„ალ-ქაიდა“ ევროპაში ტერაქტებს გეგმავს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => germania [1] => al-qaida [2] => teroristuli-aqtebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158819 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => germania [1] => al-qaida [2] => teroristuli-aqtebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158819 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 508 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => germania [1] => al-qaida [2] => teroristuli-aqtebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => germania [1] => al-qaida [2] => teroristuli-aqtebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (158819) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8539,508,14604) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 156319 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-08-23 17:25:50 [post_date_gmt] => 2017-08-23 13:25:50 [post_content] => საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სააგენტო „აწარმოე საქართველოში“, გერმანიის ეკონომიკისა და ენერგეტიკის სამინისტროსთან თანამშრომლობით და GIZ-ის მხარდაჭერით მენეჯერთა გადამზადების პროგრამას გეგმავს. უწყების ინფორმაციით, აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მონაწილეებს შესაძლებლობა ექნებათ, გაიარონ სასწავლო კურსი, ესტუმრონ გერმანულ კომპანიებს და ამავდროულად ჩანიშნონ ინდივიდუალური („B2B“) შეხვედრები ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლებთან. სამინისტროს განმარტებით, პროგრამის „Fit For Partnership“ ძირითადი მიზნებია: გერმანიის ბიზნეს-მენეჯმენტის პრაქტიკის შესწავლა; საერთაშორისო ურთიერთობების უნარების განვითარება; საერთაშორისო ბიზნეს-ურთიერთობების უნარების განვითარება; გერმანულ კომპანიებთან კავშირების დამყარება; პოტენციური ბიზნეს-ურთიერთობების განვითარება. ”ამასთანავე, სასწავლო კურსის უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს საერთაშორისო ვაჭრობის შესაძლებლობების განვითარება მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, რაც განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს საქართველო-ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების კონტექსტში, რომელიც თავის მხრივ, მოიცავს შეთანხმებას ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCTFA) შესახებ. აღნიშნული კურსი კარგ შესაძლებლობას აძლევს ადგილობრივ მეწარმეებს წარმოებული პროდუქტი ყოველგვარი შეზღუდვების გარეშე გაიტანონ ევროკავშირის 500 მილიონიან ბაზარზე”, - განმარტავენ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში. მათივე ინფორმაციით, პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ მიიღონ მცირე და საშუალო საწარმოების საშუალო ან მაღალი დონის მენეჯერებმა, რომელთაც აქვთ მენეჯერულ პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ ორ წლიანი გამოცდილება, უმაღლესი განათლება ეკონომიკური, სავაჭრო, ტექნოლოგიური, მენეჯერული ან სხვა მსგავსი სპეციალობით და კარგად ფლობენ ინგლისურ ენას. ასევე კომპანია 2-3 წლის განმავლობაში წარმოდგენილი უნდა იყოს ადგილობრივ ან/და საერთაშორისო ბაზარზე. ”პროგრამა, რომელიც ჩატარდება გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში 20-30 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. პროგრამაში მონაწილეობასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, გარდა ტრანსპორტირებისა (ფრენა და აეროპორტიდან გადაადგილება დანიშნულების ადგილზე) ფარავს გერმანული მხარე. პროგრამაში მონაწილეების რაოდენობა კი შეზღუდულია”, - განმარტავენ სამინისტროში. მათივე ინფორმაციით, მონაწილეობის მსურველები უნდა დაუკავშირდნენ სააგენტოს მომსახურების ცენტრის ნომერზე: +995 32 2 96 00 10 [post_title] => ქართველი მეწარმეები გერმანიაში უფასო სასწავლო კურსებს გაივლიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartveli-mewarmeebi-germaniashi-ufaso-saswavlo-kursebs-gaivlian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-23 17:26:35 [post_modified_gmt] => 2017-08-23 13:26:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156319 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 156030 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-23 10:55:29 [post_date_gmt] => 2017-08-23 06:55:29 [post_content] => ბორჯომის ხეობაში გაჩენილი ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში საქართველოს დახმარებას კიდევ რამდენიმე ევროპული ქვეყანა სთავაზობს. საგანგებო შტაბის ინფორმაციით, აზერბაიჯანის, თურქეთის, სომხეთისა და ბელორუსის გარდა, რომლებიც ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში უკვე მონაწილეობენ, ქართული მხარის დასახმარებლად მზადყოფნას გერმანია, რუმინეთი და საბერძნეთიც აცხადებს. [post_title] => საქართველოს ხანძრის ჩასაქრობად დახმარებას გერმანია, რუმინეთი და საბერძნეთი სთავაზობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-khandzris-chasaqrobad-dakhmarebas-germania-rumineti-da-saberdzneti-stavazobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-23 10:55:29 [post_modified_gmt] => 2017-08-23 06:55:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156030 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 155104 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-08-19 09:19:24 [post_date_gmt] => 2017-08-19 05:19:24 [post_content] => თურქეთის პრეზიდენტმა, რეჯებ ტაიპ ერდოღანმა, გერმანიაში მცხოვრებ თურქებს მოუწოდა, გერმანიის არჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადონ, რადგან გერმანიის მთავრობა მათი მტერია. „გერმანიის ქრისტიან-დემოკრატიული პარტია, სოციალ-დემოკრატიული პარტია და მწვანეთა პარტია - ყველა მათგანი ჩვენი მტერია. ამიტომაც ისინი არ იმსახურებენ თქვენ ხმას“, - ასე მოუწოდა რეჯებ ტაიპ ერდოღანმა გერმანიაში მცხოვრებ თურქ ემიგრანტებს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ზიგმარ გაბრიელი ერდოღანის განცხადებას გამოეხმაურა და მისი მოწოდება, გერმანიის არჩევნებში ჩარევისა და სუვერენიტეტის შელახვის მცდელობად შეაფასა. გერმანიაში არჩევნები 24 სექტემბერს გაიმართება. [post_title] => ერდოღანი: გერმანიის მთავრობა ჩვენი მტერია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => erdoghani-germaniis-mtavroba-chveni-mteria [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-19 12:08:07 [post_modified_gmt] => 2017-08-19 08:08:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155104 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 156319 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-08-23 17:25:50 [post_date_gmt] => 2017-08-23 13:25:50 [post_content] => საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სააგენტო „აწარმოე საქართველოში“, გერმანიის ეკონომიკისა და ენერგეტიკის სამინისტროსთან თანამშრომლობით და GIZ-ის მხარდაჭერით მენეჯერთა გადამზადების პროგრამას გეგმავს. უწყების ინფორმაციით, აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მონაწილეებს შესაძლებლობა ექნებათ, გაიარონ სასწავლო კურსი, ესტუმრონ გერმანულ კომპანიებს და ამავდროულად ჩანიშნონ ინდივიდუალური („B2B“) შეხვედრები ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლებთან. სამინისტროს განმარტებით, პროგრამის „Fit For Partnership“ ძირითადი მიზნებია: გერმანიის ბიზნეს-მენეჯმენტის პრაქტიკის შესწავლა; საერთაშორისო ურთიერთობების უნარების განვითარება; საერთაშორისო ბიზნეს-ურთიერთობების უნარების განვითარება; გერმანულ კომპანიებთან კავშირების დამყარება; პოტენციური ბიზნეს-ურთიერთობების განვითარება. ”ამასთანავე, სასწავლო კურსის უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს საერთაშორისო ვაჭრობის შესაძლებლობების განვითარება მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, რაც განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს საქართველო-ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების კონტექსტში, რომელიც თავის მხრივ, მოიცავს შეთანხმებას ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCTFA) შესახებ. აღნიშნული კურსი კარგ შესაძლებლობას აძლევს ადგილობრივ მეწარმეებს წარმოებული პროდუქტი ყოველგვარი შეზღუდვების გარეშე გაიტანონ ევროკავშირის 500 მილიონიან ბაზარზე”, - განმარტავენ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში. მათივე ინფორმაციით, პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ მიიღონ მცირე და საშუალო საწარმოების საშუალო ან მაღალი დონის მენეჯერებმა, რომელთაც აქვთ მენეჯერულ პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ ორ წლიანი გამოცდილება, უმაღლესი განათლება ეკონომიკური, სავაჭრო, ტექნოლოგიური, მენეჯერული ან სხვა მსგავსი სპეციალობით და კარგად ფლობენ ინგლისურ ენას. ასევე კომპანია 2-3 წლის განმავლობაში წარმოდგენილი უნდა იყოს ადგილობრივ ან/და საერთაშორისო ბაზარზე. ”პროგრამა, რომელიც ჩატარდება გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში 20-30 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. პროგრამაში მონაწილეობასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, გარდა ტრანსპორტირებისა (ფრენა და აეროპორტიდან გადაადგილება დანიშნულების ადგილზე) ფარავს გერმანული მხარე. პროგრამაში მონაწილეების რაოდენობა კი შეზღუდულია”, - განმარტავენ სამინისტროში. მათივე ინფორმაციით, მონაწილეობის მსურველები უნდა დაუკავშირდნენ სააგენტოს მომსახურების ცენტრის ნომერზე: +995 32 2 96 00 10 [post_title] => ქართველი მეწარმეები გერმანიაში უფასო სასწავლო კურსებს გაივლიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartveli-mewarmeebi-germaniashi-ufaso-saswavlo-kursebs-gaivlian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-23 17:26:35 [post_modified_gmt] => 2017-08-23 13:26:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156319 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 77 [max_num_pages] => 26 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 39723ad1a103f0e44c70f20b7c039d70 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )