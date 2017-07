ბიძინა ივანიშვილის უახლესი ფოტოები შეკვეთილიდან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bidzina-ivanishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149649 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bidzina-ivanishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149649 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 458 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => bidzina-ivanishvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => bidzina-ivanishvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149649) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (458) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 148819 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-24 22:21:55 [post_date_gmt] => 2017-07-24 18:21:55 [post_content] => "ნაციონალური მოძრაობის" წევრი, რომან გოცირიძე სოციალურ ქსელში პრემიერის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებას ეხმიანება. "სეკულარიზმი არ გვინდაო როცა ამბობს პრემიერ-მინისტრი, ნუთუ ივანიშვილის იდეოლოგიური ხაზის წინააღმდეგ მიდის? თუ მოხდა ამ ათეისტი ოლიგარქის ტრანსფორმაცია? თუ მასეა, ახლა ნახეთ სოლოლაკიდან სამებამდე მუხლებზე ხოხვა, შესაწირები, კვირიკაშვილის მიერ კაზანტიპის დახურვისა არ იყოს, ყველა იმ ღონისძიების აკრძალვა, სადაც მოკლე კაბები შეიძლება ეცვათ. საცურაო კოსტუმებიან ანაკლიის ჯემფესტს მალევე რომ მიახურავს, ეს ისედაც ნათელია). მერე მთავრობას მისდგება და ყველას მოსთხოვს წვერების მოშვებას და თვითონაც გაწვერიანდება. ბოლოს შვიდ მილიარდს დაურიგებს მოსახლეობას, თითოს 1900 დოლარის ოდენობით და საარჩევნო დაპირებებიც შესრულებული ექნება ღვთისა და ერის წინაშე. ამინ!", - წერს გოცირიძე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ყაზბეგში სასტუმრო „სნოს“ გახნისას განაცხადა, რომ საქართველოში სეკულარიზმი, თავისი კლასიკური გაგებით, უადგილოა. "რწმენას ჩვენი ერისთვის მხოლოდ რელიგიური დანიშნულება არ აქვს. დღეს სახელმწიფო და ეკლესია დამოუკიდებელია", - განაცხადა მან. სეკულარიზმი რწმენის თავისუფლებას გულისხმობს. სეკულარიზმში საერო ცხოვრება, გამოყოფილია სასულიერო ცხოვრებისაგან. ამავდროულად, სეკულარიზმი გულისხმობს იმას, რომ სახელმწიფო ნეიტრალურია ყველა სარწმუნოების მიმართ და მეტიც სახელმწიფო არ უწევს ფინანსურ დახმარებას არც ერთ რელიგიას. [post_title] => "ახლა ნახეთ სოლოლაკიდან სამებამდე მუხლებზე ხოხვა" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => akhla-nakhet-sololakidan-samebamde-mukhlebze-khokhva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-24 23:44:38 [post_modified_gmt] => 2017-07-24 19:44:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148819 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 145867 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-07-13 15:19:21 [post_date_gmt] => 2017-07-13 11:19:21 [post_content] => როგორც კინორეჟისორი ქეთი