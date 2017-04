ბირმაში საქართველოს ორი მოქალაქე, ქვეყნიდან მოპარული 90 ათასი დოლარის გატანის მცდელობისთვის დააკავეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dakaveba [1] => birma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124593 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dakaveba [1] => birma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124593 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1136 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => dakaveba [1] => birma ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => dakaveba [1] => birma ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124593) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15004,1136) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 121150 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-08 10:38:30 [post_date_gmt] => 2017-04-08 06:38:30 [post_content] => შშს-მ ჯგუფურად ჩადენილი ყაჩაღობის და ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა-შენახვა-ტარების ბრალდებით, სამი პირი: 1982 წელს დაბადებული, წარსულში მკვლელობისთვის ნასამართლევი კ.მ., 1976 წელს დაბადებული, წარსულში ყაჩაღობისთვის, ქურდობისა და ხულიგნობისთვის ნასამართლევი გ.ზ. და 1981 წელს დაბადებული, ნარკოდანაშაულისთვის პასუხისგებაში მიცემული დ.კ. დააკავეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ მიმდინარე წლის 30 მარტს ნიღბიანი ბრალდებულები თერჯოლის რაიონის სოფელ ჭოგნარში ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღით, პისტოლეტითა და ცივი იარაღით ყაჩაღურად თავს დაესხნენ გ.ბ.-ს ოჯახს, საიდანაც ძალადობითა და ძალადობის მუქარით გაიტაცეს ფოტოაპარატი, ე.წ. პლეიერი, კომპიუტერული თამაშების მოწყობილობა - ე.წ. ფლეი სთეიშენი, ოქროს სამკაულები, 500 ლარი, საბანკო პლასტიკური ბარათები და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. სამართალდამცველებმა ბრალდებულები მომხდარიდან რამდენიმე დღეში, ტყიბულსა და წყალტუბოში დააკავეს. პოლიციამ, დ.კ.-ს საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას, ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი და ყაჩაღობისას გატაცებული ე.წ. პლეიერი, ხოლო მისი პირადი ჩხრეკისას - ნაყაჩაღარი ფოტოაპარატი, ე.წ. ფლეი სთეიშენი, გატაცებული ოქროს სამკაულების გადადნობის შედეგად დამზადებული ბაჯაღლო ოქროს ბეჭედი ნივთმტკიცებად ამოიღო. გ.ზ.-ს საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას ამოღებულია არარეგისტრირებელი ერთლულიანი გადაჭრილი სანადირო თოფი და გატაცებული საკრედიტო ბარათი, კ.მ.-ს საცხოვრებელ სახლიდან კი ამოღებული იქნა უნომრო პისტოლეტი, ერთი მჭიდითა და სამი საბრძოლო ვაზნით. შსს-ს ცნობით, გამოძიება ჯგუფურად ჩადენილი ყაჩაღობის და ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა-შენახვა-ტარების ფაქტზე მიმდინარეობს (საქართველოს სსკ-ს 179-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით და მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით, 236-ე მუხლის მე-2 ნაწილით). [post_title] => თერჯოლაში ყაჩაღობისთვის სამი პირი დააკავეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => terjolashi-yachaghobistvis-sami-piri-daakaves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-08 10:38:30 [post_modified_gmt] => 2017-04-08 06:38:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=121150 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 121116 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-07 23:04:18 [post_date_gmt] => 2017-04-07 19:04:18 [post_content] => უცხოური მედია იუწყება, რომ სტოკჰოლმის ჩრდილოეთ ნაწილში, დღეს მომხდარ თავდასხმასთან დაკავშირებით, ერთი პირი დააკავეს. სოციალურ ქსელში დაკავების ამსახველი ვიდეომასალაც ვრცელდება. "დაკავებულია ერთი პირვენება, რომელიც შესაძლოა დაკავშირებული იყოს თავდასხმასთან", - განაცხადეს შვედეთის პოლიციის წარმომადგენლებმა. #Stockholm suspect captured by Swedish police #FridayFeeling https://t.co/U68gIHeOpr pic.twitter.com/rGm0Lq0p4l — Whats in a name? (@mmccxii) April 7, 2017 ცოტა ხნის წინ, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პოლიცია დღევანდელ შემთხვევასთან დაკავშირებით, ორ პირს კითხავდა. აღნიშნული ინფორმაცია დადასტურდა, თუმცა სამართალდამცველებმა აღნიშნეს, რომ ისინი უამრავ პირს დაკითხავენ და ეს არ ნიშნავს, რომ რომელიმე მათგანი ეჭვმიტანილად განიხილება. ამასთან, პოლიციამ გაავრცელა ერთი ძებნილი პირის ფოტო და აღწერილობა. სტოკჰოლმში, ხალხის მასაში დღეს სატვირთო ავტომობილი შეიჭრა და ფეხით მოსიარულეებს გადაუარა. დაღუპულია 5 ადამიანი, დაშავებულთა რიცხვი ამ დროისთვის 15-ს აჭარბებს. მონაცემები მუდმივად იცვლება. მომხდარიდან მალევე, გავრცელდა ფოტომასალა და ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მომხდარში ეჭვმიტანილი პოლიციამ დააკავა, თუმცა ეს პოლიციამ შემდეგ უარყო. მომდარს უკვე გამოეხმაურნენ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერები. მათ შორის საქართველოც. მათმა უმეტესობამ მომხდარს ტერორისტული აქტი უწოდა. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => სტოკჰოლმში თავდასხმის ბრალდებით ერთი მამაკაცი დააკავეს (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stokholmshi-tavdaskhmis-braldebit-erti-mamakaci-daakaves-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-08 12:02:13 [post_modified_gmt] => 2017-04-08 08:02:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=121116 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 117701 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-03-25 20:18:35 [post_date_gmt] => 2017-03-25 16:18:35 [post_content] => შსს-მ 22 მარტს აღმაშენებლის ხეივანში მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევაში მონაწილე მძღოლი დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ბრალდებულის სახით დაკავებულია 1994 წელს დაბადებული თ.ტ. „გამოძიების ფარგლებში ჩატარებული სატრანსპორტო-ტექნიკურ-ტრასოლოგიური, სასამართლო-სამედიცინო და ნარკოლოგიური ექსპერტიზების დასკვნების საფუძველზე დადგინდა, რომ BMW-ს მარკის ავტომანქანა, რომელსაც თ.ტ. მართავდა, გადაჭარბებული სიჩქარით, საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევით მოძრაობდა, რა დროსაც ის შეეჯახა მის წინ, მისივე თანმხვედრი მიმართულებით მოძრავ BMW-ს მარკის ავტომანქანას. შეჯახების შედეგად, აღნიშნული ავტომანქანის მძღოლმა, 1992 წელს დაბადებულმა გ.მ.-მ ვერ დაიმორჩილა საჭე, გადავიდა გზის სავალი ნაწილიდან მარჯვნივ, ქვეითთათვის განკუთვნილ ტროტუარზე, სადაც 2 ქვეითს - 1972 წელს დაბადებულ ნ.ო.-ს და 2008 წელს დაბადებულ მ.ჯ.-ს დაეჯახა. შეჯახების შედეგად, მცირეწლოვანი მ.ჯ. ადგილზე გარდაიცვალა, ხოლო ნ.ო. ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებებით ამ დრომდე სამედიცინო დაწესებულებაში იმყოფება. საპატრულო პოლიციამ თ.ტ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინების საფუძველზე დააკავა“, - ნათქვამია შსს-ის განცხადებაში. გამოძიება მიმდინარეობს ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევის ფაქტზე, რამაც გამოიწვია ერთი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა და ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება (საქართველოს სსკ-ის 276-ე მუხლის მე-3 და მე-5 ნაწილებით). [post_title] => შსს-მ 22 მარტს აღმაშენებლის ხეივანში მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევაში მონაწილე მძღოლი დააკავა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shss-m-22-marts-aghmasheneblis-kheivanshi-momkhdar-avtosagzao-shemtkhvevashi-monawile-mdzgholi-daakava [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-25 21:00:32 [post_modified_gmt] => 2017-03-25 17:00:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=117701 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 121150 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-08 10:38:30 [post_date_gmt] => 2017-04-08 06:38:30 [post_content] => შშს-მ ჯგუფურად ჩადენილი ყაჩაღობის და ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა-შენახვა-ტარების ბრალდებით, სამი პირი: 1982 წელს დაბადებული, წარსულში მკვლელობისთვის ნასამართლევი კ.მ., 1976 წელს დაბადებული, წარსულში ყაჩაღობისთვის, ქურდობისა და ხულიგნობისთვის ნასამართლევი გ.ზ. და 1981 წელს დაბადებული, ნარკოდანაშაულისთვის პასუხისგებაში მიცემული დ.კ. დააკავეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ მიმდინარე წლის 30 მარტს ნიღბიანი ბრალდებულები თერჯოლის რაიონის სოფელ ჭოგნარში ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღით, პისტოლეტითა და ცივი იარაღით ყაჩაღურად თავს დაესხნენ გ.ბ.-ს ოჯახს, საიდანაც ძალადობითა და ძალადობის მუქარით გაიტაცეს ფოტოაპარატი, ე.წ. პლეიერი, კომპიუტერული თამაშების მოწყობილობა - ე.წ. ფლეი სთეიშენი, ოქროს სამკაულები, 500 ლარი, საბანკო პლასტიკური ბარათები და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. სამართალდამცველებმა ბრალდებულები მომხდარიდან რამდენიმე დღეში, ტყიბულსა და წყალტუბოში დააკავეს. პოლიციამ, დ.კ.-ს საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას, ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი და ყაჩაღობისას გატაცებული ე.წ. პლეიერი, ხოლო მისი პირადი ჩხრეკისას - ნაყაჩაღარი ფოტოაპარატი, ე.წ. ფლეი სთეიშენი, გატაცებული ოქროს სამკაულების გადადნობის შედეგად დამზადებული ბაჯაღლო ოქროს ბეჭედი ნივთმტკიცებად ამოიღო. გ.ზ.-ს საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას ამოღებულია არარეგისტრირებელი ერთლულიანი გადაჭრილი სანადირო თოფი და გატაცებული საკრედიტო ბარათი, კ.მ.-ს საცხოვრებელ სახლიდან კი ამოღებული იქნა უნომრო პისტოლეტი, ერთი მჭიდითა და სამი საბრძოლო ვაზნით. შსს-ს ცნობით, გამოძიება ჯგუფურად ჩადენილი ყაჩაღობის და ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა-შენახვა-ტარების ფაქტზე მიმდინარეობს (საქართველოს სსკ-ს 179-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით და მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით, 236-ე მუხლის მე-2 ნაწილით). [post_title] => თერჯოლაში ყაჩაღობისთვის სამი პირი დააკავეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => terjolashi-yachaghobistvis-sami-piri-daakaves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-08 10:38:30 [post_modified_gmt] => 2017-04-08 06:38:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=121150 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 44 [max_num_pages] => 15 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 4e06ee551d2b347df0a189d318a0c4e0 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )