბასლანძეა. სწორედ ლაშას „ფეისბუქ"-გვერდზე განთავსდა ლაივვიდეოები, საიდანაც გამოჩნდა, როგორ „დაიმხეს თავზე" კლუბი ამერიკელმა მუსიკოსებმა. სილო გრინს, როგორც ჩანს, ძალიან მოეწონა ქართული გართობის სტილი და აუზი, რომელიც კლუბშია განთავსებული და სიამოვნებით გადახტა აუზში. გუშინ კლუბში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ქართული ჯგუფი „ნიუტონი" უკრავდა. სილო გრინმა მოგვიანებით სცენაზე გადაინაცვლა, სადაც თავისი ჰიტი მსმენელთან ერთად შეასრულა... შეგახსენებთ, რომ ერიკ ბენესა და სილო გრინის ერთობლივი კონცერტი ხვალ, 10 აგვისტოს „ბლექ სი არენაზე" გაიმართება. თუკი სოული და რიტმ ენდ ბლუზი გიყვართ, ეს კონცერტი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გამოტოვოთ. ბენესა და გრინთან ერთად ვარსკვლავური შემადგენლობის ბენდია ჩამოსული. ბილეთები ხელმისაწვდომია საიტზე tkt.ge. [gallery link="file" columns="4" ids="152386,152387,152388,152579"] [video width="360" height="640" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/08/20717976_701252030072632_9025929826162180096_n.mp4"][/video] [video width="360" height="640" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/08/erikbbeeeenn.mp4"][/video] [post_title] => Eric Benet-მ და CeeLo Green-მა ბათუმის ერთ-ერთი კლუბი „თავზე დაიმხეს“ (ფოტო+ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => eric-benet-m-da-ceelo-green-ma-batumis-ert-erti-klubi-tavze-daimkhes-fotovideo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-09 16:42:59 [post_modified_gmt] => 2017-08-09 12:42:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=152382 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 151939 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-08-08 10:43:48 [post_date_gmt] => 2017-08-08 06:43:48 [post_content] => ამერიკელი მუსიკოსები, CeeLo Green და Eric Benet ამ წუთებში ბათუმის აეროპორტში ჩაფრინდნენ. მათ "ბლექ სი არენას" გუნდი და ჟურნალისტები დახვდნენ. მუსიკოსები საქართველოში გრანდიოზულ კონცერტამდე რამდენიმე დღით ადრე ჩამოფრინდნენ მოსამზადებლად. შეგახსენებთ, რომ 10 აგვისტოს, "ბლექ სი არენაზე" სოულის ღამე გაიმართება. ეს ერიკ ბენეს პროექტია და მისი განსაკუთრებული სტუმარია 5 "გრემის" მფლობელი სილო გრინი, რომელიც, ბენესგან განსხვავებით, საქართველოში პირველადაა. ერიკ ბენეს 45-წუთიანი, ხოლო სილო გრინის ერთსაათიანი პროგრამა სიურპრიზებით იქნება სავსე. მუსიკოსები რამდენიმე ერთობლივ კომპოზიციასაც შემოგვთავაზებენ. შეგახსენებთ, ბილეთების შეძენა ჯერ კიდევ შეგიძლიათ საიტზე tkt.ge. ნინო მურღულია [post_title] => CeeLo Green-ისა და Eric Benet-ს თვითმფრინავი ბათუმის აეროპორტში დაეშვა (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ceelo-green-isa-da-eric-benet-s-tvitmfrinavi-batumis-aeroportshi-daeshva-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-08 10:56:27 [post_modified_gmt] => 2017-08-08 06:56:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=151939 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 152584 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-09 16:51:53 [post_date_gmt] => 2017-08-09 12:51:53 [post_content] => ამერიკელი შემსრულებელი ერიკ ბენე, მეორე დღეა, ბათუმშია. მუსიკოსი საქართველოს 5 „ფრემის“ მფლობელი სილო გრინთან ერთად ესტუმრა. გუშინ ამერიკელმა შემსრულებლებმა თავისი გუნდის წევრებთან ერთად ბათუმის „სექტორ 26“-ში შესანიშნავი დრო გაატარეს, სადაც ბერა ივანიშვილმა დაპატიჟა. ახლახან კი ტელეწამყვანმა შორენა ბეგაშვილმა ერთ-ერთი სასტუმროს აუზზე გადაღებული ფოტო გამოაქვეყნა, სადაც ერიკ ბენესთან ერთად არის გადაღებული. შორენა ფოტოზე, რასაკვირველია, საცურაო კოსტიუმითაა და შესანიშნავად გამოიყურება. მეორე ფოტო კი ერიკსა და თავის შვილთან, ევასთან ერთად აქვს გადაღებული. შეგახსენებთ, რომ ერიკ ბენე 10 აგვისტოს, სილო გრინთან ერთად, „ბლექ სი არენაზე“ კონცერტს გამართავს, სახელწოდებით „სოულის ღამე“. ბილეთების შეძენა tkt.ge-ზე შეგიძლიათ. დღის ფოტო - ნახევრად შიშველი შორენა ბეგაშვილი ერიკ ბენესთან ერთად

ამერიკელი შემსრულებელი ერიკ ბენე, მეორე დღეა, ბათუმშია. მუსიკოსი საქართველოს 5 „ფრემის" მფლობელი სილო გრინთან ერთად ესტუმრა. გუშინ ამერიკელმა შემსრულებლებმა თავისი გუნდის წევრებთან ერთად ბათუმის „სექტორ 26"-ში შესანიშნავი დრო გაატარეს, სადაც ბერა ივანიშვილმა დაპატიჟა. ახლახან კი ტელეწამყვანმა შორენა ბეგაშვილმა ერთ-ერთი სასტუმროს აუზზე გადაღებული ფოტო გამოაქვეყნა, სადაც ერიკ ბენესთან ერთად არის გადაღებული. შორენა ფოტოზე, რასაკვირველია, საცურაო კოსტიუმითაა და შესანიშნავად გამოიყურება. მეორე ფოტო კი ერიკსა და თავის შვილთან, ევასთან ერთად აქვს გადაღებული. შეგახსენებთ, რომ ერიკ ბენე 10 აგვისტოს, სილო გრინთან ერთად, „ბლექ სი არენაზე" კონცერტს გამართავს, სახელწოდებით „სოულის ღამე". ბილეთების შეძენა tkt.ge-ზე შეგიძლიათ.