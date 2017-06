ბიზნეს სექტორები, რომლებმაც ყველაზე მეტი კადრი დაასაქმა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saqstati [1] => dasaqmeba [2] => biznes-seqtori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136418 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saqstati [1] => dasaqmeba [2] => biznes-seqtori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136418 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1645 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => saqstati [1] => dasaqmeba [2] => biznes-seqtori ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => saqstati [1] => dasaqmeba [2] => biznes-seqtori ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136418) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16285,2390,1645) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 136304 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-04 15:19:41 [post_date_gmt] => 2017-06-04 11:19:41 [post_content] => Forbes Georgia საქართველოში ყველაზე მსხვილ დამსაქმებელ კომპანიათა ოცეულს აქვეყნებს. "ფორბსი" საქსტატზე დაყრდნობით წერს, რომ საქართველოში ყველაზე მსხვილ დამსაქმებელ 20 კომპანიას შორის, 11-ში წილი სახელმწიფოს ეკუთვნის. ბიზნესსექტორში ყველაზე მსხვილი 10 დამსაქმებელია: საქართველოს ფოსტა სს ენერგო-პრო ჯორჯია შპს თბილსერვის ჯგუფი შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია შპს ავერსი-ფარმა შპს ჯორჯიან მანგანეზი სს საქართველოს რკინიგზა სს სამედიცინო კორპორაცია ევექსი შპს ჯეო ჰოსპიტალი შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია არასამეწარმეო სფეროს 10 ყველაზე მსხვილი დამსაქმებელი: სს თიბისი ბანკი სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი სსიპ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ქ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედო (2017 წლის მარტრიდან სს კრედო ბანკი ) სსიპ საგანგებო სიტუაცების მართვის სააგენტო სს ლიბერთი ბანკი სსიპ. ქ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სსიპ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სს საქართველოს ბანკი სტატისტიკის სამსახურის მიერ მოწოდებული კომპანიების სია რეიტინგის მიხედვით არაა დალაგებული, ამასთან საქსტატი კონკრეტულ კომპანიებში დასაქმებული პირების რიცხოვნობაზე ინფორმაციას არ ფლობს, თუმცა ცნობილია, რომ 2016 წელს სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულთა რიცხი 12 675 კაცით შემცირდა და 262 000 შეადგინა. სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულთა 14.9% მუშაობს. 2016 წელს საქართველოში უმუშევრობის დონე 2015 წელთან შედარებით 0.2 პროცენტული პუნქტით შემცირდა და 11.8 პროცენტი შეადგინა. საქსტატის ინფორმაციით, 2016 წელს უმუშევრობის დონემ ბოლო 13 წლის მანძილზე ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია. PROFIX.GE ბაზარზე 5-6 თვეა გამოჩნდა და ის ფიზიკურ პირებს სხვადასხვა დარგის სპეციალისტების პოვნის შესაძლებლობას უმარტივებს. როგორც ”ფორტუნას” PROFIX.GE -ის ოფის-მენეჯერმა თამარ გონსალესმა განუცხადა, აღნიშნული ვებ-გვერდი ერთგვარი შუამავალია დამსაქმებელსა და სამსახურის მაძიებელს შორის. ”ჩვენი საქმიანობის მთავარი მიზანია მომხმარებელს მივცეთ შესაძლებლობა, აირჩიოს ნებისმიერი დარგის სპეციალისტი მათი გამოცდილების, რეიტინგისა და ნამუშევრების მიხედვით. PROFIX.GE -ის აქვს საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და მრავალფეროვანი სპეციალისტების ბაზა, რომელიც მოიცავს ბაზარზე არსებულ თითქმის ყველა პროფესიას”, - აღნიშნა თამარ გონსალესმა. მისივე ინფორმაციით, PROFIX.GE -ზე რეგისტრაციის გავლა შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს, სრულიად უფასოდ. ”არ არის არანაირი შეზღუდვა, მათ შორის არც ასაკობრივი ზღვარი. რიგით ფიზიკურ პირს თუ დასჭირდა მაგალითად, ბუღალტრის კონსულტაცია - შედის საიტზე, პოულობს ბუღალტერს, ჩვენი ოპერატორის მეშვეობით უკავშირდება მას და უთანხმდება მომსახურების ფასზე”,- განმარტა PROFIX.GE -ის ოფის-მენეჯერმა. როგორც თამარ გონსალესი ამბობს, PROFIX.GE -ზე რეგისტრირებული ადამიანები, ძირითადად, ე.წ ფრილანსერები არიან, რომლებსაც აქვთ ძირითადი შემოსავლის წყარო და ამ ვებ-გვერდით დამატებით შემოსავალს ეძებენ. ”ერთგვარად, ეს არის ერთჯერადი დასაქმების შესაძლებლობა, თუმცა ყოფილა შემთხვევები, როდესაც გარკვეული პროფესიის ადამიანები, მაგალითად მასწავლებლები კონტრაქტით დასაქმებულან”, - განაცხადა გონსალესმა. იმისთვის რომ კონკრეტული სპეციალისტზე მოთხოვნა მაღალი იყოს, საჭიროა ამ ადამიანებმა ვებ-გვერდზე ვრცელი ინფორმაცია და მოწესრიგებული ანკეტა წარადგინონ. ასევე, შესაძლებელია შეხვედრის დანიშვნა და გასაუბრების გავლა PROFIX.GE -ის ეიჩარ წარმომადგენლებთან და „ვერიფიცირებული“ სტატუსის მიღება, რაც უფრო მეტად ზრდის შეკვეთის შანსს. ცნობისთვის, ამ დროისთვის, PROFIX.GE -ის ბაზაში უკვე 700-მდე სპეციალისტია რეგისტრირებული. "ფორბსი" საქსტატზე დაყრდნობით წერს, რომ საქართველოში ყველაზე მსხვილ დამსაქმებელ 20 კომპანიას შორის, 11-ში წილი სახელმწიფოს ეკუთვნის. ბიზნესსექტორში ყველაზე მსხვილი 10 დამსაქმებელია: საქართველოს ფოსტა სს ენერგო-პრო ჯორჯია შპს თბილსერვის ჯგუფი შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია შპს ავერსი-ფარმა შპს ჯორჯიან მანგანეზი სს საქართველოს რკინიგზა სს სამედიცინო კორპორაცია ევექსი შპს ჯეო ჰოსპიტალი შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია არასამეწარმეო სფეროს 10 ყველაზე მსხვილი დამსაქმებელი: სს თიბისი ბანკი სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი სსიპ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ქ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედო (2017 წლის მარტრიდან სს კრედო ბანკი ) სსიპ საგანგებო სიტუაცების მართვის სააგენტო სს ლიბერთი ბანკი სსიპ. ქ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სსიპ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სს საქართველოს ბანკი სტატისტიკის სამსახურის მიერ მოწოდებული კომპანიების სია რეიტინგის მიხედვით არაა დალაგებული, ამასთან საქსტატი კონკრეტულ კომპანიებში დასაქმებული პირების რიცხოვნობაზე ინფორმაციას არ ფლობს, თუმცა ცნობილია, რომ 2016 წელს სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულთა რიცხი 12 675 კაცით შემცირდა და 262 000 შეადგინა. სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულთა 14.9% მუშაობს. 2016 წელს საქართველოში უმუშევრობის დონე 2015 წელთან შედარებით 0.2 პროცენტული პუნქტით შემცირდა და 11.8 პროცენტი შეადგინა. საქსტატის ინფორმაციით, 2016 წელს უმუშევრობის დონემ ბოლო 13 წლის მანძილზე ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია. 