დოლიძე წერს, მამის, სახელოვანი რეჟისორის, სიკო დოლიძის სახლ-მუზეუმი, რომელსაც ოჯახი კარგავდა, ბიძინა ივანიშვილმა გამოისყიდა. ზუსტად ერთი საათის წინ ქეთი დოლიძე სააღსრულებო ბიუროში მივიდა და ოფიციალური საკითხები გადაწყვიტა. კინორეჟისორს fortuna.ge ექსკლუზიურად დაუკავშირდა. ქალბატონო ქეთი, გილოცავთ სახლის დაბრუნებას. როგორია თქვენი ემოცია 17 წლის შემდეგ? რა ემოცია უნდა მქონდეს გარდა იმისა, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ამდენი წლის დამცირებისგან გადამარჩინა. მე ამას დამცირებად მივიჩნევ. ჩემი ბინა და მამაჩემისგან დატოვებული თითქმის მთელი ქონება საჩუქარ „ფესტივალს“ შევწირე. ზურაბ ჟვანიას ვკითხე, იქნებოდა თუ არა მისი დაფინანსების საშუალება, დამაიმედა, შემდეგ კი რაც სახელმწიფოს უნდა გადაეხადა, ამ თანხის გადახდა მე მომიწია. აუცილებლად მინდა, რომ სტატიაში ბევრჯერ დაწეროთ გია ბუაძის სახელი და გვარი. ეს არის თაღლითი, რომელიც ფულის გაფლანგვისთვის ციხეშიც იჯდა, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მისთვის ის წლები ცოტაა და 50 წლით მაინც უნდა გამოკეტონ გისოსებს მიღმა. მე ვიყავი მისი თაღლითობის პირველი მსხვერპლი, მან კიდევ 78 ოჯახი გააუბედურა და დატოვა ღია ცის ქვეშ. მათ შორის იყო გია კრიალაშვილიც, რომლის დაც დამიკავშირდა და მითხრა, ჩვენ გვკითხეთ, ვინ არის გია ბუაძეო. გია ბუაძეს ჰქონდა კომპანია, სადაც ადამიანებს აწევრიანებდა, რაღაც დოკუმენტზე მოტყუებით აწერინებდა ხელს, ბინას იპოთეკით ატვირთინებდა და შემდეგ ყველა მათგანი ბინის გარეშე რჩებოდა. ის სამი წლის განმავლობაში გახლდათ მარჯანიშვილის თეატრში კომერციული დირექტორი. იჯდა ერთ ოთახში ჩემთვის სანდო ადამიანებთან ერთად, მათ შორის იყვნენ კახა კანდელაკი და მიშა გიორგაძე, იმ პერიოდში თეატრის დირექტორი გაიოზ კანდელაკი იყო. ვერ წარმოვიდგენდი, რომ გია ბუაძე თაღლითი აღმოჩნდებოდა. [gallery columns="4" link="file" ids="145871,145872,145873,145874"] გია ბუაძემ დახმარება შემომთავაზა, როდესაც „საჩუქარს“ პრობლემები შეექმნა, მიმიყვანა ვიღაც საეჭვო ადამიანებთან, ისინი თავიდანვე არ მომეწონენ, მაგრამ სხვა გამოსავალი არ მქონდა. ცოტა ხანში გამოირკვა, რომ მე მქონდა რომელიღაც ბანკის ვალი. სალარო გასავლის ორდერზე აღმოჩნდა ჩემი ხელმოწერა. შემდეგ ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ ის იყო გაყალბებული... ბანკის ვალი დარჩა, ფესტივალის ფული კი, რომელიც სახელმწიფოს უნდა გადაეხადა, მე გავისტუმრე და გავყიდე თითქმის მთელი ქონება, რაც მამაჩემმა დამიტოვა, მათ შორის ბინა ბათუმში, მიწა საგურამოში და ა.შ. ყველა მთავრობას შეეძლო ამ პრობლემის მოგვარება, მაგრამ არც ერთმა არ მოინდომა. საქმე დღესაც სასამართლოშია. ეს საქმე არ დაიხურება, რადგან ჯერ კიდევ გასარკვევია, ვინ გააყალბა ჩემი ხელმოწერა. ამას გია ბუაძის გარეშე ვერ იზამდნენ. ამ საქმეს არ დავახურინებ. სააკაშვილის დროს ჩემს საქმეს ხანდაზმულობა გაუვიდა და მჭირდებოდა სახელმწიფოს მხარდაჭერა, მაგრამ ის ვერ მივიღე. როცა ნიკა რურუამ დამირეკა და ფული შემომთავაზა, ვუთხარი, რომ მათგან ფულს არ ავიღებდი, მინდოდა, სასამართლო მომეგო, თუმცა ამაზე არ დათანხმდნენ. ისეთი იურიდიული კაზუსი