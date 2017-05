ბიუსჰალტერი, რომელსაც მკერდის კიბოს აღმოჩენა შეუძლია (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => inovacia [1] => mkerdis-kibo [2] => inovaciuri-gamogoneba [3] => biushalteri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129807 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => inovacia [1] => mkerdis-kibo [2] => inovaciuri-gamogoneba [3] => biushalteri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129807 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2626 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => inovacia [1] => mkerdis-kibo [2] => inovaciuri-gamogoneba [3] => biushalteri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => inovacia [1] => mkerdis-kibo [2] => inovaciuri-gamogoneba [3] => biushalteri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (129807) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15598,2626,7711,6884) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 120854 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-08 11:00:36 [post_date_gmt] => 2017-04-08 07:00:36 [post_content] => ბელგია, ავსტრია, დიდი ბრიტანეთი, ნორვეგია, ტაივანი, დანია, სინგაპური, იაპონია, ჰოლანდია, შვედეთი, გერმანია, ამერიკის შეერთებული შტატები, ფინეთი, ისრაელი და შვეიცარია - ეს იმ ქვეყნების ჩამონათვალია, რომლებიც მსოფლიო ეკონომიკურმა ფორუმმა ყველაზე ინოვატორ ქვეყნებად დაასახელა. World Economic Forum-ი ყოველწლიური კვლევის ჩასატარებლად და სიის შესადგენად შემდეგ კრიტერიუმებს იყენებს, ესენია შექმნილი პროდუქტების ხარისხი, კვლევებისა და განვითარებისთვის კომპანიების დანახარჯების რაოდენობა, უნივერსიტეტებსა და საწარმოებს შორის თანამშრომლობის დონე და ასევე მეცნიერებისა და ინჟინრების რაოდენობა. [caption id="attachment_120856" align="aligncenter" width="640"] ბელგია[/caption] ინოვატორი ქვეყნების სიაში მოწინავე პოზიციაზე ბელგიაა, თუმცა, მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის შეფასებით, ინოვაციებისთვის ამ ქვეყანაში არსებული გარემო არასაკმარისია, რაც ბიზნესის კეთებისთვის ხელის შემშლელი ფაქტორია. თუკი თანმიმდევრობით გავყვებით, შედეგი ასეთია: მეორე ადგილზე ავსტრიაა, რომელიც კვლევებში ჩადებული ინვესტიციებით გამოირჩევა. თუმცა, მოხსენების თანხმად, ფინანსურმა კრიზისმა აღნიშნული ხარჯების შემცირება გამოიწვია. რაც შეეხება დიდ ბრიტანეთს, აქ ტექნოლოგიური ბუმია. აღსანიშნავია, ისიც რომ სწორედ ლონდონში დაარსდა მსოფლიოს მოწინავე ფინანსურ-ტექნოლოგიური კომპანიები. გარდა ამისა, სიაში მოხვდა ნორვეგიაც, სადაც სახელმწიფო ბანკი და საინვესტიციო კომპანია 2004 წელს შეიქმნა. მასში დასაქმებული 500-ზე მეტი ადამიანი ინოვაციურ საქმიანობას ყველა მიმართულებით ეწევა. [caption id="attachment_120857" align="aligncenter" width="640"] სინგაპური[/caption] ფინანსურ-ტექნოლოგიური ინოვაციებით სინგაპურიც გამოირჩევა და რეიტინგში მეცხრე პოზიციას იკავებს, თუმცა ამ მიმართულებით სინგაპურს ტაივანი უსწრებს, რომელიც შექმნილი პატენტების რაოდენობით გამოირჩევა. ინფორმაციისთვის, 2014 წელს ქვეყანაში 66 ათას 858ი დოლარის ფულადი ჯილდო გამოცხადდა ყველაზე ინოვაციური იდეისთვის, რომელიც ქვეყანაში მშპ-ის ზრდას შეუწყობდა ხელს. ასევე სიაში მოხვდა დანიაც განახლებადი ენერგიის განვითარების ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით. იაპონია კი ერთ-ერთი პირველი ინოვატორი ქვეყანაა მსოფლიოში, სადაც ინოვაციური საქმიანობა ჯერ კიდევ 1990-იან წლებში დაიწყო, როცა Sony და Nintendo გამოჩნდა, თუმცა, ქვეყანას პოზიციების შენარჩუნება უჭირს. 2007-2015 წლებში იაპონია ინოვატორი ქვეყნების ხუთეულში მუდმივად ინარჩუნებდა ადგილს. წელს კი მან მერვე პოზიციაზე გადაინაცვლა. [caption id="attachment_120858" align="aligncenter" width="640"] ჰოლანდია[/caption] მას მოჰყვება ჰოლანდია მეცხრე პოზიციაზე, სადაც სამეცნიერო კვლევითი ორგანიზაციები საკმაოდ მაღალ დონეზეა განვითარებული. ქვეყანა, ასევე, გამოირჩევა უნივერსიტეტებსა და კერძო სექტორს შორის მჭიდრო თანამშრომლობით. რაც შეეხება ევროპის ტექნოლოგიურ ჰაბს-გერმანიას მეთერთმეტე პოზიციაზეა და სხვა მრავალ ნოვატორულ საქმიანობასთან ერთად აღსანიშნავია, რომ ქვეყანა Soundcloud-ის სამშობლოა. და ბოლოს დავამატებ, რომ მიუხედავად იმ ფაქტისა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ბევრისთვის ინოვაციებთან ასოცირდება, მან მეთორმეტე ადგილი დაიკავა, აქვე გეტყვით, რომ სწორედ აქ მდებარეობს Silicon Valley, სადაც მსოფლიოს უმეტესი ტექნოლოგიური ინოვაცია იქმნება. მარიამ ადამია [post_title] => ყველაზე ინოვატორი ქვეყნები მსოფლიოში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => yvelaze-inovatori-qveynebi-msoflioshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-07 12:03:32 [post_modified_gmt] => 2017-04-07 08:03:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=120854 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 114504 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-03-13 12:54:02 [post_date_gmt] => 2017-03-13 08:54:02 [post_content] => დემირელის კოლეჯის მოსწავლე კარლო ხუციშვილი საზოგადოებას კიდევ ერთ ინოვაციურ გამოგონებას სთავაზობს. Non stop – ასე ეწოდება მოდერნიზირებულ ეტლს, რომელიც მეთორმეტე კლასელმა ინოვატორმა შექმნა. ახალი ტექნოლოგიური გამოგონება ეტლით მოსარგებლეთათვისაა შექმნილი, რომლის საშუალებითაც შშმ პირები ფაქტობრივად "შეუჩერებლად" - დაბრკოლებების სწრაფი გადალახვით შეძლებენ გადაადგილებას და დანიშნულების ადგილის მიღწევას. ახალი გამოგონების საშუალებით, შესაძლებელია ეტლით მოსარგებლისთვის უსაფრთხოდ გადაადგილება სხვისი დახმარების გარეშე. იგი იძლევა გზის კონტროლის და ეტლის ამინდის შესაბამისად ადაპტირების საშუალებასაც. ამასთან, აღნიშნული პროექტით შეიძლება ეტლის მორგება ხელის მტევნის პრობლემის მქონე, ეტლით მოსარგებლე პირებზე. მნიშვნელოვანია ისი, რომ სპეციალური პროგრამა და GPS აგვარებს პარკირების პრობლემას. ახალგაზრდების პროექტისადმი ინტერესი საკმაოდ დიდია და გამომგონებლების შემდგომი ეტაპი ინოვაციური ეტლის მაქსიმალურად დახვეწა, გაუმჯობესება და ბიზნეს პარტნიორის მოძიებაა. დამამთავრებელი კლასის მოსწავლე უკვე არაერთი პროექტის ავტორია. ახალგზარდა გამომგონებელი უკვე სამჯერ იყო მილენიუმის გამომგონებელთა პროექტის ფინალისტი. მის სხვადასხვა გამარჯვებებსა და წარმატებებს შორისაა: ნასაში მოგზაურობა, წლის ინოვატორის ტიტული, IYIPO-ს ოქროს მედალი, პირველი ადგილის ათასწლეულის გამომგონებელთა კონკურსში და სხვა მრავალი აღიარება. წელს კარლომ ახალი პროექტი თავის მეგობრებთან, ეტლით მოსარგებლე ახალგაზრდებთან ერთად შექმნა და მილენიუმი გამომგონებელთა პროექტის ფინალშიც მოხვდნენ. პროექტი Non Stop - შშმპ ეტლების უსაზღვრო შესაძლებლობების სრულიად ახალი მოდელია. მასზე კარლომ ნინო აბელაშვილთან ერთად იმუშავა. [post_title] => ქართველმა ახალგაზრდამ შშმ პირებისთვის ინოვაციური ეტლი შექმნა და ბიზნესპარტნიორს ეძებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartvelma-akhalgazrdam-shshm-pirebistvis-inovaciuri-etli-sheqmna-da-biznespartniors-edzebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-13 12:59:36 [post_modified_gmt] => 2017-03-13 08:59:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=114504 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 100715 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-01-09 15:43:41 [post_date_gmt] => 2017-01-09 11:43:41 [post_content] => ჭკვიანი ფეხსაცმელი ანიმაციური ეკრანით – ეს ფეხსაცმელის ახალი თაობაა, რომლის ინოვაციური იდეა კომპანია ShiftWear–ს ეკუთვნის. ფეხსაცმლის უნიკალური დიზაინთან შერწყმული ულტრა–თხელი და რბილი, ფერადი ეკრანი, რომელიც Full-Hd გაფართოებითაა, ცნობილია, როგორც E-paper ეკრანი. ფეხსაცმელზე ფერების, სურათების და ვიდეოების კონროლი სმარტფონის სპეციალური აპლიკაციის მეშვეობით, ნებისმიერ დროსაა შესაძლებელი. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ფონი, ფერი, საყვარელი ვიდეო და რამდენიმე წამში ის თქვენს ფეხსაცმელზე გამოჩნდება. ასევე შესაძლებელია, თავად შექმნათ უნიკალური დიზაინი მიყიდოთ ის სხვა მომხმარებელს აპლიკაციის მეშვეობით ან თავად შეიძინოთ სხვის მიერ შექმნილი უნიკალური დიზაინი. ჭკვიანი ფეხსაცმელი სამი განსხვავებული დიზაინით და 5 განსხვავებული ძირითადი ფერითაა ხელმისაწვდომი. ფასიც განსხვავებულია და 200 დოლარიან 500 დოლარამდე მერყეობს. ანიმაციებისა და ეფექტების შეცვლა კედებზე სიარულის დროსაც კი შეიძლება. ამ კედების შეძენა ონლაინ http://www.shiftwear.com –ზე ცოტა ხნის წინ დაიწყო. ამჟამად, საიტზე სამივე ტიპის ფეხსაცმელზე წინასწარი შეკვეთების მიღება შეწყვეტილია. როგორც საიტზე მითითებული ინფორმაციიდან ირკვევა, ფეხსაცმელი კაბელის მეშვეობით იტენება და სრულად დატენილი 30 დღის განმავლობაში ძლებს. რაც ყველაზე მთავარია – ჭკვიანი კედები წყალგამძლეა და მისი მანქანის მეშვეობით რეცხვაც ნებადართულია. ახალი ფეხსაცმლის შექმნის იდეით www.indiegogo.com –ზე ახალგაზრდა მეწარმეთა ჯგუფი 2015 წელს დარეგისტრირდა და საკუთარი იდეის განსახორციელებლად შემოწირულობას ამ დროიდან აგროვებს. მოდის სამყაროში ეს ნოვატორული იდეა ონლაინ უამრავმა ადამიანმა დააფინანსა. ამ დროისთვის შემოწირულობის მიღებაც შეწყვეტილია. გუნდს კი განვითარების ასეთი გეგმა აქვს: ამ ეტაპზე ჯგუფმა $926,877 შეაგროვა, შესაბამისად კედების წარმოება დაწყებულია. გეგმის მიხედვით, 3 მილიონი დოლარის დაფინანსების შემთხვევაში, ჯგუფი, სენსორული ეკრანით, აუდიოსისტემით და სიარულის დროს დატენვის შესაძლებლობით აღჭურვილ კედებსაც გამოუშვებენ. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => ინოვაცია მოდის სამყაროში – ფეხსაცმელი ანიმაციური ეკრანით [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => inovacia-modis-samyaroshi-fekhsacmeli-animaciuri-ekranit [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-09 15:57:37 [post_modified_gmt] => 2017-01-09 11:57:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=100715 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 120854 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-08 11:00:36 [post_date_gmt] => 2017-04-08 07:00:36 [post_content] => ბელგია, ავსტრია, დიდი ბრიტანეთი, ნორვეგია, ტაივანი, დანია, სინგაპური, იაპონია, ჰოლანდია, შვედეთი, გერმანია, ამერიკის შეერთებული შტატები, ფინეთი, ისრაელი და შვეიცარია - ეს იმ ქვეყნების ჩამონათვალია, რომლებიც მსოფლიო ეკონომიკურმა ფორუმმა ყველაზე ინოვატორ ქვეყნებად დაასახელა. World Economic Forum-ი ყოველწლიური კვლევის ჩასატარებლად და სიის შესადგენად შემდეგ კრიტერიუმებს იყენებს, ესენია შექმნილი პროდუქტების ხარისხი, კვლევებისა და განვითარებისთვის კომპანიების დანახარჯების რაოდენობა, უნივერსიტეტებსა და საწარმოებს შორის თანამშრომლობის დონე და ასევე მეცნიერებისა და ინჟინრების რაოდენობა. [caption id="attachment_120856" align="aligncenter" width="640"] ბელგია[/caption] ინოვატორი ქვეყნების სიაში მოწინავე პოზიციაზე ბელგიაა, თუმცა, მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის შეფასებით, ინოვაციებისთვის ამ ქვეყანაში არსებული გარემო არასაკმარისია, რაც ბიზნესის კეთებისთვის ხელის შემშლელი ფაქტორია. თუკი თანმიმდევრობით გავყვებით, შედეგი ასეთია: მეორე ადგილზე ავსტრიაა, რომელიც კვლევებში ჩადებული ინვესტიციებით გამოირჩევა. თუმცა, მოხსენების თანხმად, ფინანსურმა კრიზისმა აღნიშნული ხარჯების შემცირება გამოიწვია. რაც შეეხება დიდ ბრიტანეთს, აქ ტექნოლოგიური ბუმია. აღსანიშნავია, ისიც რომ სწორედ ლონდონში დაარსდა მსოფლიოს მოწინავე ფინანსურ-ტექნოლოგიური კომპანიები. გარდა ამისა, სიაში მოხვდა ნორვეგიაც, სადაც სახელმწიფო ბანკი და საინვესტიციო კომპანია 2004 წელს შეიქმნა. მასში დასაქმებული 500-ზე მეტი ადამიანი ინოვაციურ საქმიანობას ყველა მიმართულებით ეწევა. [caption id="attachment_120857" align="aligncenter" width="640"] სინგაპური[/caption] ფინანსურ-ტექნოლოგიური ინოვაციებით სინგაპურიც გამოირჩევა და რეიტინგში მეცხრე პოზიციას იკავებს, თუმცა ამ მიმართულებით სინგაპურს ტაივანი უსწრებს, რომელიც შექმნილი პატენტების რაოდენობით გამოირჩევა. ინფორმაციისთვის, 2014 წელს ქვეყანაში 66 ათას 858ი დოლარის ფულადი ჯილდო გამოცხადდა ყველაზე ინოვაციური იდეისთვის, რომელიც ქვეყანაში მშპ-ის ზრდას შეუწყობდა ხელს. ასევე სიაში მოხვდა დანიაც განახლებადი ენერგიის განვითარების ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით. იაპონია კი ერთ-ერთი პირველი ინოვატორი ქვეყანაა მსოფლიოში, სადაც ინოვაციური საქმიანობა ჯერ კიდევ 1990-იან წლებში დაიწყო, როცა Sony და Nintendo გამოჩნდა, თუმცა, ქვეყანას პოზიციების შენარჩუნება უჭირს. 2007-2015 წლებში იაპონია ინოვატორი ქვეყნების ხუთეულში მუდმივად ინარჩუნებდა ადგილს. წელს კი მან მერვე პოზიციაზე გადაინაცვლა. [caption id="attachment_120858" align="aligncenter" width="640"] ჰოლანდია[/caption] მას მოჰყვება ჰოლანდია მეცხრე პოზიციაზე, სადაც სამეცნიერო კვლევითი ორგანიზაციები საკმაოდ მაღალ დონეზეა განვითარებული. ქვეყანა, ასევე, გამოირჩევა უნივერსიტეტებსა და კერძო სექტორს შორის მჭიდრო თანამშრომლობით. რაც შეეხება ევროპის ტექნოლოგიურ ჰაბს-გერმანიას მეთერთმეტე პოზიციაზეა და სხვა მრავალ ნოვატორულ საქმიანობასთან ერთად აღსანიშნავია, რომ ქვეყანა Soundcloud-ის სამშობლოა. და ბოლოს დავამატებ, რომ მიუხედავად იმ ფაქტისა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ბევრისთვის ინოვაციებთან ასოცირდება, მან მეთორმეტე ადგილი დაიკავა, აქვე გეტყვით, რომ სწორედ აქ მდებარეობს Silicon Valley, სადაც მსოფლიოს უმეტესი ტექნოლოგიური ინოვაცია იქმნება. მარიამ ადამია [post_title] => ყველაზე ინოვატორი ქვეყნები მსოფლიოში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => yvelaze-inovatori-qveynebi-msoflioshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-07 12:03:32 [post_modified_gmt] => 2017-04-07 08:03:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=120854 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 31 [max_num_pages] => 11 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 7678c5fc147f4d11bac08120be8a568e [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )