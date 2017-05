“ბიუჯეტის ხვრის წესი” – დეპუტატის ჩანაწერები ზუგდიდის საკრებულოს სხდომიდან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sakrebulo [1] => zugdidis-sakrebulo [2] => tamaz-facacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133514 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sakrebulo [1] => zugdidis-sakrebulo [2] => tamaz-facacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133514 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 60 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sakrebulo [1] => zugdidis-sakrebulo [2] => tamaz-facacia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sakrebulo [1] => zugdidis-sakrebulo [2] => tamaz-facacia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (133514) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (60,15965,15964) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 129159 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-09 12:32:15 [post_date_gmt] => 2017-05-09 08:32:15 [post_content] => 15 მაისიდან რიყე-ნარიყალას საბაგიროთი მგზავრობის ფასი 2.5 ლარამდე იზრდება. მერიის ინიციატივა საკრებულოს დეპუტატებმა გუშინ დაამტკიცეს. როგორც "ფორტუნას" თბილისის სატრანსპორტო კომპანიაში განუცხადეს, ახალი გადაწყვეტილებით, უქმდება დაწესებული შეღავათები სტუდენტებისა და სოციალურად დაუცველებისთვის. საბაგიროებზე ისინიც ყველასთვის დადგენილი ტარიფებით იმგზავრებენ. "საბაგიროთი მგზავრობის სტანდარტული ტარიფი, ყველაზე გავრცელდება. საზოგადოებრივ ტრანპორტზე შეღავათები კვლავ ნარჩუნდება", - განაცხადეს სატრანსპორტო კომპანიაში. საბაგიროთი მგზავრობის ღირებულების გაზრდის მიზეზი, ის არის, რომ ამ დროისთვის არსებული ტარიფით – 1 ლარით, საბაგიროები თავის თავსაც ვერ ინახავენ, რადგან 1 მგზავრის გადაყვანის რეალური თვითღირებულება 1.95 ლარია. ამ დრომდე, მერია საბაგიროების შენახვისთვის დედაქალაქის ბიუჯეტიდან 1 700 000 მლნ–ზე მეტს გამოჰყოფდა, თუმცა, რადგან საბაგირო ტრადიციულ სატრანსპორტო საშუალებას არ წარმოადგენს, მერია მის სუბსიდირებაზე უარს ამბობს. “საბაგიროს მომხმარებლების 80% ტურისტები არიან. გამოდის, რომ მერია თითქმის, 2 მილიონ ლარამდე ტურისტების გადაადგილებასა და გართობისთვის ხარჯავდა. ამას ემატება საბაგიროების შენახვა–მოვლის ხარჯები, რაც რიყის საბაგიროს შემთხვევაში, საგარანტიო პირობების გასვლის გამო, სწორედ მერიას ეკისრება”, – განაცხადეს სატრანსპორტო კომპანიაში. "სატრანსპორტო კომპანიებს ტარიფი მხოლოდ იმიტომ შეუმცირდათ, რომ მგზავრობის 80 თეთრიანი საფასური არ გაზრდილიყო. აქამდე სატრანსპორტო კომპანიებს შეეძლოთ იმდენით გაეძვირებინათ ტარიფი, რამდენითაც მოესურვებოდათ, ახლა კი მგზავრობის საფასურს დედაქალაქის მერია და საკრებულო განსაზღვრავს", - განაცხადა სამუშიამ. შეგახსენებთ, რომ მოკლე მანძილზე სამარშუტო ტაქსით მგზავრობის საფასური 40-დან 50 თეთრამდე ცოტა ხნის წინ გაიზარდა. "საბაგიროთი მგზავრობის სტანდარტული ტარიფი, ყველაზე გავრცელდება. საზოგადოებრივ ტრანპორტზე შეღავათები კვლავ ნარჩუნდება", - განაცხადეს სატრანსპორტო კომპანიაში. საბაგიროთი მგზავრობის ღირებულების გაზრდის მიზეზი, ის არის, რომ ამ დროისთვის არსებული ტარიფით – 1 ლარით, საბაგიროები თავის თავსაც ვერ ინახავენ, რადგან 1 მგზავრის გადაყვანის რეალური თვითღირებულება 1.95 ლარია. ამ დრომდე, მერია საბაგიროების შენახვისთვის დედაქალაქის ბიუჯეტიდან 1 700 000 მლნ–ზე მეტს გამოჰყოფდა, თუმცა, რადგან საბაგირო ტრადიციულ სატრანსპორტო საშუალებას არ წარმოადგენს, მერია მის სუბსიდირებაზე უარს ამბობს. “საბაგიროს მომხმარებლების 80% ტურისტები არიან. გამოდის, რომ მერია თითქმის, 2 მილიონ ლარამდე ტურისტების გადაადგილებასა და გართობისთვის ხარჯავდა. ამას ემატება საბაგიროების შენახვა–მოვლის ხარჯები, რაც რიყის საბაგიროს შემთხვევაში, საგარანტიო პირობების გასვლის გამო, სწორედ მერიას ეკისრება”, – განაცხადეს სატრანსპორტო კომპანიაში. 