შეიქმნა, რომ თანხის გადახდის გარეშე ამ ბინას ვეღარ დავიბრუნებდი. სააღსრულებო ბიუროდან მეხვეწებოდნენ, იქნებ, რამე მოახერხოთ, რადგან ვალდებულები ვართ, ბინა გასაყიდად გამოვიტანოთო. სააღსრულებლო ბიუროს ხელმძღვანელად ნიკა მელია მუშაობდა. მაშინ მან თქვა, მე სიკო დოლიძის სახლის გაყიდვას ხელს ვერ მოვაწერო... რეალურად არავის უნდოდა სკანდალი, მაგრამ არც ჟვანია, არც სააკაშვილი არ დამეხმარნენ, რომ სახლი დამებრუნებინა... ფონდიც შეიქმნა, სადაც უამრავი ცნობილი მსახიობი გაერთიანდა, რაღაც თანხა შეგროვდა, მაგრამ ეს მაინც არ აღმოჩნდა საკმარისი მთლიანი ვალის დასაფარად. [gallery columns="4" link="file" ids="145876,145877,145878,145879"] ბატონმა ბიძინამ თავად გამოთქვა დახმარების სურვილი? მე მისთვის არ მითხოვია. ბატონი ბიძინა ბოლო ერთი წელია, არ მინახავს. ჩემგან დამოუკიდებლად უთხრეს. ბინას გადახდის გარეშე ვერ დავიბრუნებდი. მან მიიღო ამ თანხის დაფარვის გადაწყვეტილება ჩემ გარეშე. ძალიან გამიხარდა, რომ ხმები მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შესახებ ყალბი აღმოჩნდა, ღმერთი გაახარებს!.. რა თანხაზეა საუბარი? მთხოვეს, რომ ეს არსად ვთქვა, მაგრამ საკმაოდ სოლიდურ თანხაზეა საუბარი. ერთი რამის მეშინოდა... ერთ დღეს რომ რამე მომივიდეს, ჩემს შვილებს სახლიდან გამოყრიან-მეთქი. ამ ქვეყანაში მაქვს რაღაც ავტორიტეტი და სახლიდან არ გამომაგდეს... დღეს კი სახლი მე დამიბრუნდა. ნინო მურღულია [post_title] => სიკო დოლიძის სახლი ბიძინა ივანიშვილმა გამოისყიდა - „ამ ადამიანმა გადამარჩინა 17-წლიანი დამცირებისგან...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => siko-dolidzis-sakhli-bidzina-ivanishvilma-gamoisyida-am-adamianma-gadamarchina-17-wliani-damcirebisgan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-13 17:03:38 [post_modified_gmt] => 2017-07-13 13:03:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145867 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 142680 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-30 21:35:05 [post_date_gmt] => 2017-06-30 17:35:05 [post_content] => რატომ არ დაესწრება ყოფილი პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი "ქართული ოცნების" მერობის კანდიდატის წარდგენას - ამ კითხვაზე პასუხის გაგება ჟურნალისტმა ინგა გრიგოლიამ საპარლამენტი უმრავლესობის ლიდერისგან არჩილ თალაკვაძისგან სცადა. არჩილ თალაკვაძე: საიდან იცით რომ არ დაესწრება? ინგა გრიგოლია: შემიძლია, რომ სანაძლეო დაგიდოთ, ხვალ ბიძინა ივანიშვილი კახი კალაძის წარდგენისას მთაწმინდაზე არ იქნება. არჩილ თალაკვაძემ ერთგვარი წინასწარი განმარტება გააკეთა იმის შესახებ, თუ რატომ არ დაესწრება ივანიშვილი კალაძის ხვალიდნელ წარდგომას. თუმცა, ინფორმაცია, რომ ივანიშვილი ხვალ კალაძის გვერდით არ იდგება, მან პირდაპირ არ დაადასტურა. "კახა კალაძეს აქვს გუნდის სრული მხარდაჭერა და ჩვენ პოლიტიკურ პროცესებს წარვმართავთ წარმატებით. არც უცნაურად არ მეჩვენება ის, რომ ადამიანმა, რომელმაც თქვა, რომ პოლიტიკურ პროცესებში ღიად მონაწილეობას აღარ მიიღებდა, დატოვა პოლიტიკური პროცესი. ეს ნიშნავს ერთადერთ რამეს, რომ ქართული ოცნება ძალიან გაძლიერდა და უფრო ეფექტურად წარმართავს მმართველობას ქვეყანაში. ეს მხოლოდ ამაზე მიუთითებს", - განაცხადა თალაკვაძემ. შეგახსენებთ, რომ ცოტა ხნის წინ, ივანიშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებაზე გავრცელდა ინფორმაცია, თუმცა ოცნების შიგნით, ამ ცნობას სიცრუეს უწოდებენ. [post_title] => ივანიშვილი კახა კალაძის მერობის კანდიდატად წარდგენას არ დაესწრება?! - თალაკვაძის განმარტება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ivanishvili-kakha-kaladzis-merobis-kandidatad-wardgenas-ar-daeswreba-talakvadzis-ganmarteba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-30 21:36:56 [post_modified_gmt] => 2017-06-30 17:36:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142680 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 148819 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-24 22:21:55 [post_date_gmt] => 2017-07-24 18:21:55 [post_content] => "ნაციონალური მოძრაობის" წევრი, რომან გოცირიძე სოციალურ ქსელში პრემიერის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებას ეხმიანება. "სეკულარიზმი არ გვინდაო როცა ამბობს პრემიერ-მინისტრი, ნუთუ ივანიშვილის იდეოლოგიური ხაზის წინააღმდეგ მიდის? თუ მოხდა ამ ათეისტი ოლიგარქის ტრანსფორმაცია? თუ მასეა, ახლა ნახეთ სოლოლაკიდან სამებამდე მუხლებზე ხოხვა, შესაწირები, კვირიკაშვილის მიერ კაზანტიპის დახურვისა არ იყოს, ყველა იმ ღონისძიების აკრძალვა, სადაც მოკლე კაბები შეიძლება ეცვათ. საცურაო კოსტუმებიან ანაკლიის ჯემფესტს მალევე რომ მიახურავს, ეს ისედაც ნათელია). მერე მთავრობას მისდგება და ყველას მოსთხოვს წვერების მოშვებას და თვითონაც გაწვერიანდება. ბოლოს შვიდ მილიარდს დაურიგებს მოსახლეობას, თითოს 1900 დოლარის ოდენობით და საარჩევნო დაპირებებიც შესრულებული ექნება ღვთისა და ერის წინაშე. ამინ!", - წერს გოცირიძე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ყაზბეგში სასტუმრო „სნოს“ გახნისას განაცხადა, რომ საქართველოში სეკულარიზმი, თავისი კლასიკური გაგებით, უადგილოა. "რწმენას ჩვენი ერისთვის მხოლოდ რელიგიური დანიშნულება არ აქვს. დღეს სახელმწიფო და ეკლესია დამოუკიდებელია", - განაცხადა მან. სეკულარიზმი რწმენის თავისუფლებას გულისხმობს. სეკულარიზმში საერო ცხოვრება, გამოყოფილია სასულიერო ცხოვრებისაგან. ამავდროულად, სეკულარიზმი გულისხმობს იმას, რომ სახელმწიფო ნეიტრალურია ყველა სარწმუნოების მიმართ და მეტიც სახელმწიფო არ უწევს ფინანსურ დახმარებას არც ერთ რელიგიას. [post_title] => "ახლა ნახეთ სოლოლაკიდან სამებამდე მუხლებზე ხოხვა" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => akhla-nakhet-sololakidan-samebamde-mukhlebze-khokhva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-24 23:44:38 [post_modified_gmt] => 2017-07-24 19:44:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148819 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 111 [max_num_pages] => 37 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 7f36b509ede766450d19bd5386306090 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )